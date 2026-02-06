Τι επιδιώκει η Ελλάδα από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν -«Το ΠΑΣΟΚ πλήττει η υπόθεση Παναγόπουλου»

Δεν υπάρχει μεγάλη ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου για την υπόθεση Παναγόπουλου και την πιθανή εμπλοκή ανθρώπων που σχετίζονται με την κυβέρνηση.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα αποφασίστηκε η επικοινωνιακή διαχείριση της επόμενης μέρας ενώ κοινή ήταν η διαπίστωση πως στα θέματα λειτουργίας των κέντρων επαγγελματικής κατάστασης υπάρχουν προβλήματα εδώ και πολλά χρόνια. Πάντως, όπως έλεγαν συνεργάτες του Πρωθυπουργού οι αποκαλύψεις για την εμπλοκή του Προέδρου της ΓΕΣΕΕ στην υπόθεση διασπάθισης δημοσίου χρήματος θα δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ. Υπενθυμίζουν μάλιστα και την εμπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο Μαξίμου πάντως τις τελευταίες ώρες κινούνται στους ρυθμούς της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν επαναλαμβάνοντας σε όλους τους τόνους πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να μετακινηθεί από τις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί και είναι ξεκάθαρες. Τονίζουν παράλληλα πως η χώρα μας έχει καταφέρει να διατηρεί ένα σημαντικό ρόλο σταθερότητας στην περιοχή η οποία και συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη και τις σημαντικές συνεργασίες που δημιουργούνται και καθιστούν την Ελλάδα σημαντικό γεωστρατηγικό παράγοντα.

Ο στόχος της χώρας μας για τη συνάντηση με τον Ερντογάν είναι, όπως λένε, η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, η εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης και φυσικά η διατήρηση ενός καλού και ήρεμου κλίματος στο Αιγαίο.

Σε αυτή τη λογική τα θέματα που αναμένεται να πέσουν στο τράπεζι θα έχουν να κάνουν με την οικονομική συνεργασία των δύο πλευρών και την εμβάθυνση του διμερούς εμπορίου και η συνεργασία στο μεταναστευτικό.

Σε κάθε περίπτωση πάντως οι επαφές που θα πραγματοποιηθούν στο Παλάτι της Άγκυρας δεν αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικά νέα δεδομένα ούτε φυσικά θα αλλάξουν και το ρου της ιστορίας.

