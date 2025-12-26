Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, το βράδυ της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου σε διαμέρισμα στην οδό Αγαμέμνονος, στην Καλλιθέα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν συνδράμει 5 οχήματα και 15 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, πρόκειται για διαμέρισμα πρώτου ορόφου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν ήταν μέσα ένοικοι.

