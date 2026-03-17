Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ - Αναλυτής: «Δεν αποκλείεται»

Ο Γερμανός αναλυτής σε θέματα ΗΠΑ και διεθνών σχέσεων Josef Braml προσφέρει μια αρχική αξιολόγηση της απειλής του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ να «εξετάσει» το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ΝΑΤΟ. Ο Μπραμλ δήλωσε στο γερμανικό FOCUS online: «Τυπικά, η αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ είναι νομικά δύσκολη, αλλά όχι αδύνατη. Από το 2023, ένας νόμος στις Ηνωμένες Πολιτείες απαιτεί είτε πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γερουσία είτε αντίστοιχη πράξη του Κογκρέσου για την αποχώρηση».

Αυτό σημαίνει ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να αποχωρήσει μονομερώς από το ΝΑΤΟ. Αλλά αυτό δεν είναι η κύρια ανησυχία του. Η απειλή από μόνη της αρκεί για να δημιουργήσει αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές καθώς και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Οι δηλώσεις του Τραμπ εντάσσονται σε ένα συνεπές μοτίβο: Μετατρέπει τις εγγυήσεις συλλογικής ασφάλειας σε διαπραγματεύσιμες επιλογές. Το Άρθρο 5, η καρδιά του ΝΑΤΟ, ουσιαστικά υπόκειται σε όρους. Η προστασία είναι πλέον διαθέσιμη μόνο σε όσους πληρώνουν, συμμορφώνονται ή υποτάσσονται. Αυτή η λογική υπονομεύει το αποτρεπτικό αποτέλεσμα της συμμαχίας, επειδή η αποτροπή εξαρτάται από την αξιοπιστία και όχι από την αυθαιρεσία των περιστάσεων.

Μετά την απόρριψη του Ιράν: Ο Τραμπ θέλει να «επανεξετάσει» την αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ

Μετά την άρνηση των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ να υποστηρίξουν τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. «Αν δεν μας βοηθήσουν, είναι σίγουρα κάτι που θα πρέπει να σκεφτούμε», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μάικλ Μάρτιν.

«Δεν χρειάζομαι το Κογκρέσο γι' αυτό, όπως ίσως γνωρίζετε» προσέθεσε.

Αλλά στην πραγματικότητα, το Κογκρέσο έβαλε τέλος σε αυτό το 2023. Ο νόμος απαγορεύει στον πρόεδρο να «αναστείλει, να τερματίσει, να καταδικάσει ή να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Βορειοατλαντική Συνθήκη, η οποία δημιούργησε τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ)», χωρίς την έγκριση της Γερουσίας ή ενός Νόμου του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ επανέλαβε τις προηγούμενες δηλώσεις του. Μιλώντας στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι ήταν απογοητευμένος από τους συμμάχους. Πίστευε ότι έκαναν ένα «ανόητο λάθος».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ χρειάζονταν βοήθεια από άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. «Λόγω των στρατιωτικών μας επιτυχιών, δεν χρειαζόμαστε πλέον την υποστήριξη των κρατών του ΝΑΤΟ - ποτέ δεν χρειάστηκε!» έγραψε ο Τραμπ.

