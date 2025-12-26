«Καζάνι» που βράζει η Παρτίζαν: Ο Τζόουνς παραλίγο να αρπαχτεί με οπαδούς

Ο Αμερικανός σέντερ ζήτησε το λόγο από κάποια άτομα που τον αποδοκίμαζαν και ευτυχώς το θέμα δεν πήρε έκταση, την ώρα που η κατάσταση στην Παρτίζαν είναι έτοιμη να ξεφύγει.

Η ήττα της Παρτίζαν από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, είναι το μικρότερο πρόβλημα για τους Σέρβους. Η στάση του κόσμου προς τους παίκτες της ομάδας του Βελιγραδίου, είναι ξεκάθαρα εχθρική. Καθώς τους «χρεώνεται» η φυγή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ειδικά η τριάδα Τζόουνς, Ουάσιγκτον, Πάρκερ, βρίσκονται για τα καλά στο… στόχαστρο των φιλάθλων. Ο σέντερ της Παρτίζαν μάλιστα, λίγο έλειψε να έρθει στα χέρια με οπαδούς μετά το τέλος του ματς.

Ενώ τον αποδοκίμαζαν στην Belgrade Arena, τη στιγμή που βρισκόταν μπροστά στο πέταλο των οργανωμένων, άνοιξε διάλογο με την εξέδρα και μάλιστα ζήτησε από οπαδούς να έρθουν να πουν μπροστά του όσα έχουν να πουν.

Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων το θέμα δεν πήρε έκταση, ενώ κατά την αποχώρησή του προς τα αποδυτήρια, δέχτηκε ακόμη εντονότερες αποδοκιμασίες.

