Πάτρα: Παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών για τους θανάτους στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Snapshot Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών θα ζητήσει άμεσα συνάντηση με τη διεύθυνση των φυλακών Αγίου Στεφάνου μετά τον 6ο θάνατο κρατουμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια και οι περισσότεροι κρατούμενοι αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας και ήταν υπό φαρμακευτική αγωγή.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας έχει ζητήσει την πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης στις φυλακές.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι αναφέρουν ότι οι κρατούμενοι έχουν χειρότερη υγεία τα τελευταία χρόνια και συχνά αναγκάζονται να εκτελούν χρέη νοσηλευτή.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου επισημαίνει ότι η ευθύνη για προσλήψεις ανήκει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και όχι στο υπουργείο Υγείας. Snapshot powered by AI

Συνάντηση με τη διεύθυνση των φυλακών Αγίου Στεφάνου Πατρών θα ζητήσει άμεσα ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, έπειτα και από τον 6ο θάνατο που σημειώθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, πρόκειται για έναν 53χρονο ο οποίος είχε μπει πρόσφατα στις φυλακές για να εκτίσει ποινή μικρής χρονικής διάρκειας. Για το θέμα των θανάτων κρατούμενων ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας έχει ζητήσει άμεσες ενέργειες προκειμένου το σωφρονιστικό κατάστημα να στελεχωθεί με γιατρούς και νοσηλευτές και αυτό διότι οι θάνατοι που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα οφείλονται σε παθολογικά αίτια, ενώ αρκετοί από αυτούς αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας και βρίσκονταν σε φαρμακευτική αγωγή.

Το θέμα του νέου θανάτου ανέδειξε με ανάρτησή της η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία ανέφερε ότι και ο 6ος νεκρός ήταν σε φαρμακευτική αγωγή.

Κύκλοι σωφρονιστικών υπαλλήλων ανέφεραν στο τοπικό μέσο ενημέρωσης ότι η κατάσταση της υγείας των ατόμων που έρχονται ως τρόφιμοι στη φυλακή τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει κατά πολύ. «Πλέον μας φέρνουν ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Η φυλακή είναι μια δύσκολη κοινωνία και με δύσκολες συνθήκες. Οταν κάποιος δεν έχει καλή υγεία, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα», αναφέρουν, ενώ σημειώνουν ότι δεν είναι και λίγες οι φορές που οι ίδιοι οι φύλακες καλούνται να εκτελέσουν χρέη νοσηλευτή, κυρίως τις βραδινές βάρδιες, μοιράζοντας -μετά από συνεννόηση με τον γιατρό- φάρμακα στους κρατούμενους.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Παναγιώτης Μεταξάς, τονίζει ότι η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει. «Εμεις θα ζητήσουμε άμεσα συνάντηση με τη διεύθυνση των φυλακών, προκειμένου να πάμε στις φυλακές και να συζητήσουμε το θέμα. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, όμως αυτό είναι θέμα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και όχι του υπουργείου Υγείας» τόνισε ο κ. Μεταξάς, ο οποίος μίλησε και τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών, Ευάγγελο Μάστακα, ο οποίος ήδη έχει δώσει εντολή για έρευνα για το θέμα των θανάτων.

Διαβάστε επίσης