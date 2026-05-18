Ακύρωσε την προγραμματισμένη του εμφάνιση στην ΕΡΤ μετά την Eurovision ο Akylas

Ο Akylas επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το ταξίδι του στη Βιέννη για τις υποχρεώσεις της Eurovision οπού εκπροσώπησε τη χώρα μας με το «Ferto» με τη 10η θέση στις αποσκευές του.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον φετινό μουσικό διαγωνισμό δεν θα καταφέρει να δώσει το «παρών» στην προγραμματισμένη του εμφάνιση στην ΕΡΤ στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον».

Σύμφωνα με πληροφορίες της Βίκυς Δέτσικα στην «Super Κατερίνα», ο Akylas αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά τις έντονες και απαιτητικές ημέρες που προηγήθηκαν στη Βιέννη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ακυρώσει την παρουσία του στην εκπομπή, προκειμένου να ξεκουραστεί και να ανακτήσει τις δυνάμεις του.

Η εμφάνισή του στην εκπομπή ήταν ιδιαίτερα αναμενόμενη, καθώς θα μιλούσε για την εμπειρία του στη Eurovision, την πορεία του «Ferto» αλλά και όλα όσα έζησε στη σκηνή του διαγωνισμού.