Akylas: Η συγκινητική ανάρτηση με τη μητέρα του και το μήνυμα προς όλους τους γονείς

Σε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media προχώρησε ο Akylas, λίγες ώρες μετά τον τελικό του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στην Βιέννη, όπου κατέκτησε με το «Ferto» την 10η θέση.

Ο εκπρόσωπος της ελληνικής συμμετοχής στη φετινή διοργάνωση της Eurovision μοιράστηκε φωτογραφίες με την μητέρα του από την παιδική του ηλικία μέχρι σήμερα και έστειλε ένα μήνυμα προς όλους τους γονείς, προτρέποντάς τους να στηρίζουν και να αγαπούν τα παιδιά τους για αυτό που είναι.

«Κοιτα μαμά, πόσα όντως καταφέραμε τους τελευταίους μήνες. Εύχομαι κανένα παιδί να μη φοβάται να ονειρεύεται. Εύχομαι όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε γι αυτό που είναι. Να τα στηρίζουν κι ας μη τα καταλαβαίνουν στην αρχή».

