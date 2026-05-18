Τουρκία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο - Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες

Το εστιατόριο στη Μερσίνη όπου άνοιξε πυρ ο ένοπλος. 18 Μαΐου 2026

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο στη Μερσίνη της Τουρκίας, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.

Όπως μεταδίδουν τα πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA, ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο.

Σκότωσε τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυμάτισε πελάτες. Αμέσως μετά πυροβόλησε ξανά άλλους δύο άνδρες καθώς τρεπόταν σε φυγή. Σύμφωνα με το CNN Turk οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου οδηγήθηκαν και οι υπόλοιποι 8 τραυματίες, αλλά υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Η τουρκική αστυνομία έχει αποκλείσει δρόμους και έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.