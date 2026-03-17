Ισραήλ: Νεκρός σε αεροπορική επιδρομή ο Αλί Λαριτζανί - Πώς έγινε η επιχείρηση εξόντωσης του

Νεκρός είναι ο γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί σε αεροπορική επίθεση των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ επιβεβαίωσε ότι Αλί Λαριτζάνι, έχει σκοτωθεί. «Ο Λαριτζάνι και ο διοικητής της Μπασίτζ εξοντώθηκαν μέσα σε μια νύχτα και ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον επικεφαλής στο πρόγραμμα εξόντωσης, τον Χαμενεΐ, και όλα τα εξοντωμένα μέλη του άξονα του κακού, στα βάθη της κόλασης», δήλωσε ο Κατζ.

Ο Αλί Λαριτζανί επί χρόνια ήταν το «δεξί χέρι» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών στις 28 Φεβρουαρίου. Θεωρείται το νούμερο δύο της ιρανικής ηγεσίας μετά τον ανώτατο ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο Αλί Λαριτζανί AP

Πώς έγινε η επιχείρηση της δολοφονίας Λαριτζανί

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ισραηλινών ΜΜΕ, η επιχείρηση για τη δολοφονία του Λαριτζανί προγραμματιζόταν να γίνει το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα αλλά την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε.

Το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 μεταδίδει ότι το απόγευμα της Δευτέρας οι Ισραηλινοί έλαβαν πληροφορίες ότι ο Λαριτζανί θα βρισκόταν το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη σε ένα από τα διαμερίσματα που χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετα. Δεν πρόκειται δηλαδή για την μόνιμη, επίσημη κατοικία. Ο Λαριτζανί βρισκόταν στο σπίτι που χτυπήθηκε από την ισραηλινή αεροπορία μαζί με τον γιο του.

Το γραπτό μήνυμα του Λαριτζανί

Σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της δολοφονίας από το Ισραήλ οι λογαριασμοί του Λαριτζανί στο Telegram και το X δημοσίευσαν γραπτό μήνυμά του. Το χειρόγραφο μήνυμα του Λαριτζανί, το οποίο αναμετέδωσαν και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, τιμά τη μνήμη των Ιρανών ναυτικών που σκοτώθηκαν σε πρόσφατη αμερικανική επίθεση. Η κηδεία τους αναμενόταν να πραγματοποιηθεί σήμερα.

IDF: Ανακοίνωσαν την δολοφονία του διοικητή της ιρανικής οργάνωσης Μπασίτζ

Νωρίτερα οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι είναι νεκρός και ο διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, η οποία λειτουργεί υπό την «ομπρέλα» των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Συγκεκριμένα οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν ότι σκότωσαν στις νυχτερινές επιδρομές, τον διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Γκολαμρεζά Σολεϊμανί σκοτώθηκε την ώρα που βρισκόταν σε σκηνή σε υπαίθριο στρατόπεδο που έφτιαξε η οργάνωση Μπασίτζ αφού πολλά αρχηγεία της καταστράφηκαν σε επιθέσεις.

Επιπλέον, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του αναπληρωτή διοικητή της Μπασίτζ και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της παραστρατιωτικής οργάνωσης, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Η συγκεκριμένη οργάνωση, στην οποία ήταν επικεφαλής ο νυν ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εδώ και χρόνια είναι από τις βασικές δυνάμεις που παίρνουν μέρος στην άγρια καταστολή Ιρανών διαδηλωτών.

Ο διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, Γκολάμρεζα Σολεϊμανί.

Η αναφορά του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Εγιάλ Ζαμίρ «φωτογράφισε» την επίθεση κατά του Λαριτζανί σε ενημέρωση των δημοσιογράφων σήμερα το πρωί.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν επίσης σημαντικά επιτεύγματα εξουδετέρωσης, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της εκστρατείας και τις αποστολές των IDF», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εγιάλ Ζαμίρ.

«Αυτό έρχεται να προστεθεί στις εξουδετερώσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν εναντίον εξωτερικών στοιχείων, που συνδέονται επίσης με την παλαιστινιακή σκηνή», δήλωσε ο Ζαμίρ, αναφερόμενος στους αξιωματούχους της Ισλαμικής Τζιχάντ, που τέθηκαν στο στόχαστρο σε άλλες επιθέσεις των Ισραηλινών.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, που επικαλείται η ιστοσελίδα, μία άλλη πρόσφατη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν είχε ως στόχο τον ηγέτη της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, Ακράμ αλ-Ατζούρι, καθώς και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της οργάνωσης.

