Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, το βράδυ της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου σε διαμέρισμα στην οδό Αγαμέμνονος, στην Καλλιθέα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν συνδράμει 5 οχήματα και 15 πυροσβέστες.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, πρόκειται για διαμέρισμα πρώτου ορόφου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν ήταν μέσα ένοικοι.
