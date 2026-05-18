Μαλδίβες: Τι πραγματικά συνέβη στους 5 Ιταλούς δύτες στο σπήλαιο του θανάτου; Νέο μυστήριο

Snapshot Οι σοροί των 4 Ιταλών δυτών βρέθηκαν βαθιά μέσα στο τρίτο και μεγαλύτερο τμήμα του υποβρύχιου σπηλαίου στην ατόλη Βααβού στις Μαλδίβες.

Ο έμπειρος εκπαιδευτής καταδύσεων εντοπίστηκε πρώτος στο δεύτερο θάλαμο του σπηλαίου, ενώ οι υπόλοιποι δύτες βρέθηκαν πολύ μακριά του, δημιουργώντας ερωτήματα για την πορεία τους.

Η έρευνα διακόπηκε λόγω κινδύνων για την ασφάλεια των δυτών, μετά και το θάνατο ενός στρατιωτικού δύτη διάσωσης από νόσο αποσυμπίεσης.

Εξετάζεται το σενάριο ότι οι δύτες έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα στο σκοτεινό και πολύπλοκο σπήλαιο, πιθανόν λόγω πανικού και θολού νερού.

Το υποβρύχιο σπήλαιο έχει στενά περάσματα και βάθος έως 60 μέτρα, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την τήρηση αυστηρών κανόνων κατάδυσης και χρόνων παραμονής.

Τα ερωτήματα που έχουν να απαντήσουν οι αρχές σε Μαλδίβες και Ιταλία για τον θάνατο των 5 Ιταλών δυτών στην ατόλη Βααβού είναι πολλά. Συνολικά 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο υποβρύχιο σπήλαιο του θανάτου καθώς εκτός από τους Ιταλούς και ένας έμπειρος δύτης που συμμετείχε στην επιχείρηση έρευνας έχασε τη ζωή του.

Μετά τον εντοπισμό των σορών των 4 δυτών προκύπτει ένα ακόμη μυστήριο. Ο εκπαιδευτής καταδύσεων των Ιταλών, Τζιανλούκα Μπενεντέτι που ήταν εξαιρετικά έμπειρος δύτης εντοπίστηκε και ανασύρθηκε την περασμένη Παρασκευή από το υποβρύχιο σπήλαιο γνωστό και ως «σπηλιά των καρχαριών». Το σπήλαιο έχει βάθος 60 μέτρων και χωρίζεται σε τρία τμήματα τα οποία μεταξύ τους έχουν στενά περάσματα.

Τελικά σήμερα η ομάδα των τριών εξαιρετικά έμπειρων Φινλανδών δυτών κατάφερε να εντοπίσει τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη της ομάδας. Πρόκειται για την 51χρονη Μόνικα Μοντελφακόνε, η οποία είχε επίσης μεγάλη εμπειρία στις καταδύσεις, η 20χρονη κόρη της, Τζόρτζια Σομακάλ, ο Μουριέλ Οντενίνo από το Τορίνο, ο Τζιανλούκα Μπενέτι από την Πάντοβα και ο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι.

Βρίσκονταν στο τέλος ενός τούνελ βαθιά μέσα στον δεύτερο θάλαμο του υποβρύχιου σπηλαίου. Το μυστήριο, λοιπόν, που προκύπτει είναι τι πραγματικά συνέβη στους 5 δύτες και γιατί οι 4 της ομάδας βρέθηκαν πολύ μακριά από τον εκπαιδευτή τους;

«Όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί, τα τέσσερα πτώματα βρέθηκαν μέσα στο σπήλαιο, όχι μόνο μέσα στο σπήλαιο, αλλά βαθιά μέσα στο σπήλαιο, στο τρίτο τμήμα του, το οποίο είναι το μεγαλύτερο», δήλωσε ο Αχμέντ Σαάμ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Μαλδιβών.

Ανέφερε ότι τα τέσσερα πτώματα βρέθηκαν περίπου μαζί στο ίδιο σημείο. Η έρευνα σταμάτησε στο σπήλαιο την Παρασκευή επειδή κρίθηκε επικίνδυνη για την ασφάλεια των δυτών μετά από ανησυχίες για το οξυγόνο και την αποσυμπίεση. Τώρα η ομάδα των δυτών δήλωσε ότι μπορεί να ανασύρει δύο σορούς σε κάθε κατάδυση. Έτσι αποφασίστηκε, σύμφωνα με την La Repubblica, να ανασυρθούν δύο σοροί την Τρίτη και οι άλλοι δύο την Τετάρτη.

Μια αρχική επιχείρηση αναζήτησης των θυμάτων κατέληξε σε τραγωδία το Σάββατο, όταν ο στρατιωτικός δύτης διάσωσης των Μαλδιβών Μοχάμεντ Μαχούντι εισήχθη στο νοσοκομείο και πέθανε από νόσο αποσυμπίεσης, αφού είχε βοηθήσει στις προσπάθειες διάσωσης.

Οι δύτες που έχασαν τη ζωή τους σε υποθαλάσσιο σπήλαιο στις Μαλδίβες.

Επανέρχεται το σενάριο να πανικοβλήθηκαν και να χάθηκαν μέσα στη σπηλιά

Το υποβρύχιο σπήλαιο Αλιμαθάα είναι ένα κοραλλιογενές φαράγγι με μήκος περίπου 260 μέτρων και βάθος έως 60 μέτρα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται για τον θάνατο των 5 είναι να έχασαν τον προσανατολισμό τους και να υπερίσχυσε ο πανικός.

Το γεγονός ότι πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών, δεν κατάφεραν να αναδυθούν υποδηλώνει ότι η «παγίδα» ενεργοποιήθηκε γρήγορα και για όλους ανεξαιρέτως.

Ο ελεύθερος δύτης Ουμπέρτο Πελιτσάρι σε συνέντευξή του στη La Stampa πριν λίγες ημέρες εξήγησε: «Γενικά μιλώντας, μπορεί να χαθείς μέσα στο σπήλαιο, να πανικοβληθείς, να αρχίσεις να κολυμπάς με τα βατραχοπέδιλα, η λάσπη να ανακατευτεί και να μην μπορείς να βρεις την έξοδο. Οι φακοί δεν βοηθούν και πολύ. Μπαίνεις στον πρώτο θάλαμο, μετά στον δεύτερο, μετά στον τρίτο. Γυρνάς πίσω, το νερό είναι θολό και νομίζεις ότι έχεις περάσει από εκεί, αλλά κάνεις λάθος. Έχεις χάσει τον έλεγχο. Και βρίσκεσαι στα 50-60 μέτρα, όπου υπάρχουν κανόνες κατάδυσης και χρόνοι που πρέπει να τηρηθούν. Η σπηλιά γίνεται παγίδα».

