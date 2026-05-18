Μαλδίβες: Τι πραγματικά συνέβη στους 5 Ιταλούς δύτες στο σπήλαιο του θανάτου; Νέο μυστήριο

Το σημείο που εντοπίστηκαν οι σοροί των 4 δυτών προκαλεί νέα ερωτήματα για τα αίτια της τραγωδίας

Εύη Απολλωνάτου

Μαλδίβες: Τι πραγματικά συνέβη στους 5 Ιταλούς δύτες στο σπήλαιο του θανάτου; Νέο μυστήριο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι σοροί των 4 Ιταλών δυτών βρέθηκαν βαθιά μέσα στο τρίτο και μεγαλύτερο τμήμα του υποβρύχιου σπηλαίου στην ατόλη Βααβού στις Μαλδίβες.
  • Ο έμπειρος εκπαιδευτής καταδύσεων εντοπίστηκε πρώτος στο δεύτερο θάλαμο του σπηλαίου, ενώ οι υπόλοιποι δύτες βρέθηκαν πολύ μακριά του, δημιουργώντας ερωτήματα για την πορεία τους.
  • Η έρευνα διακόπηκε λόγω κινδύνων για την ασφάλεια των δυτών, μετά και το θάνατο ενός στρατιωτικού δύτη διάσωσης από νόσο αποσυμπίεσης.
  • Εξετάζεται το σενάριο ότι οι δύτες έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα στο σκοτεινό και πολύπλοκο σπήλαιο, πιθανόν λόγω πανικού και θολού νερού.
  • Το υποβρύχιο σπήλαιο έχει στενά περάσματα και βάθος έως 60 μέτρα, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την τήρηση αυστηρών κανόνων κατάδυσης και χρόνων παραμονής.
Snapshot powered by AI

Τα ερωτήματα που έχουν να απαντήσουν οι αρχές σε Μαλδίβες και Ιταλία για τον θάνατο των 5 Ιταλών δυτών στην ατόλη Βααβού είναι πολλά. Συνολικά 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο υποβρύχιο σπήλαιο του θανάτου καθώς εκτός από τους Ιταλούς και ένας έμπειρος δύτης που συμμετείχε στην επιχείρηση έρευνας έχασε τη ζωή του.

Μετά τον εντοπισμό των σορών των 4 δυτών προκύπτει ένα ακόμη μυστήριο. Ο εκπαιδευτής καταδύσεων των Ιταλών, Τζιανλούκα Μπενεντέτι που ήταν εξαιρετικά έμπειρος δύτης εντοπίστηκε και ανασύρθηκε την περασμένη Παρασκευή από το υποβρύχιο σπήλαιο γνωστό και ως «σπηλιά των καρχαριών». Το σπήλαιο έχει βάθος 60 μέτρων και χωρίζεται σε τρία τμήματα τα οποία μεταξύ τους έχουν στενά περάσματα.

Τελικά σήμερα η ομάδα των τριών εξαιρετικά έμπειρων Φινλανδών δυτών κατάφερε να εντοπίσει τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη της ομάδας. Πρόκειται για την 51χρονη Μόνικα Μοντελφακόνε, η οποία είχε επίσης μεγάλη εμπειρία στις καταδύσεις, η 20χρονη κόρη της, Τζόρτζια Σομακάλ, ο Μουριέλ Οντενίνo από το Τορίνο, ο Τζιανλούκα Μπενέτι από την Πάντοβα και ο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι.

Βρίσκονταν στο τέλος ενός τούνελ βαθιά μέσα στον δεύτερο θάλαμο του υποβρύχιου σπηλαίου. Το μυστήριο, λοιπόν, που προκύπτει είναι τι πραγματικά συνέβη στους 5 δύτες και γιατί οι 4 της ομάδας βρέθηκαν πολύ μακριά από τον εκπαιδευτή τους;

Δείτε βίντεο από το εσωτερικό του σπηλαίου

«Όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί, τα τέσσερα πτώματα βρέθηκαν μέσα στο σπήλαιο, όχι μόνο μέσα στο σπήλαιο, αλλά βαθιά μέσα στο σπήλαιο, στο τρίτο τμήμα του, το οποίο είναι το μεγαλύτερο», δήλωσε ο Αχμέντ Σαάμ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Μαλδιβών.

