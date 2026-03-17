Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Υπήρχε αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων για το κεφάλι του Λαριτζανί – Το κάναμε δωρεάν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Κροατίας στο Ζάγκρεμπ, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo)

Στην δολοφονία του νούμερο 2 του ιρανικού καθεστώτος, Αλί Λαριτζανί αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ.

«Προσφέρθηκε αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του Λαριτζάνι. Εμείς το κάναμε δωρεάν», είπε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ. Πράγματι την περασμένη Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα προσφέρουν αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε οποιονδήποτε παράσχει πληροφορίες για την τύχη των ηγετών του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου και του νέου ανώτατου ηγέτη αλλά και του Αλί Λαριτζανί.

Ο Γκίντεον Σαάρ επιβεβαίωσε ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε χθες το βράδυ τον διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης, Μπασίτζ Γκολαμρεζά Σολεϊμανί και τον Αλί Λαριτζάνι, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί είναι «πιο ασφαλείς» χωρίς αυτούς.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την εκλογή του. «Θα πρέπει να δείξει το πρόσωπό του. Μπορεί να συνεχίσει να κρύβεται, αλλά [πρέπει] να δείξει το πρόσωπό του, γιατί αρχίζει να γίνεται ντροπιαστικό».

«Οι ενέργειές μας αποδυναμώνουν τον μηχανισμό καταστολής (σ.σ.του Ιράν). Μόνο ο ιρανικός λαός μπορεί να τον ανατρέψει. Ωστόσο, χωρίς εξωτερική βοήθεια, ο ιρανικός λαός δεν μπορεί να απελευθερωθεί» πρόσθεσε.

