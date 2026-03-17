Tραμπ: «Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος μου είπε ''μακάρι να είχα κάνει αυτό που έκανες στο Ιράν''»

Ο Αμερικανος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες (16/3) ότι ένας πρώην πρόεδρος του είπε κατ' ιδίαν ότι «μακάρι να έκανα αυτό που έκανες εσύ», επιτιθέμενος στο Ιράν και δολοφονώντας τον ανώτατο ηγέτη του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο κ. Τραμπ δεν προσδιόρισε σε ποιον από τους τέσσερις εν ζωή προκατόχους του αναφερόταν. «Είπε, "Μακάρι να έκανα αυτό που έκανες εσύ"», είπε ο κ. Τραμπ. «Δεν θέλω να πω "ποιος", δεν θέλω να τον βάλω σε μπελάδες».

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε αν επρόκειτο για τον πρώην πρόεδρο Τζορτζ Μπους, τον μόνο Ρεπουμπλικάνο στη λίστα, αλλά ο Τραμπ απάντησε όχι. Η εξαίρεση του Τραμπ θα άφηνε στη λίστα τους πρώην προέδρους Μπιλ Κλίντον, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν, όλους Δημοκρατικούς. Ωστόσο, άτομα κοντά και στους τρεις άνδρες αρνήθηκαν ότι οι πρώην πρόεδροι το είχαν πει αυτό στον κ. Τραμπ ή μίλησαν μαζί του πρόσφατα. Όλοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να επιβεβαιώσουν δημόσια τις ιδιωτικές υποθέσεις των πρώην προέδρων.

Στον ισχυρισμό του, ο Τραμπ υπονόησε έντονα ότι αναφερόταν σε έναν Δημοκρατικό, λέγοντας ότι το άτομο ήταν «μέλος ενός κόμματος» που τον απεχθάνεται. Είπε ότι ο πρώην πρόεδρος ήταν κάποιος που «τυχαίνει να με συμπαθεί και μου αρέσει αυτό το άτομο, είναι έξυπνος άνθρωπος».

Ο Τραμπ επί χρόνια χλευάζει και τους τρεις Δημοκρατικούς πρώην προέδρους και τα επιτεύγματά τους σε ομιλίες, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και σε ένα μνημείο προς τιμήν των Αμερικανών προέδρων που είχε εγκαταστήσει ο Τραμπ κοντά στο Οβάλ Γραφείο πέρυσι.

Η δήλωση του περί στήριξης από έναν πρώην πρόεδρο ήρθε ακόμη και όταν ο ίδιος παραδέχτηκε τη Δευτέρα ότι είχε «σοκαριστεί» από τα αντίποινα του Ιράν στον πόλεμο, το οποίο στόχευε κράτη-συμμάχους των ΗΠΑ όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Πρόσθεσε ότι «δεν υπήρχε κανένας ειδικός που να έλεγε ότι αυτό θα συνέβαινε» και εξομοίωσε τον πόλεμο με «ένα μεγάλο παιχνίδι σκακιού σε πολύ υψηλό επίπεδο - σκάκι πολύ υψηλού επιπέδου, το υψηλότερο».

Συνέχισε, «Έχω να κάνω με πολύ έξυπνους παίκτες». Πρόσθεσε: «Αυτοί είναι πραγματικά έξυπνοι άνθρωποι, βίαιοι άνθρωποι και μοχθηροί άνθρωποι. Και μερικοί πολύ καλοί άνθρωποι. Και μερικοί είναι πολύ καλοί αλλά βίαιοι. Γίνονται βίαιοι».