Ανέφερε ότι τα τέσσερα πτώματα βρέθηκαν περίπου μαζί στο ίδιο σημείο. Η έρευνα σταμάτησε στο σπήλαιο την Παρασκευή επειδή κρίθηκε επικίνδυνη για την ασφάλεια των δυτών μετά από ανησυχίες για το οξυγόνο και την αποσυμπίεση. Τώρα η ομάδα των δυτών δήλωσε ότι μπορεί να ανασύρει δύο σορούς σε κάθε κατάδυση. Έτσι αποφασίστηκε, σύμφωνα με την La Repubblica, να ανασυρθούν δύο σοροί την Τρίτη και οι άλλοι δύο την Τετάρτη.

Μια αρχική επιχείρηση αναζήτησης των θυμάτων κατέληξε σε τραγωδία το Σάββατο, όταν ο στρατιωτικός δύτης διάσωσης των Μαλδιβών Μοχάμεντ Μαχούντι εισήχθη στο νοσοκομείο και πέθανε από νόσο αποσυμπίεσης, αφού είχε βοηθήσει στις προσπάθειες διάσωσης.

Μαλδίβες δύτες

Οι δύτες που έχασαν τη ζωή τους σε υποθαλάσσιο σπήλαιο στις Μαλδίβες.

Επανέρχεται το σενάριο να πανικοβλήθηκαν και να χάθηκαν μέσα στη σπηλιά

Το υποβρύχιο σπήλαιο Αλιμαθάα είναι ένα κοραλλιογενές φαράγγι με μήκος περίπου 260 μέτρων και βάθος έως 60 μέτρα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται για τον θάνατο των 5 είναι να έχασαν τον προσανατολισμό τους και να υπερίσχυσε ο πανικός.

Το γεγονός ότι πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών, δεν κατάφεραν να αναδυθούν υποδηλώνει ότι η «παγίδα» ενεργοποιήθηκε γρήγορα και για όλους ανεξαιρέτως.

Ο ελεύθερος δύτης Ουμπέρτο Πελιτσάρι σε συνέντευξή του στη La Stampa πριν λίγες ημέρες εξήγησε: «Γενικά μιλώντας, μπορεί να χαθείς μέσα στο σπήλαιο, να πανικοβληθείς, να αρχίσεις να κολυμπάς με τα βατραχοπέδιλα, η λάσπη να ανακατευτεί και να μην μπορείς να βρεις την έξοδο. Οι φακοί δεν βοηθούν και πολύ. Μπαίνεις στον πρώτο θάλαμο, μετά στον δεύτερο, μετά στον τρίτο. Γυρνάς πίσω, το νερό είναι θολό και νομίζεις ότι έχεις περάσει από εκεί, αλλά κάνεις λάθος. Έχεις χάσει τον έλεγχο. Και βρίσκεσαι στα 50-60 μέτρα, όπου υπάρχουν κανόνες κατάδυσης και χρόνοι που πρέπει να τηρηθούν. Η σπηλιά γίνεται παγίδα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:54ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Θρίλερ με τον 48χρονο ψαρά που βρέθηκε νεκρός - Ερευνάται δολοφονία μετά από καυγά

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Ρόδο: «Δεν έτρεχε, πέρασε με πράσινο», λέει η αδελφή του 44χρονου οδηγού

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: «Υπενθυμίσαμε με σαφήνεια ότι ο λαός μας δεν είναι προς πώληση» δήλωσε ο πρωθυπουργός

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση 35 ετών χωρίς απαντήσεις: Επιμένει η έρευνα για τον μικρό Μπεν στην Κω

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο - Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες

