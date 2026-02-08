Τι θα πουν Μητσοτάκης και Ερντογάν την Τετάρτη: Κρατούν το τηλέφωνο ανοιχτό, τα μέτωπα κλειστά

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024

Από τη συνάντηση της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου καμία πλευρά δεν περιμένει θεαματικά αποτελέσματα επί της επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει θέσει ξεκάθαρα τις εθνικές κόκκινες γραμμές, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος δεν φαίνεται να παρεκκλίνει από την αναθεωρητική τακτική του.

Στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών αναμένεται να τεθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σε γενικά πλαίσια, με έμφαση κυρίως στη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και των «ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας». Παράλληλα, αναμένεται να συζητηθούν ζητήματα μειονοτικά και θρησκευτικά, τα οποία ενδιαφέρουν και τις δύο πλευρές, με αμοιβαία αιτήματα προς επίλυση, καθώς και οι περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις.

Σε επίπεδο θετικής ατζέντας θα γίνουν ορισμένα ακόμα σημαντικά βήματα αύξησης του όγκου εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία.

Μιλάνε καλύτερα, διαφωνούν το ίδιο

Πρακτικά στις τοποθετήσεις των δύο πλευρών δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι δύο πλευρές εκφράζουν τις πάγιες θέσεις τους σχετικά με το Αιγαίο, καθώς και τις διαφορές τους. Παρόλα αυτά Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκουν να στείλουν ένα μήνυμα ότι οι δύο χώρες παρά τις όποιες διαφωνίες τους μπορούν να συνεννοηθούν και μάλιστα σε μια περίοδο γενικευμένης αναταραχής τόσο στη Μέση Ανατολή, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Και οι δύο ηγέτες επιδιώκουν να είναι λειτουργικό το «κόκκινο τηλέφωνο» επικοινωνίας μεταξύ τους, να υπάρχει αδιαμεσολάβητη επαφή και να συνεχιστεί ο διάλογος τόσο σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, όσο και σε ότι αφορά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Ο στόχος είναι η αποφυγή της έντασης στο πεδίο αν και μεγάλο αγκάθι παραμένει προς το παρόν η ενεργειακή κινητικότητα που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα νοτίως της Κρήτης όπου υπάρχει ως γνωστόν έντονο ενδιαφέρον αμερικανικών συμφερόντων.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας θεωρείται σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών, γι’ αυτό και ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να συνοδεύεται από πολλούς υπουργούς της κυβέρνησής του.

Στα θετικά της επανέναρξης των συνομιλιών προσμετράται το γεγονός ότι η Άγκυρα έχει παγώσει σε επίπεδο ρητορικής τα περί casus belli και τις κορώνες «θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά», ενώ έχει σημασία ότι η απόφαση της Τουρκίας να μεταφέρει για κάποιες ημέρες αργότερα τη μεγάλη ετήσια αεροναυτική άσκηση με το όνομα «Γαλάζια Πατρίδα», έχει και αυτό ιδιαίτερη σημειολογία.

Θα είναι η πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από τις 24 Σεπτεμβρίου 2024, όταν είχαν συναντηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ποιοι θα παραβρεθούν

Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν και των διπλωματικών συμβούλων, Μίλτωνα Νικολαίδη και Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι. Αν και ο κατάλογος των Υπουργών, που θα συμμετάσχουν στο 6ο ΑΣΣ οριστικοποιείται τις επόμενες ώρες, είναι πολύ πιθανό να ταξιδέψουν για την Άγκυρα οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας και Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

