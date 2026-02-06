Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: «Κλίμα πανικού» στην Αθήνα «βλέπουν» τουρκικά ΜΜΕ-Αναφορά σε Δένδια

Φτιάχνουν κλίμα τα τουρκικά ΜΜΕ ενόψει της συνάντησης της επόμενης εβδομάδας (11 Φεβρουαρίου) μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

Πρόκειται για την πρώτη τους συνάντηση μετά από περίπου ενάμιση χρόνο (η τελευταία συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη), και αφορμή είναι το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Η τουρκική MILLIYET γράφει για «κλίμα πανικού που επικρατεί στην Ελλάδα ενόψει της συνάντησης Ερντογάν-Μητσοτάκη στις 11 Φεβρουαρίου». Η Milliyet επικαλούμενη και ελληνικά ΜΜΕ εκτιμά πως «η Τουρκία θα σκοράρει ένα γκολ», ενώ προσθέτει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ταξιδέψει για την Άγκυρα με αυξανόμενη απαισιοδοξία.

?Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle 11 Şubat'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak.



Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı’nda ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak.#SözSizde@cemkucuk55



Haberin detayları… pic.twitter.com/snp11R4pZJ — TGRT HABER (@tgrthabertv) February 6, 2026

Την ίδια στιγμή ευρεία αποδοχή είχε στα τουρκικά ΜΜΕ η πρόσφατη αναφορά του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο οποίος από τις ΗΠΑ δήλωσε ότι η «η Τουρκία υπήρξε εξαιρετικά επιτυχημένη».

"Türkiye büyük başarılara imza attı"



Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ABD’de katıldığı bir programda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikadaki başarılarını anlattı. pic.twitter.com/x5b3AoXS1N — Sabah (@sabah) February 5, 2026

YUNAN BAKAN'DAN TÜRKİYE İTİRAFI



Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ABD’de katıldığı bir etkinlikte Türkiye’ye dair açıklamalarda bulundu. Dendias, Türkiye’nin hem askeri hem diplomatik alanda başarılı olduğunu söyledi. pic.twitter.com/dohfiP4Kse — 24 TV (@yirmidorttv) February 5, 2026

Μητσοτάκης στο FP: Δεν βλέπω κίνδυνο κλιμάκωσης με την Τουρκία, η μόνη μας διαφορά είναι μία

Σε χθεσινή συνέντευξή του στο «Foreign Policy» με τον δημοσιογράφο Ravi Agrawal, ερωτηθείς για την επικείμενη επίσκεψή του στην Άγκυρα και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα αναγνωρίζει μόνο μία διαφορά με την Τουρκία, τον καθαρισμό των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. «Η μόνη μας διαφορά είναι ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, έσπευσε να σημειώσει ότι ακόμα και αν δεν μπορέσουν να επιλύσουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα, μπορούν να έχουν μια λειτουργική σχέση.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός. «Ειλικρινά, δεν βλέπω σημαντικούς κινδύνους κλιμάκωσης» σημείωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

ΣτηΠώς συνέντευξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία μπορούν να διαχειριστούν τις διαφορές τους με συνετή και εποικοδομητική προσέγγιση, ενώ υπογράμμισε ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς κινδύνους κλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η ελληνοτουρική διαφορά χρονολογείται από δεκαετίες, ωστόσο προσέθεσε ότι οι δύο χώρες έχουν εργαστεί εποικοδομητικά τα τελευταία χρόνια και πως έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τη μείωση των εντάσεων. «Ακόμα και αν δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, μπορούμε να έχουμε μια λειτουργική και εποικοδομητική συνεργασία σε συγκεκριμένους τομείς», δήλωσε.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας για την αντιμετώπιση κρίσεων και την πρόληψη εντάσεων.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη τραγωδία με μετανάστες στο Αιγαίο, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. «Αναμένουμε πλήρη διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Η ελληνική ακτοφυλακή έσωσε δεκάδες ανθρώπους. Πρόκειται για μια τραγωδία που συμβαίνει πολύ συχνά λόγω υπερφορτωμένων σκαφών», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι δεσμευμένη στην προστασία των συνόρων αλλά και στη διάσωση όσων κινδυνεύουν, ενώ δεσμεύτηκε για πλήρη διαφάνεια στις έρευνες και στα επίσημα στοιχεία σχετικά με τα περιστατικά που συμβαίνουν στο Αιγαίο.

Επίσης, δεσμεύθηκε ότι αν περιέλθει βίντεο στις αρχές για την τραγωδία, να το δώσει στη δημοσιότητα.

Διαβάστε επίσης