18:37LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ποιος στρέφει το όπλο του στον Νικόλα;

18:28LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης στο Άγιο Όρος για τις ανάγκες του ρόλου του ως «Άγιος Ιωσήφ»

18:13ANNOUNCEMENTS

Διεθνής συνεργασία της Kaizen Gaming  με τη FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026™

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Τι πραγματικά συνέβη στους 5 Ιταλούς δύτες στο σπήλαιο του θανάτου; Νέο μυστήριο μετά τον εντοπισμό των σορών

18:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενεργειακό σοκ προ των πυλών: Η κρίση πετρελαίου απειλεί Ευρώπη και παγκόσμια οικονομία

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Ευρυτανία: Καταστράφηκε με ελεγχόμενη έκρηξη το βλήμα που εντοπίστηκε σε δάσος - Βίντεο

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή υπέρ Πολάκη από 11 μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ: Ζητούν άμεση σύγκλιση των οργάνων με τη συμμετοχή του

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Οικονομικών για Ανδρουλάκη για ιδιωτικό χρέος: Δύο ημέρες μετά τον Τσίπρα, αναπαράγει σχεδόν φωτοτυπικά τις ίδιες χρεοκοπημένες συνταγές

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία - Αποκάλυψη Bild: Το σχέδιο ασφαλείας σε περίπτωση πολέμου - Ετοιμάζεται για τα χειρότερα

17:40LIFESTYLE

Akylas: Η συγκινητική ανάρτηση με τη μητέρα του και το μήνυμα προς όλους τους γονείς

17:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Οι 8 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος - Βάζουμε τέλος στην ασυδοσία των funds

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα ΙΧ στο κέντρο της πόλης - Δείτε εικόνες

17:29WHAT THE FACT

Η δίαιτα των 70s που έγινε trend στα social media - Τι είναι η «Vogue diet»;

17:21LIFESTYLE

Μπέλα Μέρφι: Ποια είναι η πανέμορφη 24χρονη κόρη του Έντι Μέρφι - Η συμβουλή του μπαμπά της που ακολουθεί πάντα

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Ψαράς βρέθηκε νεκρός να επιπλέει στη θάλασσα - Έφερε τραύματα από μαχαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό βίντεο από το τροχαίο στην Αφάντου της Ρόδου που σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη - Η BMW που τις εμβόλισε κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

15:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι δράστες της απόπειρας ένοπλης ληστείας με πυροβολισμούς στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας

15:11LIFESTYLE

Ατύχημα στο Survivor: Φωτογραφία αμέσως μετά τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Τι πραγματικά συνέβη στους 5 Ιταλούς δύτες στο σπήλαιο του θανάτου; Νέο μυστήριο μετά τον εντοπισμό των σορών

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο - Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες

10:29LIFESTYLE

Eurovision: Οσμή σκανδάλου - Η EBU ρώτησε το μεσημέρι του τελικού τη Βουλγαρία αν μπορεί να κάνει τη διοργάνωση

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο: Αυτή είναι η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ο μικρός Μπεν πέθανε στην Κω

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Νεκρός υπάλληλος από έκρηξη σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία - Αποκάλυψη Bild: Το σχέδιο ασφαλείας σε περίπτωση πολέμου - Ετοιμάζεται για τα χειρότερα

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή από τους νεκρούς: «Δολοφονημένη» φοιτήτρια επανήλθε στη ζωή 31 χρόνια αργότερα

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο φημών για «διαζύγιο» Ζελένσκι - Διαψεύδουν οι Ουκρανοί ότι η Ολένα ελέγχεται για διαφθορά

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής για τουρκικό νόμο για Αιγαίο - Μεσόγειο: Απάντηση με αντι-περίμετρο, να πληρώσει το τίμημα, τα πλοία δεν επιπλέουν πάντα

18:28LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης στο Άγιο Όρος για τις ανάγκες του ρόλου του ως «Άγιος Ιωσήφ»

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