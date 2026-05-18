Σάλος στο διαδίκτυο για το προκλητικό twerking δημοκρατικής υποψήφιας - «Βροχή» τα βίντεο

Προκαλεί η υποψήφια των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο του Μίσιγκαν, Σέλμπι Κάμπελ 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σάλος στο διαδίκτυο για το προκλητικό twerking δημοκρατικής υποψήφιας - «Βροχή» τα βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Σέλμπι Κάμπελ, υποψήφια των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο στο Μίσιγκαν, έχει προκαλέσει σφοδρή κριτική στο διαδίκτυο λόγω βίντεο με προκλητικό twerking και πολιτικές δηλώσεις.
  • Η 32χρονη ανύπαντρη μητέρα χρησιμοποιεί το σύνθημα «p—y power» και εμφανίζεται σε βίντεο όπου κάνει playback και απαντά σε επικριτές της εκστρατείας της.
  • Το περιεχόμενο των βίντεό της έχει θεωρηθεί προκλητικό και ακατάλληλο από πολλούς χρήστες, οι οποίοι αμφισβητούν την καταλληλότητά της ως υποψήφια.
  • Η Κάμπελ δηλώνει περήφανη για το παρελθόν της, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων συλλήψεων, και συνεχίζει να αξιοποιεί τη δημοσιότητα που της προσφέρει η προεκλογική της στρατηγική.
  • Υποψήφια εναντίον του Δημοκρατικού βουλευτή Σρι Θανεντάρ, η Κάμπελ αντιπροσωπεύει τη φιλελεύθερη πτέρυγα που επιδιώκει αλλαγή στην 13η εκλογική περιφέρεια του Μίσιγκαν.
Snapshot powered by AI

Προκλητικά έως αηδιαστικά χαρακτηρίζουν χρήστες του διαδικτύου τα βιντεάκια που αναρτά μία υποψήφια των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο στο Μίσιγκαν, στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας της.

Με σύνθημα «p—y power», μία αναφορά σε «θηλυκή ισχύ», η 32χρονη Σέλμπι Κάμπελ, μία ανύπαντρη μητέρα, δέχεται σφοδρή κριτική στο διαδίκτυο λόγω των βίντεο που ανεβάζει, όπου εκτός από twerking, τραγουδάει σε playback, απαντά σε επικριτές και εκφράζει τις πολιτικές της απόψεις, στο πλαίσιο της προεκλογικής της εκστρατείας για την 13η εκλογική περιφέρεια του Μίσιγκαν, η οποία περιλαμβάνει τμήματα του Ντιτρόιτ και αρκετά προάστια.

Το τολμηρό περιεχόμενο των βίντεό της, έχει προκαλέσει καταιγισμό επικριτικών σχολίων στο διαδίκτυο, με τους χρήστες να επισημαίνουν πως «Οι Δημοκρατικοί δεν στέλνουν τους καλύτερους υποψηφίους τους».

«Σας παρουσιάζω τη Σέλμπι Κάμπελ… Είναι μητέρα δύο αγοριών και επέλεξε να κάνει playback και twerk ως μέρος της στρατηγικής της εκστρατείας της. Για τη διακόσμηση της κρεβατοκάμαράς της, χρησιμοποίησε σημαίες σε στυλ «stoner», η μία με τη φράση «P—y Power» και η άλλη με ένα φύλλο μαριχουάνας και ένα σύμβολο «σεξουαλικότητας», έγραψε ένας χρήστης του X.

«Φίλε, αυτή είναι η πραγματική στρατηγική της εκστρατείας της; Να κάνει twerking στο σαλόνι για ψήφους το 2026; Ενέργεια ανύπαντρης μητέρας αναμεμειγμένη με οντισιόν για το OnlyFans. Το Μίσιγκαν επιλέγει πραγματικά ηγέτες σαν αυτόν; Πολιτική; Όχι, απλά ατμόσφαιρα και καταλήψεις. Ο πήχης έχει πέσει στα τάρταρα πια» έγραψε κάποιος άλλος.

Η Σέλμπι από την άλλη, συνεχίζει να ανεβάζει βίντεο, απολαμβάνοντας τη «φήμη» της και να δηλώνει στην ιστοσελίδα της περήφανη ότι έχει βρεθεί στη φυλακή, όπου περιλαμβάνει τέσσερις παλιές φωτογραφίες της από το αρχείο της αστυνομίας.

«Θεέ μου, σας αγαπώ παιδιά, σας ευχαριστώ, συνεχίστε να μου δίνετε δημοσιότητα», έγραψε.

Τα βίντεο εκτός της εικόνας, περιλαμβάνουν αρκετές εκφράσεις, κάθε άλλο παρά πολιτικού λόγου, όπως «Είμαι ηθικός άνθρωπος. Είμαι μια κομψή σκύλα, έτσι δεν είναι;»

Η Κάμπελ, φοιτήτρια νομικής και μέλος του συνδικάτου United Auto Workers, είναι υποψήφια εναντίον του Δημοκρατικού βουλευτή Σρι Θανεντάρ σε μια πολυπληθή προκριματική εκλογή.

