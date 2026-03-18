Τραμπ: «Αναρωτιέμαι τι θα γινόταν αν αποτελειώναμε το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος»

Ενοχλημένος με την στάση των συμμάχων των ΗΠΑ εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την άρνηση ορισμένων χωρών και κυρίως της Ε.Ε. να συμμετέχουν στην ασφάλεια της διέλευσης των τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ.

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν ‘αποτελειώναμε’ ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που τα χρησιμοποιούν – όχι εμείς – να αναλάβουν την ευθύνη για τα λεγόμενο «Στενά»; Αυτό θα έθεσε σε κίνηση μερικούς από τους ‘συμμάχους’ μας που δεν ανταποκρίνονται, και μάλιστα γρήγορα!!!», έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

