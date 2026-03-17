Παραίτηση στις ΗΠΑ λόγω Ιράν: «Δεν αποτελεί άμεση απειλή», δηλώνει ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατίας

Ένας αξιωματούχος του τομέα της αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, ο Τζο Κεντ (Joe Kent) ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την παραίτησή του λόγω του πολέμου κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη «δεν αποτελεί καμία άμεση απειλή» για τις ΗΠΑ

«Να μην παρασυρθούμε σε ακόμη έναν δαπανηρό πόλεμο»

Σε επιστολή παραίτησής του που απευθύνεται στον Τραμπ και με ημερομηνία άμεσης ισχύος, ο Κεντ δήλωσε ότι δεν μπορούσε «με καθαρή συνείδηση να υποστηρίξει τον εν εξελίξει πόλεμο στο Ιράν», υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η σύγκρουση προκλήθηκε από πιέσεις του Ισραήλ και των συμμάχων του στην Ουάσιγκτον.

Ο Κεντ, ένας βετεράνος που έχει αποσταλεί σε 11 αποστολές, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρασύρονται σε έναν άλλο δαπανηρό και περιττό πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο απερχόμενος επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας δήλωσε ότι η αφήγηση ότι το Ιράν αποτελεί άμεσο κίνδυνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες —και ότι μια επίθεση θα οδηγήσει σε γρήγορη νίκη— είναι παραπλανητική και θυμίζει την αιτιολόγηση για τον πόλεμο στο Ιράκ. «Δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά αυτό το λάθος», έγραψε.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή παραίτησης:

Από: Διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών, Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας

«Πρόεδρε Τραμπ,

Μετά από προσεκτική σκέψη, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση μου ως διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, με άμεση ισχύ.

Δεν μπορώ, με καθαρή συνείδηση, να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο κατά του Ιράν. Το Ιράν δεν αποτελούσε καμία άμεση απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο υπό την πίεση του Ισραήλ και του ισχυρού αμερικανικού λόμπι του.

Υποστηρίζω τις αξίες και τις εξωτερικές πολιτικές που υπερασπιστήκατε στις προεκλογικές σας εκστρατείες του 2016, του 2020 και του 2024, και τις οποίες εφαρμόσατε κατά την πρώτη σας θητεία. Μέχρι τον Ιούνιο του 2025, κατανοούσατε ότι οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή ήταν μια παγίδα που στερούσε από την Αμερική πολύτιμες πατριωτικές ζωές και υπονόμευε τον πλούτο και την ευημερία του έθνους μας.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης σας θητείας, καταλάβατε, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο σύγχρονο πρόεδρο, πώς να χρησιμοποιείτε αποφασιστικά τη στρατιωτική μας ισχύ, χωρίς να μας σύρετε σε ατελείωτους πολέμους. Το αποδείξατε αυτό εξαλείφοντας τον Κασέμ Σουλεϊμανί και προκαλώντας ήττα στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Στην αρχή της θητείας αυτής της κυβέρνησης, ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και ισχυρά μέλη των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης διεξήγαγαν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που υπονόμευσε εντελώς την ατζέντα σας «Πρώτα η Αμερική» και τροφοδότησε το φιλοπολεμικό αίσθημα για να ενθαρρύνει τη σύγκρουση με το Ιράν. Αυτός η ηχώ χρησιμοποιήθηκε για να σας παραπλανήσει ώστε να πιστέψετε ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι με το άμεσο χτύπημα, υπήρχε ένας σαφής δρόμος προς τη γρήγορη νίκη. Αυτό ήταν ένα ψέμα και είναι η ίδια τακτική που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να μας σύρουν στον καταστροφικό πόλεμο στο Ιράκ, ο οποίος κόστισε στο έθνος μας τη ζωή χιλιάδων από τους καλύτερους άνδρες και γυναίκες μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά αυτό το λάθος.

Ως βετεράνος που έχει αναπτυχθεί σε μάχη έντεκα φορές και ως σύζυγος με βραβεία Gold Star που έχασε την αγαπημένη μου σύζυγο Shannon σε έναν πόλεμο που προκάλεσε το Ισραήλ, δεν μπορώ να υποστηρίξω την αποστολή της επόμενης γενιάς στη μάχη, για να πεθάνει σε έναν πόλεμο που δεν ωφελεί τον αμερικανικό λαό με κανέναν τρόπο και δεν δικαιολογεί το κόστος σε αμερικανικές ζωές.

Προσεύχομαι να αναλογιστείτε τι κάνουμε στο Ιράν και για ποιον το κάνουμε. Η ώρα για τολμηρή δράση είναι τώρα. Μπορείτε να αλλάξετε πορεία και να χαράξετε μια νέα πορεία για το έθνος μας ή μπορείτε να μας αφήσετε να βυθιστούμε περαιτέρω στην παρακμή και το χάος. Η δύναμη είναι στα χέρια σας.

Ήταν τιμή μου να υπηρετήσω στην κυβέρνησή σας και να υπηρετήσω το σπουδαίο έθνος μας.

Υπογραφή

Τζόζεφ Κεντ,

Διευθυντής, Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας

