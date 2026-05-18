Ο πραγματικός σκοπός της Μεγάλης Πυραμίδας της Αιγύπτου αμφισβητείται από νέα θεωρία

Snapshot Μια πρόσφατη μελέτη προτείνει ότι η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας λειτουργ ως «εκλεπτυσμένο σύστημα κοσμικής επικοινωνίας» βασισμένο στη θέση και την αρχιτεκτονική της.

Η γεωγραφική θέση της πυραμίδας στο πλάτος 29,979234 μοίρες βόρεια σχετίζεται με την ταχύτητα του φωτός, υποδηλώνοντας πιθανή σκόπιμη κωδικοποίηση μαθηματικού μηνύματος.

Η θεωρία υποστηρίζει ότι η πυραμίδα μπορεί να επηρεάζει βαρυτικά μοτίβα μέσω της ημερήσιας περιστροφής της Γης, λειτουργώντας ως βαρυτικός πομπός σε διαστρική κλίμακα.

Κύριοι επιστημονικοί επικριτές αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για τέτοια λειτουργία και πως οι μετρήσεις βασίζονται σε σύγχρονα συστήματα που δεν ίσχυαν στην αρχαία Αίγυπτο.

Η μελέτη παραμένει θεωρητική και εικαστική, απαιτώντας περαιτέρω επιστημονικά δεδομένα για επιβεβαίωση των ισχυρισμών. Snapshot powered by AI

Η συζήτηση για τον πραγματικό σκοπό της Μεγάλης Πυραμίδας της Αιγύπτου έχει αναζωπυρωθεί.

Για δεκαετίες, εναλλακτικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι το αρχαίο αυτό μνημείο μπορεί να εξυπηρετούσε κάτι περισσότερο από έναν βασιλικό τάφο.

Τώρα, μια πρόσφατη μελέτη προτείνει ότι η Πυραμίδα του Χέοπα κατασκευάστηκε ως ένα «εκλεπτυσμένο σύστημα κοσμικής επικοινωνίας μεγάλης κλίμακας».

Η εργασία, η οποία δεν έχει περάσει από αξιολόγηση ομοτίμων, υποστηρίζει ότι η ακριβής γεωγραφική θέση της πυραμίδας, οι αρχιτεκτονικές αναλογίες της και η ευθυγράμμισή της με την περιστροφή της Γης θα μπορούσαν να της επιτρέπουν να λειτουργεί ως ένα είδος «βαρυτικού πομπού» σε διαστρική κλίμακα.

Η θεωρία βασίζεται στην ιδέα ότι η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας χτίστηκε σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο της Γης, το οποίο ενδέχεται να περιέχει ένα κρυφό μαθηματικό μήνυμα.

Η πυραμίδα βρίσκεται στο γεωγραφικό πλάτος 29,979234 μοίρες βόρεια, ένας αριθμός που μοιάζει εντυπωσιακά με την ταχύτητα του φωτός, 299.792.458 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, αν μετακινηθεί η υποδιαστολή. Η εργασία υποστηρίζει ότι αυτή η ομοιότητα μπορεί να ήταν σκόπιμη.

Οι επικριτές, ωστόσο, σημειώνουν ότι η σύγκριση βασίζεται σε σύγχρονα συστήματα μέτρησης που δεν υπήρχαν στην αρχαία Αίγυπτο, ενώ φυσικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως οι πυραμίδες μπορούν να παράγουν βαρυτικά σήματα.

Ο συγγραφέας προτείνει επίσης ότι η κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο δημιουργεί ένα επαναλαμβανόμενο βαρυτικό μοτίβο, παρόμοιο με φέρουσα ραδιοφωνικού σήματος. Σύμφωνα με τη θεωρία, η σταθερή θέση της Μεγάλης Πυραμίδας και η ημερήσια περιστροφή του πλανήτη θα μπορούσαν να μεταβάλλουν ελαφρώς αυτό το μοτίβο, «διαμορφώνοντάς» το με την πάροδο του χρόνου.

Αν αυτό ίσχυε, οι πυραμίδες ίσως δεν λειτουργούσαν μόνο ως τάφοι ή μνημεία, αλλά ως μέρος ενός τεράστιου πλανητικού φάρου ή συστήματος επικοινωνίας.

Ωστόσο, ο Τζαλάλ Τζαφαρί από το Ινστιτούτο Λέιζερ και Πλάσματος του Πανεπιστημίου Σαχίντ Μπεχεστί στο Ιράν τόνισε ότι η εργασία αποτελεί θεωρητική διερεύνηση.

Η θεωρία του δεν είναι νέα, καθώς ερευνητές εναλλακτικής ιστορίας έχουν υποστηρίξει ότι η Μεγάλη Πυραμίδα σχεδιάστηκε για να αξιοποιεί την ενέργεια της Γης ή να επικοινωνεί με εξωγήινους πολιτισμούς.

