Ο Μητσοτάκης συνομίλησε με τον Χριστοδουλίδη λίγο πριν συναντήσει τον Ερντογάν
Τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κύπρου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Χριστοδουλίδη για την επικείμενη επίσκεψη στην Άγκυρα και τη συνάντηση που θα έχει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Ακόμη, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και επιβεβαιώθηκε ο διαρκής συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φώκια εθεάθη στο στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους
14:32 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Τσέριν και Τουμπά
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
12:28 ∙ LIFESTYLE
Γιώργος Μάρκου: Πέθανε ο διευθυντής του MAD TV σε ηλικία 58 ετών
20:15 ∙ WHAT THE FACT
Αυτό είναι το χωριό με το πιο μεγάλο όνομα στην Τουρκία - Αποτελείται από 23 γράμματα
11:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