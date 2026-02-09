Ο Μητσοτάκης συνομίλησε με τον Χριστοδουλίδη λίγο πριν συναντήσει τον Ερντογάν

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Χριστοδουλίδη για την επικείμενη επίσκεψη στην Άγκυρα και τη συνάντηση που θα έχει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ακόμη, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και επιβεβαιώθηκε ο διαρκής συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας.

