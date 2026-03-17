Τραμπ: Δεν «χρειαζόμαστε» πλέον ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ

Σε παραδοχή πως οι περισσότεροι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ δεν θέλουν να εμπλακούν στη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, προχώρησε σε οργίλο ύφος ο Αμερικανός πρόεδρος. 

Δημήτρης Μάνωλης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερωθεί από τους περισσότερους συμμάχους τους στο NATO πως δεν επιθυμούν να εμπλακούν στη στρατιωτική επιχείρηση της χώρας κατά του Ιράν.

«Δεν χρειαζόμαστε πλέον τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ και δεν έχουμε την επιθυμία να το κάνουμε. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας ή της Νότιας Κορέας» διαμήνυσε σε αυστηρό ύφος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Συνεχίζοντας την επίθεσή του προς τους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ο Τραμπ είπε: «Δεν με εκπλήσσουν οι πράξεις τους, επειδή πάντα έβλεπα το ΝΑΤΟ, για το οποίο ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο προστατεύοντας αυτές τις χώρες, ως μονόδρομο. Θα τους προστατεύσουμε, αλλά δεν θα κάνουν τίποτα για εμάς, ειδικά όταν τους χρειαζόμαστε».

Σε ό,τι αφορά την επιχείρηση κατά του Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Ευτυχώς, καταστρέψαμε τον ιρανικό στρατό, το Ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η Αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, τα αντιαεροπορικά τους συστήματα και τα συστήματα ραντάρ τους έχουν εξαφανιστεί και, ίσως το πιο σημαντικό, οι ηγέτες τους σε σχεδόν κάθε επίπεδο έχουν εξαφανιστεί».

Ο Τραμπ, τονίζοντας ότι δεν χρειάζονταν πλέον συμμαχική υποστήριξη μετά τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, δήλωσε: «Χάρη σε αυτή τη μεγάλη στρατιωτική επιτυχία που έχουμε πετύχει, δεν «χρειαζόμαστε» πλέον τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ, ούτε την επιθυμούμε. Δεν τη χρειαστήκαμε ποτέ ούτως ή άλλως».

Δηλώνοντας ότι η ίδια προσέγγιση ισχύει και για άλλους συμμάχους, ο Τραμπ είπε: «Το ίδιο ισχύει και για την Ιαπωνία, την Αυστραλία ή τη Νότια Κορέα».

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την ανάρτησή του λέγοντας: «Μιλώντας ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μακράν του ισχυρότερου έθνους στον κόσμο: Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός!»

