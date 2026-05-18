Άγιος Έρωτας spoiler: Ποιος στρέφει το όπλο του στον Νικόλα;

Η σειρά του ALPHA, «Άγιος Έρωτας», θα καθηλώσει το φανατικό κοινό τις επόμενες εβδομάδες.

Όταν αποκαλύπτεται η σχέση της Χλόης με τον πατέρα Νικόλαο, η Θάλεια ξεσπά και συγκρούεται μαζί τους κατά μέτωπο, αδυνατώντας να αποδεχτεί την αλήθεια. Ο Παύλος, έξαλλος, κατηγορεί τον Νικόλαο όχι μόνο για τον δεσμό με την κόρη του, αλλά και για την εξαφάνιση της Κικής, πιέζοντας τη χωροφυλακή να κινηθεί εναντίον του. Και ενώ όλα μοιάζουν να καταρρέουν, ο Παύλος εισβάλλει οπλισμένος στο σπίτι του Νικόλαου, αποφασισμένος να τον σκοτώσει.



Ο Παύλος και ο Νικόλαος καταλήγουν να απειλούν ο ένας τον άλλον με όπλο και η κατάσταση ξεφεύγει εντελώς… Μετά τη διαρροή της σχέσης του Νικολάου και της Χλόης, η Χριστίνα, ο Χάρης και ο Λάμπρος παίρνουν ξεκάθαρη στάση στο πλευρό τους, ενώ την ίδια ώρα η Θάλεια συγκρούεται με τη Βιργινία για τη σιωπή της, νιώθοντας βαθιά προδομένη. Η Ειρήνη προσπαθεί μάταια να λογικέψει τον Στέφανο και τον Πέτρο, την ώρα που η αποκάλυψη εξαπλώνεται σε όλη τη Στέρνα και μετατρέπεται σε ωμή κοινωνική βία, όταν ένας εξαγριωμένος όχλος συγκεντρώνεται έξω από το σπίτι των Μαρκόπουλων, πετώντας πέτρες και βρίζοντας την τρομοκρατημένη Χλόη.



Tα πράγματα στη Στέρνα ξεφεύγουν, όταν μια ομάδα εξαγριωμένων ντόπιων πηγαίνει στο σπίτι της Θάλειας και απαιτεί να βγει έξω η Χλόη για να περάσει από λαϊκό δικαστήριο. Ο Χάρης κάνει μια κουβέντα με τον Αντρέα, προσπαθώντας να καταλάβει τι είναι αυτό που τον χωρίζει από τη Χριστίνα. Η Χλόη εκπλήσσεται δυσάρεστα από την αντίδραση του Αργύρη απέναντί της. Ο Αντρέας πηγαίνει με την Κική στη χωροφυλακή για να καταθέσει, αλλά μια ανατροπή χαλάει τα σχέδιά τους. Η Ελένη και ο Περικλής εφαρμόζουν κατά γράμμα το δικό τους σχέδιο, την ώρα που η Βιολέτα επιστρέφει στην Κέρκυρα. Κι ενώ ηρεμούν τα πνεύματα στο σπίτι της Χλόης, δραματικές στιγμές εκτυλίσσονται στην εκκλησία, όταν με την προτροπή του Παύλου, ο Νικόλαος έρχεται αντιμέτωπος με τους κατοίκους της πόλης.



Η Στέρνα βρίσκεται σε αναβρασμό μετά την αποκάλυψη της σχέσης της Χλόης με τον πατέρα Νικόλαο. Έξω από την εκκλησία, ο Παύλος ξεσηκώνει το πλήθος εναντίον του Νικόλαου, πιστεύοντας πως θα τον αναγκάσει να τραπεί σε φυγή.

