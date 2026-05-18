Μπέλα Μέρφι: Η πανέμορφη 24χρονη κόρη του Έντι Μέρφι κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

Η υποκριτική, η σχέση με τον πατέρα της, Έντι Μέρφι και οι συμβουλές που κρατά από εκείνον

Ανθή Κουρεντζή

Ο Chris Rock, η Zahra Rock, η Bella Murphy και ο Eddie Murphy / AP

Το να μεγαλώνεις με έναν εμβληματικό κωμικό για πατέρα σημαίνει πως έχεις μια τεράστια πηγή γνώσης στα χέρια σου — και η Μπέλα Μέρφι δεν διστάζει να τη συμβουλεύεται.

Η 24χρονη κόρη του Έντι Μέρφι πρωταγωνιστεί τώρα στη νέα κωμωδία του Netflix «Roommates», σε παραγωγή του Άνταμ Σάντλερ, με τις Σέιντι Σάντλερ και Κλόι Ιστ στους ρόλους των Ντέβον και Σελέστ αντίστοιχα, δύο πρωτοετών φοιτητριών που συγκατοικούν αλλά δεν αντέχει η μία την άλλη. Η Μπέλα υποδύεται την Άμπερ, φίλη τους που μένει στο διπλανό δωμάτιο.

Η ταινία σηματοδοτεί το κινηματογραφικό ντεμπούτο της χωρίς τη συμμετοχή του πατέρα της, με τον οποίο είχε συμπρωταγωνιστήσει το 2021 στο «Coming 2 America». Ωστόσο, τα λόγια σοφίας του την ακολούθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Μου έχει δώσει σίγουρα πολλές πολύτιμες συμβουλές όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε πρόσφατα στο PEOPLE. «Μία από τις καλύτερες, που προσπαθώ πραγματικά να θυμάμαι στις ερμηνείες μου, είναι ότι συχνά το λιγότερο είναι περισσότερο».

Η Μπέλα Μέρφι και ο Έντι Μέρφι / AP

Παράλληλα, προσθέτει πως τη βοήθησε πολύ και η συμβουλή να «παίρνω περισσότερο τον χρόνο μου» και να «αφήνω τις στιγμές να προκύπτουν φυσικά».

Πέρα από τις σοφές συμβουλές του πατέρα της, η Μπέλα λέει πως έμαθε πολλά και μέσα από την ίδια την εμπειρία στα γυρίσματα, όπως το να «μην είμαι τόσο προσκολλημένη σε αυτό που έχω ήδη προετοιμάσει».

«Σου πρότειναν μια ατάκα να πεις ή κάτι να αυτοσχεδιάσεις, και λατρεύω τέτοιες στιγμές», εξηγεί η ηθοποιός. «Ήταν σαν να πηγαίνεις στη δουλειά με έναν λευκό καμβά, αλλά έχοντας όλα σου τα χρώματα έτοιμα, και να λες: “Ωραία, μπορώ να κάνω ό,τι χρειάζεται”».

Παρόλα αυτά, ο πατέρας της παραμένει το πρώτο πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται για μια γρήγορη συμβουλή. «Μου έχει δώσει τόσο σπουδαίες συμβουλές για τόσα πολλά πράγματα, που είναι δύσκολο να ξεχωρίσω μόνο μία», εξομολογείται.

Ήταν, άλλωστε, ο Έντι Μέρφι που ενέπνευσε τη Μπέλα να ακολουθήσει καριέρα στην υποκριτική, αφού από παιδί τον συνόδευε συχνά στα κινηματογραφικά πλατό. Μέχρι τα 9 της χρόνια, η Μπέλα ήξερε «σίγουρα» πως ήθελε να γίνει ηθοποιός.

«Ο πατέρας μου είχε τεράστια επιρροή πάνω μου όταν ήμουν παιδί. Το ότι μπορούσα να πηγαίνω μαζί του στα γυρίσματα με έκανε πάντα να ενδιαφέρομαι απίστευτα για το πώς φτιάχνονται οι ταινίες», λέει. «Και η δουλειά του, για μένα, ήταν σαν να έλεγα: “Είναι η πιο ωραία δουλειά στον κόσμο. Αυτό θέλω να κάνω κι εγώ”».

Ο Έντι Μέρφι / AP

Σήμερα, έχει πλέον χτίσει τη δική της αυτοπεποίθηση ως ηθοποιός, παρακολουθώντας μαθήματα και «πιέζοντας τον εαυτό μου σε τρόπους που με βγάζουν από τη ζώνη άνεσής μου».

Αν και παλαιότερα αγχωνόταν ιδιαίτερα με τις οντισιόν — ειδικά όταν γίνονταν διά ζώσης — η Μπέλα λέει πως πλέον αντιμετωπίζει αυτές τις στιγμές ως ευκαιρίες εξέλιξης.

«Νομίζω ότι αυτό με βοηθά να παραμένω ενθουσιασμένη και να σκέφτομαι: “ΟΚ, υπάρχει κάτι να μάθω από αυτό”», προσθέτει. «Και να μην είμαι τόσο άκαμπτη με τα πράγματα, αλλά να διασκεδάζω και να αισθάνομαι ελεύθερη. Τώρα πια τις λατρεύω».

Η Μπέλα Μέρφι / AP

Παρά τη βοήθεια και τις συμβουλές του πατέρα της, η Μπέλα δεν υποτιμά καθόλου τη δουλειά που απαιτείται για να φτάσει κανείς στην κορυφή, τονίζοντας πως η εξάσκηση και η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία για κάθε οντισιόν είναι ο τρόπος με τον οποίο χτίζει τη δική της αυτοπεποίθηση.

Ωστόσο, όπως λέει, η συμμετοχή της στο «Roommates» της χάρισε και ένα πιο βαθύ αίσθημα εμπιστοσύνης στον εαυτό της, αλλά και μια υπενθύμιση να ζει τη στιγμή αντί να αγχώνεται για τις επόμενες δουλειές.

«Ήταν μια τόσο διασκεδαστική εμπειρία να τη ζεις πραγματικά στο παρόν, και την απόλαυσα στο έπακρο», λέει η Μπέλα. «Ήταν μία από τις πιο όμορφες αναμνήσεις της ζωής μου».

