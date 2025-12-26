Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκροί δύο άνδρες έπειτα από πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας

Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) σε διαμέρισμα στην οδό Αγαμέμνονος στην Καλλιθέα, αφού δύο άνδρες ανασύρθηκαν νεκροί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά προκλήθηκε από έκρηξη θερμαντικού σώματος σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεσή της 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Έπειτα από τον εντοπισμό των δύο ανδρών συριακής καταγωγής, χωρίς τις αισθήσεις τους, έσπευσε στο σημείο το ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο νοσοκομείο, εκεί όπου διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός τους.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη οδό Αγαμέμνονος από το ύψος της Λεωφόρου Θησέως.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

