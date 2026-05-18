Έλενα Κρεμλίδου: Ψάχνω ακόμα, 14 χρόνια μετά, ποιοι έχουν τις γυμνές φωτογραφίες μου

Είναι «δική μου απόφαση να συνεχίσω να το κυνηγάω και για μένα και για τις δεκάδες που δεν έχουν φωνή», τόνισε η Έλενα Κρεμλίδου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Έλενα Κρεμλίδου: Ψάχνω ακόμα, 14 χρόνια μετά, ποιοι έχουν τις γυμνές φωτογραφίες μου
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Έλενα Κρεμλίδου συνεχίζει 14 χρόνια μετά να ψάχνει ποιοι έχουν τις γυμνές φωτογραφίες της που διαδόθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή της.
  • Οι φωτογραφίες της διαδόθηκαν μέσω εκβιασμού και απειλών, ακόμα και στην ανήλικη αδερφή της, προκαλώντας σοβαρή ψυχική βλάβη.
  • Παρά τις πιέσεις να μην ασχοληθεί, επέλεξε να δημοσιοποιήσει την υπόθεσή της για να βοηθήσει και άλλες γυναίκες που αντιμετωπίζουν παρόμοια φαινόμενα.
  • Η Κρεμλίδου αναφέρθηκε σε τραύμα και ψυχικό πόνο που της προκάλεσε το γεγονός.
  • Τονίζει ότι η καταπολέμηση του revenge porn είναι προσωπική της απόφαση και καλεί σε δράση για να προστατευθούν και άλλα θύματα.
Snapshot powered by AI

Για την υπόθεση του revenge porn και τη δικαίωσή της στο δικαστήριο μίλησε η Έλενα Κρεμλίδου, η οποία τόνισε ότι ακόμα «14 χρόνια μετά, συνεχίζω να ψάχνω ποιοι έχουν τις γυμνές φωτογραφίες μου».

Η γνωστή influencer, μίλησε στην εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη στον Alpha και αναφέρθηκε στα φωτογραφικά πλάνα που την οδήγησαν να στραφεί στη Δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι «είναι η ανάγκη που έχεις σε μικρότερη ηλικία να αρέσεις, γουστάρεις την πάρτη σου και θες οι άλλοι να σου πουν ωραία λόγια».

Χαρακτήρισε, ωστόσο, όσα έζησε «ομαδικό βιασμό ψυχής» που ακόμα το βιώνει και περιγράφοντας πώς ξεκίνησε η υπόθεση είπε ότι οι φωτογραφίες «βγήκαν όταν ήμουν 22. Είχα ξεχάσει την ύπαρξή τους και ξαφνικά έαν ψεύτικο προφιλ μου έριξε μια ψεύτικη φωτογραφία και με απείλησε ότι αν δεν μου στείλεις μια καινούργια, από αυρίο αύτη θα κυκλοφορήσει. Παγωσα, "μπορεί να μην κάνει κάτι" σκεφτηκα την πρώτη ημέρα. Τη δεύτερη ημέρα μου έστειλε "τελευταία ευκαιρία" και εκεί ήταν που πήγα στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος».

Μάλιστα, οι άνθρωποι που την εκβίαζαν, έστειλαν τιις φωτογραφίες της και στην ανήλικη αδερφή της. «Μετά από εμένα, έμαθα ότι το έστειλε στην ανήλικη αδερφή μου, ήταν 13-14 ετών, και της είπε "δες τι έχω από την αδερφή σου", σκέψου πόσο σοκαριστικό ήταν αυτό», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «όσους έχουμε βρει, τους έχουμε καταδικάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά η Έλενα Κρεμλίδου.

«Ένιωθα απαίσια με τον εαυτό μου»

Η ίδια σημείωσε επιπλέον ότι ήταν αρκετά τα μηνύματα που έλαβε, μόλις η υπόθεσή της άρχισε να γίνεται γνωστή, λέγοντας: «Στην αρχή όταν ξεκίνησε η απειλή να γίνεται πραγματικότητα, άρχισε να μου στέλνει κόσμος και κοσμάκης το υλικό και διάφοροι καλοθελητές μου έστελναν "ξέρεις υπάρχει κάτι". Κυρίως άνδρες ήταν αυτοί που μου έστελναν ότι ξέρουν πώς έχει γίνει αυτό. Εγώ ένιωθα απαίσια με τον εαυτό μου. Ένιωθα πως όπου πάω όλοι το γνωρίζουν και εκεί έπρεπε να πάρω μια απόφαση αν θα το δημοσιοποιήσω ή θα κοιτάξω να το διαχειριστώ μόνη μου».