Αυτές οι ιδέες συχνά προτείνουν ότι το μνημείο λειτουργούσε ως ασύρματος πομπός ενέργειας ή ήχου, αξιοποιώντας τις ιδιότητες συντονισμού του γρανίτη.

Οι κυρίαρχοι αρχαιολόγοι επιμένουν ότι οι πυραμίδες ήταν βασιλικά ταφικά μνημεία, ενώ οι φυσικοί σημειώνουν ότι δεν υπάρχει γνωστός μηχανισμός που να επιτρέπει σε μια τέτοια κατασκευή να λειτουργεί ως βαρυτικός πομπός.

Ο Τζαφαρί εστίασε στις τρεις πυραμίδες του οροπεδίου της Γκίζας, του Χέοπα, του Χεφρήνου και του Μυκερίνου, οι οποίες είναι ευθυγραμμισμένες με ακρίβεια σε κατεύθυνση βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά.

Η μελέτη του Μαρτίου 2025 παρέπεμψε σε προηγούμενη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature και έδειξε ότι οι πλευρές της Μεγάλης Πυραμίδας είναι ευθυγραμμισμένες με τα βασικά σημεία του ορίζοντα με ακρίβεια 0,06 μοιρών.

Ο συγγραφέας υποστήριξε ότι αυτή η ακρίβεια δείχνει προχωρημένη γνώση γεωμετρίας, αστρονομίας και γεωδαισίας στην αρχαία Αίγυπτο.

Πηγή: Unsplash

Κεντρικό σημείο της εργασίας αποτελεί η αριθμητική σχέση ανάμεσα στο γεωγραφικό πλάτος της Μεγάλης Πυραμίδας και την ταχύτητα του φωτός.

«Η αντιστοιχία μεταξύ αυτών των δύο τιμών είναι ακριβής έως και επτά δεκαδικά ψηφία», αναφέρει η μελέτη, χαρακτηρίζοντας την ομοιότητα «στατιστικά εξαιρετική».

Ο Τζαφαρί υποστήριξε ότι η τοποθεσία της πυραμίδας μπορεί να επιλέχθηκε σκόπιμα ώστε να «κωδικοποιεί» μαθηματικές ή χωρικές πληροφορίες στη γεωγραφία της Γης μέσω ενός παγκοσμίως αναγνωρίσιμου προτύπου.

Σύμφωνα με τη θεωρία, ένας προηγμένος πολιτισμός με γνώση φυσικής και αστρονομίας θα μπορούσε να ερμηνεύσει αυτές τις συντεταγμένες ως δείκτη που συνδέεται με τη θέση της Γης στο διάστημα.

Η εργασία εξέτασε επίσης το ενδεχόμενο η τεράστια μάζα και η ακριβής θέση της Μεγάλης Πυραμίδας να επηρεάζουν ελάχιστα τη συνολική βαρυτική σχέση της Γης με τον Ήλιο.

Για να διερευνήσει την ιδέα, ο Τζαφαρί συνέκρινε τη βαρυτική έλξη του Ήλιου προς τη Γη με την πολύ μικρότερη έλξη που ασκεί η ίδια η πυραμίδα.

Αν και η μελέτη αναγνωρίζει ότι η επίδραση της πυραμίδας θα ήταν εξαιρετικά μικρή σε σύγκριση με τη συνολική μάζα της Γης, προτείνει ότι η επαναλαμβανόμενη κίνηση λόγω της ημερήσιας περιστροφής θα μπορούσε να δημιουργεί μικρές αλλά σταθερές μεταβολές μέσα σε ένα ευρύτερο βαρυτικό μοτίβο.

Σε αυτό το μοντέλο, η τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο λειτουργεί σαν μια γιγαντιαία φέρουσα συχνότητα, παρόμοια με το υπόβαθρο που χρησιμοποιείται στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις, ενώ η Μεγάλη Πυραμίδα δρα ως διαμορφωτής που μεταβάλλει ανεπαίσθητα το σήμα με την πάροδο του χρόνου.

Ο Τζαφαρί πρότεινε επίσης ότι οι θέσεις των πυραμίδων του Χεφρήνου και του Μυκερίνου ίσως έχουν τοποθετηθεί σκόπιμα ώστε να δημιουργούν διαφοροποιήσεις μέσα στο σύστημα, βοηθώντας το υποθετικό σήμα να ξεχωρίζει από τον φυσικό θόρυβο υποβάθρου.

Η μελέτη κατέληξε ότι οι τρεις πυραμίδες φαίνεται να σχηματίζουν ένα ιδιαίτερα οργανωμένο μοτίβο όταν εξετάζονται υπό το πρίσμα υπολογισμών βαρυτικών κυμάτων, ωστόσο υπογράμμισε ότι η ιδέα παραμένει καθαρά εικαστική και απαιτεί πολύ περισσότερα επιστημονικά δεδομένα για να τεκμηριωθεί.