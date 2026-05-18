Έλενα Κρεμλίδου: Ψάχνω ακόμα, 14 χρόνια μετά, ποιοι έχουν τις γυμνές φωτογραφίες μου

Snapshot Η Έλενα Κρεμλίδου συνεχίζει 14 χρόνια μετά να ψάχνει ποιοι έχουν τις γυμνές φωτογραφίες της που διαδόθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Οι φωτογραφίες της διαδόθηκαν μέσω εκβιασμού και απειλών, ακόμα και στην ανήλικη αδερφή της, προκαλώντας σοβαρή ψυχική βλάβη.

Παρά τις πιέσεις να μην ασχοληθεί, επέλεξε να δημοσιοποιήσει την υπόθεσή της για να βοηθήσει και άλλες γυναίκες που αντιμετωπίζουν παρόμοια φαινόμενα.

Η Κρεμλίδου αναφέρθηκε σε τραύμα και ψυχικό πόνο που της προκάλεσε το γεγονός.

Τονίζει ότι η καταπολέμηση του revenge porn είναι προσωπική της απόφαση και καλεί σε δράση για να προστατευθούν και άλλα θύματα. Snapshot powered by AI

Για την υπόθεση του revenge porn και τη δικαίωσή της στο δικαστήριο μίλησε η Έλενα Κρεμλίδου, η οποία τόνισε ότι ακόμα «14 χρόνια μετά, συνεχίζω να ψάχνω ποιοι έχουν τις γυμνές φωτογραφίες μου».

Η γνωστή influencer, μίλησε στην εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη στον Alpha και αναφέρθηκε στα φωτογραφικά πλάνα που την οδήγησαν να στραφεί στη Δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι «είναι η ανάγκη που έχεις σε μικρότερη ηλικία να αρέσεις, γουστάρεις την πάρτη σου και θες οι άλλοι να σου πουν ωραία λόγια».

Χαρακτήρισε, ωστόσο, όσα έζησε «ομαδικό βιασμό ψυχής» που ακόμα το βιώνει και περιγράφοντας πώς ξεκίνησε η υπόθεση είπε ότι οι φωτογραφίες «βγήκαν όταν ήμουν 22. Είχα ξεχάσει την ύπαρξή τους και ξαφνικά έαν ψεύτικο προφιλ μου έριξε μια ψεύτικη φωτογραφία και με απείλησε ότι αν δεν μου στείλεις μια καινούργια, από αυρίο αύτη θα κυκλοφορήσει. Παγωσα, "μπορεί να μην κάνει κάτι" σκεφτηκα την πρώτη ημέρα. Τη δεύτερη ημέρα μου έστειλε "τελευταία ευκαιρία" και εκεί ήταν που πήγα στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος».

Μάλιστα, οι άνθρωποι που την εκβίαζαν, έστειλαν τιις φωτογραφίες της και στην ανήλικη αδερφή της. «Μετά από εμένα, έμαθα ότι το έστειλε στην ανήλικη αδερφή μου, ήταν 13-14 ετών, και της είπε "δες τι έχω από την αδερφή σου", σκέψου πόσο σοκαριστικό ήταν αυτό», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «όσους έχουμε βρει, τους έχουμε καταδικάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά η Έλενα Κρεμλίδου.

«Ένιωθα απαίσια με τον εαυτό μου»

Η ίδια σημείωσε επιπλέον ότι ήταν αρκετά τα μηνύματα που έλαβε, μόλις η υπόθεσή της άρχισε να γίνεται γνωστή, λέγοντας: «Στην αρχή όταν ξεκίνησε η απειλή να γίνεται πραγματικότητα, άρχισε να μου στέλνει κόσμος και κοσμάκης το υλικό και διάφοροι καλοθελητές μου έστελναν "ξέρεις υπάρχει κάτι". Κυρίως άνδρες ήταν αυτοί που μου έστελναν ότι ξέρουν πώς έχει γίνει αυτό. Εγώ ένιωθα απαίσια με τον εαυτό μου. Ένιωθα πως όπου πάω όλοι το γνωρίζουν και εκεί έπρεπε να πάρω μια απόφαση αν θα το δημοσιοποιήσω ή θα κοιτάξω να το διαχειριστώ μόνη μου».

Αποκάλυψε επίσης ότι στην αρχή, αρκετοί της έλεγαν να μην ασχοληθεί, ωστόσο εκείνη «πνιγόταν» και ένιωθε «κάτι να την πονάει». «Για πάρα πολύ καιρό η ομάδα που είχα μαζί μου έλεγε μην σχολείσαι όσο δεν ασχολείται κανείς, μην του δώσεις έκταση. Εγώ όμως πνιγόμουν, κάτι που με πονάει πολύ ένιωθα ότι έπρεπε να το εξωτερικεύσω για να βοηθηθούν και άλλοι άνθρωποι. Όμως δεχόμουν συνέχεια μηνύματα και εγώ έρεπε να συνεχίσω τη ζωή μου σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και τότε πήρα την απόφαση να κάνω το βίντεο στο youtube», είπε η ίδια στην εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη.

Ανέφερε, δε, ότι «από γυναίκες δεν πήρα τόσο την αντίδραση "εσύ φταις". Από δημόσιες αναρτήσεις πήρα τα πάντα, ότι κάτι παίρνεις για να το κάνεις ότι κερδίζες από τον πόνο σου. Πολλοί άνδρες ερχόντουσαν με συμπόνια αλλά με το κλασσικό "γιατί έστελνες κι εσύ ρε κορίτσι μου;"».

«Και τώρα όταν με ρωτάνε "τι θα συμβούλευες;" δεν θα πω σε κανέναν μη στέλνεις αλλά πρέπει να γνωρίζεις ότι αν αποφασίσεις να περάσεις από τη μια άκρη του Κηφισού στην άλλη όλες τις λωρίδες υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γιατί να τους τρομοκρατήσω περισσότερο; Μπορεί να μην συμβεί και ποτέ», πρόσθεσε.

Η γνωστή influencer εξομολογήθηκε ότι «υπήρξαν χρόνια που κρυβόμουν, φορούσα φόρμες και δεν ήθελα κανείς να βλέπει το σώμα μου. Να είμαι όσο πιο σεμνή γίνεται για να μην προκαλώ έξτρα. Σταμάτησα να χορεύω να αισθάνομαι καλά για μένα και τη σεξουαλικότητά μου. Έχω 2 χρόνια που έχω ηρεμήσει και αναδεικνύω το σώμα μου και τις καμπύλες μου, τα δώρα που μου έδωσε ο Θεός».

Η Έλενα Κρεμλίδου ανέφερε επίσης για όσους διένειμαν τις φωτογραφίες της ότι «είχαμε ανθρώπους που τους εμπιστεύονταν τα παιδιά τους. Πολλοί το έκαναν από ανοησία πέρα από κακία. Πολλοί είχαν άγνοια και δεν γνώριζαν τι σημαίνει παίρνω μια φωτογραφία και τη μοιράζομαι».

Τέλος, έκανε λόγο για «τραύμα», τονίζοντας ότι είναι «δική μου απόφαση να συνεχίσω να το κυνηγάω και για μένα και για τις δεκάδες που δεν έχουν φωνή». «Δεν νομίζω να βγάλω ξανά ερωτικές φωτογραφίες με τον σύντροφό μου», είπε και κατέληξε: «Σου κάνουν κάτι και πρέπει να έχεις μια αντίδραση, να μην μένεις στο έδαφος να σε πατάνε, γιατί αυτό μου έμαθαν οι γονείς μου».

Δείτε τη συνέντευξη που παραχώρησε

Διαβάστε επίσης