Αποκάλυψε επίσης ότι στην αρχή, αρκετοί της έλεγαν να μην ασχοληθεί, ωστόσο εκείνη «πνιγόταν» και ένιωθε «κάτι να την πονάει». «Για πάρα πολύ καιρό η ομάδα που είχα μαζί μου έλεγε μην σχολείσαι όσο δεν ασχολείται κανείς, μην του δώσεις έκταση. Εγώ όμως πνιγόμουν, κάτι που με πονάει πολύ ένιωθα ότι έπρεπε να το εξωτερικεύσω για να βοηθηθούν και άλλοι άνθρωποι. Όμως δεχόμουν συνέχεια μηνύματα και εγώ έρεπε να συνεχίσω τη ζωή μου σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και τότε πήρα την απόφαση να κάνω το βίντεο στο youtube», είπε η ίδια στην εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη.

Ανέφερε, δε, ότι «από γυναίκες δεν πήρα τόσο την αντίδραση "εσύ φταις". Από δημόσιες αναρτήσεις πήρα τα πάντα, ότι κάτι παίρνεις για να το κάνεις ότι κερδίζες από τον πόνο σου. Πολλοί άνδρες ερχόντουσαν με συμπόνια αλλά με το κλασσικό "γιατί έστελνες κι εσύ ρε κορίτσι μου;"».

«Και τώρα όταν με ρωτάνε "τι θα συμβούλευες;" δεν θα πω σε κανέναν μη στέλνεις αλλά πρέπει να γνωρίζεις ότι αν αποφασίσεις να περάσεις από τη μια άκρη του Κηφισού στην άλλη όλες τις λωρίδες υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γιατί να τους τρομοκρατήσω περισσότερο; Μπορεί να μην συμβεί και ποτέ», πρόσθεσε.

Η γνωστή influencer εξομολογήθηκε ότι «υπήρξαν χρόνια που κρυβόμουν, φορούσα φόρμες και δεν ήθελα κανείς να βλέπει το σώμα μου. Να είμαι όσο πιο σεμνή γίνεται για να μην προκαλώ έξτρα. Σταμάτησα να χορεύω να αισθάνομαι καλά για μένα και τη σεξουαλικότητά μου. Έχω 2 χρόνια που έχω ηρεμήσει και αναδεικνύω το σώμα μου και τις καμπύλες μου, τα δώρα που μου έδωσε ο Θεός».

Η Έλενα Κρεμλίδου ανέφερε επίσης για όσους διένειμαν τις φωτογραφίες της ότι «είχαμε ανθρώπους που τους εμπιστεύονταν τα παιδιά τους. Πολλοί το έκαναν από ανοησία πέρα από κακία. Πολλοί είχαν άγνοια και δεν γνώριζαν τι σημαίνει παίρνω μια φωτογραφία και τη μοιράζομαι».

Τέλος, έκανε λόγο για «τραύμα», τονίζοντας ότι είναι «δική μου απόφαση να συνεχίσω να το κυνηγάω και για μένα και για τις δεκάδες που δεν έχουν φωνή». «Δεν νομίζω να βγάλω ξανά ερωτικές φωτογραφίες με τον σύντροφό μου», είπε και κατέληξε: «Σου κάνουν κάτι και πρέπει να έχεις μια αντίδραση, να μην μένεις στο έδαφος να σε πατάνε, γιατί αυτό μου έμαθαν οι γονείς μου».

