Παναγόπουλος: Από «ισόβιος» πρόεδρος της ΓΣΕΕ στο μικροσκόπιο των αρχών για «ξέπλυμα» χρήματος

Η σχεδόν 20χρονη διαδρομή στο «τιμόνι» της ΓΣΕΕ, οι «σκιές» που την ακολούθησαν και η δέσμευση των λογαριασμών του για υπεξαίρεση - Διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία το πόρισμα

Ζωή Μακρυγιάννη

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
Ο Γιάννης Παναγόπουλος κατάφερε -δυστυχώς- να κάνει τη ΓΣΕΕ συνώνυμο με το όνομά του. Δυστυχώς, γιατί η σχεδόν 20χρονη πορεία του στο «τιμόνι» του τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου, στιγματίστηκε περισσότερο από τυπικές διαδικασίες, άνευρα προτάγματα και διεκπεραιωτικές κινητοποιήσεις, παρά από μαχητικούς αγώνες, συλλογικές διεκδικήσεις και όραμα. Και όλα αυτά, μέσα σε μία πορεία δύο δεκαετιών κατά την οποία η ελληνική κοινωνία και οι εργαζόμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με μνημόνια, περικοπές μισθών, εργασιακή επισφάλεια και το τέλος των συλλογικών συμβάσεων.

Και έρχεται τώρα η «σκιά» της υπεξαίρεσης και η δέσμευση των λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, αφήνοντας το ερώτημα: τι έχει κάνει τελικά εδώ και 20 χρόνια ο Παναγόπουλος για το συμφέρον των εργαζομένων ως όφειλε;

Για τι ερευνάται ο Παναγόπουλος

Χθες, Πέμπτη, η είδηση για δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του Γιάννη Παναγόπουλου, με εντολή του προέδρου της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία.

Για την ίδια υπόθεση, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται ακόμη πέντε φυσικά πρόσωπα, καθώς και έξι εταιρείες, για τις οποίες έχει επίσης διαταχθεί δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, το οποίο διαβιβάστηκε σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στην Εισαγγελία Αθηνών, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για δύο κακουργηματικές πράξεις: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' επάγγελμα.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα κεφάλαια να εκτιμάται ότι φτάνουν συνολικά μέχρι και τα 75 εκατ. ευρώ, ενώ είχαν διατεθεί για την υλοποίηση επτά προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την πενταετία 2020-2025.

Δήλωση Παναγόπουλου μετά τη δέσμευση των λογαριασμών

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου». Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια που ανέφερε ο Γιάννης Παναγόπουλος σε γραπτή του δήλωση, μετά την είδηση για τη δέσμευση των λογαριασμών του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγόπουλος επισημαίνει τα εξής: «Μέχρι στιγμής, δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πώς αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμα φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής, θα δώσω τις απαντήσεις μου, καθώς "… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία".

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη "στημένη" υπόθεση "κακουργηματικού" χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με τη νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανέναν λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό.

Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμα φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».

