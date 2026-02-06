Υπόθεση Παναγόπουλου - Δημοσιογράφος που ερευνάται στην προκαταρκτική: «Είχα νόμιμες συμβάσεις»

Δημοσιογράφος που ερευνάται στην προκαταρκτική έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διευκρινίζει ότι δεν έχει καμία συμμετοχή με ευρωπαϊκά προγράμματα της ΓΣΕΕ και ότι όλες οι συμβάσεις που έχει συνάψει με την Γενική Συνομοσμπονδία και σχετίζονται με τους ελεγχόμενους φορείς, είναι απολύτως νόμιμες.

Υπενθυμίζεται ότι, με εντολή του προέδρου της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει διαταχθεί η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου. Στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη πέντε φυσικά πρόσωπα, καθώς και έξι εταιρείες, για τις οποίες έχει επίσης διαταχθεί δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, ακόμα και ακινήτων.

Ο κορυφαίος συνδικαλιστής, πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, φέρεται να εμπλέκεται έχοντας κεντρικό ρόλο στην υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εν λόγω κεφάλαια, εκτιμώμενου συνολικού ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, είχαν διατεθεί για την υλοποίηση επτά προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την πενταετία 2020-2025. Το πόρισμα της Αρχής, που διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, τεκμηριώνει σοβαρές ενδείξεις για δύο κακουργηματικές πράξεις: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' επάγγελμα.

Ο δημοσιογράφος που εμπλέκεται στην υπόθεση, έχει λάβει άδεια για λίγες ημέρες από τον τηλεοπτικό σταθμό όπου εργάζεται, προκειμένου να έχει την ευκαιρία να αποδείξει την αθωότητά του. Σε επικοινωνία του με το Newsbomb.gr, υποστήριξε ότι δεν έχει καμία συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, παρά μόνο νόμιμες συμβάσεις με τους ελεγχόμενους φορείς, για τις οποίες οι χρηματοροές είναι επισήμως κατατεθημένες και τιμολογημένες.

Η έρευνα της αρχής αφορά σε ευρωπαϊκά κονδύλια που διαχειρίστηκαν το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΓΣΕΕ.

