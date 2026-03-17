Παραίτηση στις ΗΠΑ λόγω Ιράν: «Δεν αποτελεί άμεση απειλή», δηλώνει ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατίας

Ο Τζο Κεντ δήλωσε ότι δεν μπορούσε «με καθαρή συνείδηση να υποστηρίξει τον εν εξελίξει πόλεμο στο Ιράν» και καλεί τον Τραμπ να αλλάξει ρότα 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Παραίτηση στις ΗΠΑ λόγω Ιράν: «Δεν αποτελεί άμεση απειλή», δηλώνει ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατίας

O επικεφαλής της αμερινανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας , Τζο Κεντ 

Ένας αξιωματούχος του τομέα της αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, ο Τζο Κεντ (Joe Kent) ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την παραίτησή του λόγω του πολέμου κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη «δεν αποτελεί καμία άμεση απειλή» για τις ΗΠΑ

«Να μην παρασυρθούμε σε ακόμη έναν δαπανηρό πόλεμο»

Σε επιστολή παραίτησής του που απευθύνεται στον Τραμπ και με ημερομηνία άμεσης ισχύος, ο Κεντ δήλωσε ότι δεν μπορούσε «με καθαρή συνείδηση να υποστηρίξει τον εν εξελίξει πόλεμο στο Ιράν», υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η σύγκρουση προκλήθηκε από πιέσεις του Ισραήλ και των συμμάχων του στην Ουάσιγκτον.

Ο Κεντ, ένας βετεράνος που έχει αποσταλεί σε 11 αποστολές, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρασύρονται σε έναν άλλο δαπανηρό και περιττό πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Ο απερχόμενος επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας δήλωσε ότι η αφήγηση ότι το Ιράν αποτελεί άμεσο κίνδυνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες —και ότι μια επίθεση θα οδηγήσει σε γρήγορη νίκη— είναι παραπλανητική και θυμίζει την αιτιολόγηση για τον πόλεμο στο Ιράκ. «Δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά αυτό το λάθος», έγραψε.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή παραίτησης:

Από: Διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών, Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας

«Πρόεδρε Τραμπ,

Μετά από προσεκτική σκέψη, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση μου ως διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, με άμεση ισχύ.

Δεν μπορώ, με καθαρή συνείδηση, να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο κατά του Ιράν. Το Ιράν δεν αποτελούσε καμία άμεση απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο υπό την πίεση του Ισραήλ και του ισχυρού αμερικανικού λόμπι του.

Υποστηρίζω τις αξίες και τις εξωτερικές πολιτικές που υπερασπιστήκατε στις προεκλογικές σας εκστρατείες του 2016, του 2020 και του 2024, και τις οποίες εφαρμόσατε κατά την πρώτη σας θητεία. Μέχρι τον Ιούνιο του 2025, κατανοούσατε ότι οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή ήταν μια παγίδα που στερούσε από την Αμερική πολύτιμες πατριωτικές ζωές και υπονόμευε τον πλούτο και την ευημερία του έθνους μας.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης σας θητείας, καταλάβατε, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο σύγχρονο πρόεδρο, πώς να χρησιμοποιείτε αποφασιστικά τη στρατιωτική μας ισχύ, χωρίς να μας σύρετε σε ατελείωτους πολέμους. Το αποδείξατε αυτό εξαλείφοντας τον Κασέμ Σουλεϊμανί και προκαλώντας ήττα στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Στην αρχή της θητείας αυτής της κυβέρνησης, ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και ισχυρά μέλη των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης διεξήγαγαν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που υπονόμευσε εντελώς την ατζέντα σας «Πρώτα η Αμερική» και τροφοδότησε το φιλοπολεμικό αίσθημα για να ενθαρρύνει τη σύγκρουση με το Ιράν. Αυτός η ηχώ χρησιμοποιήθηκε για να σας παραπλανήσει ώστε να πιστέψετε ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι με το άμεσο χτύπημα, υπήρχε ένας σαφής δρόμος προς τη γρήγορη νίκη. Αυτό ήταν ένα ψέμα και είναι η ίδια τακτική που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να μας σύρουν στον καταστροφικό πόλεμο στο Ιράκ, ο οποίος κόστισε στο έθνος μας τη ζωή χιλιάδων από τους καλύτερους άνδρες και γυναίκες μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά αυτό το λάθος.

Ως βετεράνος που έχει αναπτυχθεί σε μάχη έντεκα φορές και ως σύζυγος με βραβεία Gold Star που έχασε την αγαπημένη μου σύζυγο Shannon σε έναν πόλεμο που προκάλεσε το Ισραήλ, δεν μπορώ να υποστηρίξω την αποστολή της επόμενης γενιάς στη μάχη, για να πεθάνει σε έναν πόλεμο που δεν ωφελεί τον αμερικανικό λαό με κανέναν τρόπο και δεν δικαιολογεί το κόστος σε αμερικανικές ζωές.

