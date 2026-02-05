Μητσοτάκης-Ερντογάν: «Κλείδωσε» η συνάντηση της Άγκυρας για τις 11 Φλεβάρη

Απόλυτη επιβεβαίωση του Newsbomb.gr και του Δημήτρη Κοτταρίδη, καθώς όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε πως η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο «κλείδωσε» για την επόμενη Τετάρτη.

Η συνάντηση θα γίνει εν μέσω των τουρκικών προκλήσεων από το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, το οποίο εξέδωσε νέα προκλητική ανακοίνωση εναντίον της Ελλάδας, χαρακτηρίζοντας σαν «αντισυνταγματικές και απαράδεκτες» τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα που πηγάζει από την εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS).

