Έλενα Κρεμλίδου: Στο εδώλιο υπόθεση revenge porn - Αστυνομικός δημοσίευσε γυμνές φωτογραφίες της

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών άρχισε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου η δίκη για την υπόθεση revenge porn σε βάρος της Instagrammer και πρώην παίκτριας του Survivor, Έλενας Κρεμλίδου. Η ίδια, εμφανώς συγκινημένη, περιέγραψε στο δικαστήριο τη δραματική εμπειρία που βίωσε, όταν προσωπικές της φωτογραφίες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεσή της, αποκαλύπτοντας ότι το υλικό είχε τραβηχτεί όταν ήταν ανήλικη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Πελοπόννησος, η Έλενα Κρεμλίδου εξήγησε ότι το 2020 αντιλήφθηκε τη διαρροή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, με φωτογραφίες που είχαν ληφθεί όταν ήταν μόλις 16 ετών. Οι πρώτες απειλές, όπως κατέθεσε, είχαν φτάσει ήδη από το 2018, όταν άγνωστοι την εκβίαζαν με τη δημοσίευση του υλικού. Παρά την πίεση, δεν ενέδωσε, και σύντομα το παράνομο περιεχόμενο άρχισε να αναρτάται σε ιστοσελίδες, χωρίς να γνωρίζει ποιος βρισκόταν πίσω από τη διαρροή.

«Ο κατηγορούμενος ανάρτησε φωτογραφίες μου. Είμαι ξεκάθαρα εγώ σε δύο από αυτές, ενώ στην τρίτη, παρότι δεν φαίνεται το πρόσωπό μου, το περιβάλλον είναι το ίδιο», τόνισε στην κατάθεσή της η Έλενα Κρεμλίδου, περιγράφοντας την οδύνη και την ταπείνωση που υπέστη.

Η υπόθεση εκδικάζεται με κατηγορούμενο έναν αστυνομικό από την Πάτρα, ο οποίος δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό του. Ο ίδιος, μέσω της υπεράσπισής του, αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ η δίωξη που του έχει ασκηθεί αφορά παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Η δίκη διεκόπη προκειμένου να μεταφραστεί ένα κρίσιμο έγγραφο που προσκόμισε η υπεράσπιση, και η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί στις 29 Οκτωβρίου.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας, η δικηγόρος της Έλενας Κρεμλίδου, Σοφία Κατσουλά, δήλωσε: «Πιστεύουμε στην Ελληνική Δικαιοσύνη και περιμένουμε την ετυμηγορία της».

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος του κατηγορουμένου Γιώργος Κουκούλης επεσήμανε ότι ο πελάτης του αρνείται κάθε συμμετοχή στη διαρροή, εκφράζοντας την πεποίθηση πως τα στοιχεία θα αποδείξουν την αθωότητά του. Όπως τόνισε, η μετάφραση του επίμαχου εγγράφου θεωρείται καθοριστική, καθώς ενδέχεται να αποδείξει ότι ο αστυνομικός δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση.