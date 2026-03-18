Ιράν: Χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Μπουσέρ

Εγκαταστάσεις που συνδέονται με το κοίτασμα φυσικού αερίου στο Νότιο Παρς στην επαρχία Μπουσέρ στην πόλη Ασαλούγιε δέχθηκαν αεροπορική επίθεση, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι «τμήματα των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που βρίσκονται στην Ειδική Οικονομική Ζώνη Ενέργειας του Νότιου Παρς στην Ασαλούγιε χτυπήθηκαν από βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τον αμερικανο-σιωνιστικό εχθρό».

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε πριν από λίγο σε υποδομές φυσικού αερίου του Ιράν στο νότιο τμήμα της χώρας, ανέφερε Ισραηλινός αξιωματούχος στην ιστοσελίδα Times of Israel.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι επιθέσεις έπληξαν τη μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου του Ιράν, στην επαρχία Μπουσέρ.

Διαβάστε επίσης