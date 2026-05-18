Μαγνησία: Ανήλικες κατήγγειλαν 19χρονο για βιασμό – Στο Στρατοδικείο Λάρισας ο φερόμενος ως δράστης

Snapshot Δύο ανήλικα κορίτσια κατήγγειλαν 19χρονο για βιασμό σε νησί των Βόρειων Σποράδων.

Οι τρεις νέοι γνωρίστηκαν μέσω κοινωνικού δικτύου και βρέθηκαν μαζί σε έξοδο πριν το περιστατικό.

Ο 19χρονος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και συνελήφθη μετά την καταγγελία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και κατάχρηση ανικανών προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

Ο 19χρονος μεταφέρεται στο Στρατοδικείο Λάρισας για να αποφασιστούν οι περαιτέρω ποινικές ενέργειες. Snapshot powered by AI

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησαν δύο ανήλικα κορίτσια που διαμένουν σε νησί των Βόρειων Σποράδων. Τα δύο ανήλικα κορίτσια κατήγγειλαν έναν 19χρονο για βιασμό.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, οι τρεις νέοι που είναι κάτοικοι του νησιού, γνωρίστηκαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση βρέθηκαν όλοι μαζί το περασμένο Σάββατο (16/5) και έπειτα από την έξοδό τους κατέληξαν στο σπίτι του 19χρονου, όπου ο νεαρός φέρεται να βίασε τις δύο 16χρονες φίλες, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν στην Αστυνομία.

Μετά την καταγγελία, ο 19χρονος, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και βρισκόταν στο νησί με άδεια, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και για κατάχρηση ανικάνων προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

Ο 19χρονος, σήμερα το πρωί, μεταφέρθηκε με σκάφος στον Κατηγιώργη και με περιπολικό της Αστυνομίας θα μεταφερθεί στο Στρατοδικείο Λάρισας, που θα αποφασίσει τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες.

Διαβάστε επίσης