Δείτε τη συνέντευξη που παραχώρησε

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε παλιό λατομείο στα Χανιά

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Θα πάμε να τη βρούμε αν δεν έρθει στον ύπνο μας» - Συγκλονίζει ο πατέρας της Μυρτούς

10:59WHAT THE FACT

Ο πραγματικός σκοπός της Μεγάλης Πυραμίδας της Αιγύπτου αμφισβητείται από νέα θεωρία

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο διαδίκτυο για το προκλητικό twerking δημοκρατικής υποψήφιας - «Βροχή» τα βίντεο

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Ανήλικες κατήγγειλαν 19χρονο για βιασμό – Στο Στρατοδικείο Λάρισας ο φερόμενος ως δράστης

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: 64χρονος πέθανε την ώρα που έτρωγε

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Freelander 8 φέρνει νέα εποχή στα μεγάλα SUV

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει ξανά ο Περιφερειακός απόψε το βράδυ λόγω εργασιών για το Flyover

10:30ΑΠΟΨΕΙΣ

Μιλάμε συνεχώς για εξετάσεις και ξεχνάμε τα παιδιά

10:30WHAT THE FACT

Η μηχανή που θα φέρει επανάσταση στον κόσμο των κατασκευών: Ικανή να χτίσει σπίτι σε μία μόνο μέρα

10:29LIFESTYLE

Eurovision: Οσμή σκανδάλου - Η EBU ρώτησε το μεσημέρι του τελικού τη Βουλγαρία αν μπορεί να κάνει τη διοργάνωση

10:23ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που συγκρούονται στον αέρα δύο μαχητικά αεροσκάφη στο Αϊντάχο

10:23LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το Your Face Sounds Familiar σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του

10:20LIFESTYLE

Γιώργος Λιανός: Μιλά για πρώτη φορά για τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Δύο νεκροί, κατάρρευση 13 κτιρίων και χιλιάδες εκτοπισμένοι από σεισμό 5,2 Ρίχτερ

10:10LIFESTYLE

Έλενα Κρεμλίδου: Ψάχνω ακόμα, 14 χρόνια μετά, ποιοι έχουν τις γυμνές φωτογραφίες μου

10:04WHAT THE FACT

Το μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό yacht στον κόσμο: 220 μέτρα μήκος και τρία γιγαντιαία πανιά 1.500 τ.μ.

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Τραγωδία στην Κριτσά - 50χρονος τουρίστας βρέθηκε νεκρός σε AirBnB

09:58LIFESTYLE

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το δημόσιο μήνυμα στήριξής του στον Akyla - «My winner»

09:52LIFESTYLE

Η «Emily in Paris» στη Μύκονο: Δείτε τις πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

10:29LIFESTYLE

Eurovision: Οσμή σκανδάλου - Η EBU ρώτησε το μεσημέρι του τελικού τη Βουλγαρία αν μπορεί να κάνει τη διοργάνωση

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: 64χρονος πέθανε την ώρα που έτρωγε

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα τα νέα στοιχεία για το super El Niño - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα το καλοκαίρι

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής για τουρκικό νόμο για Αιγαίο - Μεσόγειο: Απάντηση με αντι-περίμετρο, να πληρώσει το τίμημα, τα πλοία δεν επιπλέουν πάντα

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο: Αυτή είναι η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ο μικρός Μπεν πέθανε στην Κω

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 11.600.000 ευρώ

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρίες φρίκης από τις φυλακές «κολαστήρια» του Ιράν: Βιασμοί και εξευτελισμοί - Ο «Χασάπης του Εβίν» και ξυλοδαρμοί με το κοράνι

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώνει το νέο του κόμμα στις 26 Μαΐου - «Τώρα είναι η ώρα»

09:52LIFESTYLE

Η «Emily in Paris» στη Μύκονο: Δείτε τις πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν καθαρές αυξήσεις από 20 έως 60 ευρώ τον μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

16:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το μήνυμα της Dara στην Τουρκία λόγω... συζύγου

12:57LIFESTYLE

Eurovision: Ο γιατρός που έκλεψε την καρδιά της Dara - Ο σύζυγος «φύλακας άγγελος» της και το φιλί μετά τη μεγάλη νίκη

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Ανήλικες κατήγγειλαν 19χρονο για βιασμό – Στο Στρατοδικείο Λάρισας ο φερόμενος ως δράστης

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας επιστρέφει: Πότε θα φτάσουν στην χώρα οι υποτροπικές θερμές αέριες μάζες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