Η φιλελεύθερη πτέρυγα του κόμματος ελπίζει να εκδιώξει τον Θανεντάρ, έναν πλούσιο στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας, ο οποίος εκπροσωπεί την έντονα Δημοκρατική περιφέρεια από το 2021.

«Δεν είμαι εδώ για να προσποιηθώ ότι είμαι τέλεια. Δεν είμαι εδώ για να σας χαμογελάσω κατά πρόσωπο και να σας μαχαιρώσω πίσω από την πλάτη αργότερα», αναφέρει η βιογραφία στην ιστοσελίδα της.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε παλιό λατομείο στα Χανιά

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Θα πάμε να τη βρούμε αν δεν έρθει στον ύπνο μας» - Συγκλονίζει ο πατέρας της Μυρτούς

10:59WHAT THE FACT

Ο πραγματικός σκοπός της Μεγάλης Πυραμίδας της Αιγύπτου αμφισβητείται από νέα θεωρία

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο διαδίκτυο για το προκλητικό twerking δημοκρατικής υποψήφιας - «Βροχή» τα βίντεο

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Ανήλικες κατήγγειλαν 19χρονο για βιασμό – Στο Στρατοδικείο Λάρισας ο φερόμενος ως δράστης

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: 64χρονος πέθανε την ώρα που έτρωγε

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Freelander 8 φέρνει νέα εποχή στα μεγάλα SUV

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει ξανά ο Περιφερειακός απόψε το βράδυ λόγω εργασιών για το Flyover

10:30ΑΠΟΨΕΙΣ

Μιλάμε συνεχώς για εξετάσεις και ξεχνάμε τα παιδιά

10:30WHAT THE FACT

Η μηχανή που θα φέρει επανάσταση στον κόσμο των κατασκευών: Ικανή να χτίσει σπίτι σε μία μόνο μέρα

10:29LIFESTYLE

Eurovision: Οσμή σκανδάλου - Η EBU ρώτησε το μεσημέρι του τελικού τη Βουλγαρία αν μπορεί να κάνει τη διοργάνωση

10:23ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που συγκρούονται στον αέρα δύο μαχητικά αεροσκάφη στο Αϊντάχο

10:23LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το Your Face Sounds Familiar σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του

10:20LIFESTYLE

Γιώργος Λιανός: Μιλά για πρώτη φορά για τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Δύο νεκροί, κατάρρευση 13 κτιρίων και χιλιάδες εκτοπισμένοι από σεισμό 5,2 Ρίχτερ

10:10LIFESTYLE

Έλενα Κρεμλίδου: Ψάχνω ακόμα, 14 χρόνια μετά, ποιοι έχουν τις γυμνές φωτογραφίες μου

10:04WHAT THE FACT

Το μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό yacht στον κόσμο: 220 μέτρα μήκος και τρία γιγαντιαία πανιά 1.500 τ.μ.

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Τραγωδία στην Κριτσά - 50χρονος τουρίστας βρέθηκε νεκρός σε AirBnB

09:58LIFESTYLE

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το δημόσιο μήνυμα στήριξής του στον Akyla - «My winner»

09:52LIFESTYLE

Η «Emily in Paris» στη Μύκονο: Δείτε τις πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

10:29LIFESTYLE

Eurovision: Οσμή σκανδάλου - Η EBU ρώτησε το μεσημέρι του τελικού τη Βουλγαρία αν μπορεί να κάνει τη διοργάνωση

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: 64χρονος πέθανε την ώρα που έτρωγε

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα τα νέα στοιχεία για το super El Niño - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα το καλοκαίρι

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής για τουρκικό νόμο για Αιγαίο - Μεσόγειο: Απάντηση με αντι-περίμετρο, να πληρώσει το τίμημα, τα πλοία δεν επιπλέουν πάντα

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο: Αυτή είναι η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ο μικρός Μπεν πέθανε στην Κω

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 11.600.000 ευρώ

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρίες φρίκης από τις φυλακές «κολαστήρια» του Ιράν: Βιασμοί και εξευτελισμοί - Ο «Χασάπης του Εβίν» και ξυλοδαρμοί με το κοράνι

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώνει το νέο του κόμμα στις 26 Μαΐου - «Τώρα είναι η ώρα»

09:52LIFESTYLE

Η «Emily in Paris» στη Μύκονο: Δείτε τις πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν καθαρές αυξήσεις από 20 έως 60 ευρώ τον μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

16:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το μήνυμα της Dara στην Τουρκία λόγω... συζύγου

12:57LIFESTYLE

Eurovision: Ο γιατρός που έκλεψε την καρδιά της Dara - Ο σύζυγος «φύλακας άγγελος» της και το φιλί μετά τη μεγάλη νίκη

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Ανήλικες κατήγγειλαν 19χρονο για βιασμό – Στο Στρατοδικείο Λάρισας ο φερόμενος ως δράστης

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας επιστρέφει: Πότε θα φτάσουν στην χώρα οι υποτροπικές θερμές αέριες μάζες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