Προσεύχομαι να αναλογιστείτε τι κάνουμε στο Ιράν και για ποιον το κάνουμε. Η ώρα για τολμηρή δράση είναι τώρα. Μπορείτε να αλλάξετε πορεία και να χαράξετε μια νέα πορεία για το έθνος μας ή μπορείτε να μας αφήσετε να βυθιστούμε περαιτέρω στην παρακμή και το χάος. Η δύναμη είναι στα χέρια σας.

Ήταν τιμή μου να υπηρετήσω στην κυβέρνησή σας και να υπηρετήσω το σπουδαίο έθνος μας.

Υπογραφή

Τζόζεφ Κεντ,
Διευθυντής, Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας

17:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ηράκλειο: Διακόπηκε η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου – Αρνούνται τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι

17:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κώτσηρας: Έως και 30% μειώσεις για τα ακίνητα θα δουν φέτος 500.000 φορολογούμενοι

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν «χρειαζόμαστε» πλέον ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Μάνη: Τρεις πόλεμοι σε τέσσερα χρόνια - Η Ελλάδα παραμένει προπύργιο σταθερότητας και ασφάλειας, αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις ενωμένοι

17:11ΕΘΝΙΚΑ

Αναβάλλεται η αυριανή άσκηση με drones UVEX 1/26 στα Μέγαρα

17:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Όχι στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία»

16:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Έλλειψη ενσυναίσθησης και σεβασμού στη μητρότητα»: Η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων για την απόφαση Εφετείου

16:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αιτήσεων ωφελούμενων - εργαζομένων

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που πύραυλος πέφτει κοντά σε ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω εχθροπραξιών

16:27ΥΓΕΙΑ

Πώς κολλάει η μηνιγγίτιδα - Κατανόηση της μετάδοσης και πώς να προστατευτείτε

16:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ενοικίου: Πότε θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι

16:21LIFESTYLE

Η Κορίνα Γεωργίου στο Newsbomb: «Αγαπώ την παρουσίαση, δεν με φόβισε το γυαλί»

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά εντοπίστηκαν σε τεχνητή λίμνη

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Ισόβια στον 22χρονο μητροκτόνο της Λάρισας – Καμία αντίδραση στο άκουσμα της απόφασης

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρή παραίτηση στις ΗΠΑ λόγω Ιράν: «Δεν αποτελεί άμεση απειλή», δηλώνει ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατίας

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: 11 ημέρες απεργία από την αρχή του 2026

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για δολοφονία Λαριτζανί: Υπονομεύουμε το καθεστώς για να δώσουμε την ευκαιρία στους Ιρανούς να το ανατρέψουν – Υπάρχουν αρκετές ακόμα εκπλήξεις

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ο Λευκός Οίκος λέει πως πετρελαιοφόρα άρχισαν να διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ – Νεκροί οι Λαριτζανί και Σολεϊμανί σε χτυπήματα των IDF

15:48ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Λαριτζανί είχε επικηρυχθεί από τις ΗΠΑ με $10 εκατ, αλλά το κάναμε... δωρεάν»: Η κυνική δήλωση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών για την εξόντωση του υπ' αριθμόν 2 του Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:39ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχιάζει το κατηγορητήριο για τον θάνατο του Άγγελου: «Του έδιναν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά»

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω το 1991

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

14:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη – «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ναύπλιο: Νεκρός 46χρονος από τσίμπημα μέλισσας

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν «χρειαζόμαστε» πλέον ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρή παραίτηση στις ΗΠΑ λόγω Ιράν: «Δεν αποτελεί άμεση απειλή», δηλώνει ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατίας

16:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αιτήσεων ωφελούμενων - εργαζομένων

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Το τελευταίο μήνυμα Λαριτζανί πριν τον θάνατό του από τον ισραηλινό στρατό

20:48LIFESTYLE

Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Το εφετείο Πειραιά έκρινε ότι δικηγόρος που έλειπε από δίκη, επειδή γέννησε πρόωρα και το βρέφος νοσηλευόταν στην Εντατική, όφειλε να παρίσταται στο δικαστήριο!

15:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τιμές των ακινήτων καλπάζουν: Πόσα ενοίκια απαιτούνται για αγορά κατοικίας σε Γλυφάδα, Πετρούπολη και Δραπετσώνα

15:48ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Λαριτζανί είχε επικηρυχθεί από τις ΗΠΑ με $10 εκατ, αλλά το κάναμε... δωρεάν»: Η κυνική δήλωση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών για την εξόντωση του υπ' αριθμόν 2 του Ιράν

22:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από αύριο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ο Λευκός Οίκος λέει πως πετρελαιοφόρα άρχισαν να διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ – Νεκροί οι Λαριτζανί και Σολεϊμανί σε χτυπήματα των IDF

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