Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

Περισσότερες από 7.000 γλώσσες μιλιούνται σήμερα παγκοσμίως. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας, τα στοιχεία της Ethnologue αποτυπώνουν τη διεθνή γλωσσική κατάταξη, με την ελληνική να βρίσκεται στην 96η θέση μεταξύ των 200 πιο ομιλούμενων γλωσσών.

Οι γλώσσες με τους περισσότερους ομιλητές παγκοσμίως

Σύμφωνα με την Ethnologue, η αγγλική παραμένει η πιο διαδεδομένη γλώσσα παγκοσμίως, με περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ομιλητές σε 186 χώρες. Ωστόσο, μόλις το 20% είναι φυσικοί ομιλητές, ενώ η συντριπτική πλειονότητα, περίπου 80%, χρησιμοποιεί την αγγλική ως δεύτερη, τρίτη ή και επόμενη γλώσσα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η μανδαρινική κινεζική με σχεδόν 1,2 δισεκατομμύρια ομιλητές. Όταν υπολογίζονται αποκλειστικά οι φυσικοί ομιλητές, τα μανδαρινικά κατατάσσονται στην πρώτη θέση παγκοσμίως, λόγω του μεγάλου πληθυσμού της Κίνας.

Τρίτη πιο ομιλούμενη γλώσσα είναι η χίντι με 609 εκατομμύρια ομιλητές, ενώ ακολουθούν τα ισπανικά με 559 εκατομμύρια και τα Σύγχρονα Πρότυπα Αραβικά με 335 εκατομμύρια.

Η ελληνική γλώσσα στη λίστα με τις 200 πιο ομιλούμενες γλώσσες

Σύμφωνα με τη λίστα «Ethnologue 200» της Ethnologue, η ελληνική γλώσσα καταλαμβάνει την 96η θέση παγκοσμίως μεταξύ των 200 πιο ομιλούμενων γλωσσών.

Η ελληνική αριθμεί περίπου 13,3 εκατομμύρια ομιλητές συνολικά, κατατάσσοντάς την στην κατηγορία γλωσσών με πληθυσμό μεταξύ 1 εκατομμυρίου και 1 δισεκατομμυρίου ομιλητών, σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων.

Η ελληνική κατατάσσεται στην κατηγορία «Institutional», δηλαδή στις γλώσσες με θεσμική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείται επίσημα από το κράτος, στην εκπαίδευση, στη διοίκηση και στα μέσα ενημέρωσης.

Ψηφιακή υποστήριξη

Στον τομέα της ψηφιακής παρουσίας, η ελληνική χαρακτηρίζεται ως «Vital», γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή υποστήριξη σε ψηφιακά περιβάλλοντα, τεχνολογικές εφαρμογές και διαδικτυακές πλατφόρμες.

Η παρουσία της ελληνικής στη λίστα των 200 πιο ομιλούμενων γλωσσών αναδεικνύει τη διαχρονική της θέση στον παγκόσμιο γλωσσικό χάρτη, συνδυάζοντας σχετικά περιορισμένο αριθμό ομιλητών σε παγκόσμια κλίμακα με πλήρη θεσμική και ψηφιακή υποστήριξη.

Τα συστήματα γραφής στον κόσμο

Πέρα από τον αριθμό των ομιλητών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα συστήματα γραφής που χρησιμοποιούνται διεθνώς. Σύμφωνα με το έργο αναφοράς The World’s Writing Systems, καταγράφονται 293 γνωστά συστήματα γραφής - δηλαδή σύνολα γραφικών χαρακτήρων που αποτυπώνουν μια γλώσσα.

Από αυτά, περισσότερα από 156 παραμένουν σε χρήση σήμερα, ενώ πάνω από 137 ιστορικά συστήματα - όπως τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά και τα αζτεκικά εικονογράμματα - δεν χρησιμοποιούνται πλέον.

Το λατινικό αλφάβητο αποτελεί το πιο διαδεδομένο σύστημα γραφής, καθώς χρησιμοποιείται σε τουλάχιστον 305 από τις 7.139 ζωντανές γλώσσες του πλανήτη. Πάνω από το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού χρησιμοποιεί λατινική γραφή, γεγονός που αναδεικνύει τη διεθνή επιρροή της.

Τα στοιχεία σκιαγραφούν τον γλωσσικό χάρτη του κόσμου, αποτυπώνοντας τόσο τη γεωγραφική διάδοση των ισχυρότερων γλωσσών όσο και τη σημασία των συστημάτων γραφής στη διαμόρφωση της παγκόσμιας επικοινωνίας.

