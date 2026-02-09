LIVE - Μητσοτάκης για Ελληνική Γλώσσα: «Πολύτιμο ανταλλακτήριο ιδεών» 

Εκδήλωση του υπουργείου Εξωτερικών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

«Η γλώσσα τελικά είναι ταυτότητα. Σηματοδοτεί το συλλογικό είναι και είναι πηγή περηφάνιας αλλά και ταπεινότητας και ευθύνης», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας στην εκδήλωση του υπουργείου Εξωτερικών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.

«Γλώσσες μιλούνταν πολλές από τα βάθη της ιστορίας. Την ίδια περίοδο η ελληνική γλώσσα σμιλεμένη ταξίδεψε στις αποικίες από την Οδησσό έως τις Συρακούσες και από την Μασσαλία μέχρι την Κυρήνη. Και διαμόρφωσε τις τοπικές διαλέκτους», είπε και πρόσθεσε: «Οι σημερινές μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες έχουν κομμάτι του DNA τους κοινά με την ελληνική».

«Αν θέλετε να γίνετε καλύτερος γιατρός, μηχανικός, μουσικός μάθετε ελληνικά, κι αν θέλετε να υπάρχει Ελλάδα στο διηνεκές τότε ναι μάθετε καλύτερα ελληνικά», κατέληξε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Στην ίδια εκδήλωση ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης σε συζήτηση με τον καθηγητή Γλωσσολογίας, Γιώργο Μπαμπινιώτη είπε: «Σήμερα ο κόσμος ολόκληρος μιλάει ελληνικά και αυτό είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη». «Η γλώσσα μας είναι η ίδια η σκέψη μας», απάντησε ο κ. Μπαμπινιώτης.

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης θύμισε την ιστορική ομιλία Ζολώτα με αγγλικές λέξεις με ελληνική ρίζα και μίλησε για «ένα γλωσσικό σύστημα αποτύπωσης της πραγματικότητας».

«Είναι η πρώτη γλώσσα που αναγνώρισε τον άνθρωπο ως πολίτη, το μέτρο ως αναγκαιότητα, την ελευθερία και το κάλλος ως αυταξίες», σχολίασε ο πρωθυπουργός.

Σημείωσε δε ότι τα ελληνικά έγιναν «φορέας της εθνικής μας ταυτότητας και γέφυρά μας με τον κόσμο». «Στην καθημερινότητά μας την υποκαθιστούμε με τα αγγλικά όμως ποτέ δεν παύει η γλώσσα μας να δίνει σχήμα σε περίπλοκα νοήματα. Να διατηρεί ακόμη και τις πιο λεπτές τους αποχρώσεις» και την χαρακτήρισε «πολύτιμο ανταλλακτήριο ιδεών».

«Μας δίνεται ευκαιρία να ανοίξουμε την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μέσω της τεχνολογίας. Σύντομα θα μπορέσουμε να δείξουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Έχουμε πολλή δουλειά. Από τη συστηματικότερη διδασκαλία, το πώς διδάσκουμε τα Αρχαία στα σχολεία για να μην το αντιλαμβάνονται ως αγγαρεία οι μαθητές, αλλά και από τη χρήση στα ΜΜΕ από την άγνοια των σχολιαστών. Με το πόση αξία μπορεί να έχιε η ατάκα της στιγμής», σχολίασε και καταδίκασε τις «κομματικές αργκό» που έχουν λάθη και ψέματα.

