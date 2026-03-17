Ισραήλ: Νεκρός σε αεροπορική επιδρομή ο Αλί Λαριτζανί - Πώς έγινε η επιχείρηση εξόντωσης του

Οι ισραηλινές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν σκοτώθηκε σε αεροπορικό χτύπημα στη διάρκεια της νύχτας

Εύη Απολλωνάτου

Νεκρός είναι ο γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί σε αεροπορική επίθεση των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ επιβεβαίωσε ότι Αλί Λαριτζάνι, έχει σκοτωθεί. «Ο Λαριτζάνι και ο διοικητής της Μπασίτζ εξοντώθηκαν μέσα σε μια νύχτα και ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον επικεφαλής στο πρόγραμμα εξόντωσης, τον Χαμενεΐ, και όλα τα εξοντωμένα μέλη του άξονα του κακού, στα βάθη της κόλασης», δήλωσε ο Κατζ.

Ο Αλί Λαριτζανί επί χρόνια ήταν το «δεξί χέρι» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών στις 28 Φεβρουαρίου. Θεωρείται το νούμερο δύο της ιρανικής ηγεσίας μετά τον ανώτατο ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο Αλί Λαριτζανί

Πώς έγινε η επιχείρηση της δολοφονίας Λαριτζανί

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ισραηλινών ΜΜΕ, η επιχείρηση για τη δολοφονία του Λαριτζανί προγραμματιζόταν να γίνει το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα αλλά την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε.

Το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 μεταδίδει ότι το απόγευμα της Δευτέρας οι Ισραηλινοί έλαβαν πληροφορίες ότι ο Λαριτζανί θα βρισκόταν το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη σε ένα από τα διαμερίσματα που χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετα. Δεν πρόκειται δηλαδή για την μόνιμη, επίσημη κατοικία. Ο Λαριτζανί βρισκόταν στο σπίτι που χτυπήθηκε από την ισραηλινή αεροπορία μαζί με τον γιο του.

Το γραπτό μήνυμα του Λαριτζανί

Σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της δολοφονίας από το Ισραήλ οι λογαριασμοί του Λαριτζανί στο Telegram και το X δημοσίευσαν γραπτό μήνυμά του. Το χειρόγραφο μήνυμα του Λαριτζανί, το οποίο αναμετέδωσαν και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, τιμά τη μνήμη των Ιρανών ναυτικών που σκοτώθηκαν σε πρόσφατη αμερικανική επίθεση. Η κηδεία τους αναμενόταν να πραγματοποιηθεί σήμερα.

IDF: Ανακοίνωσαν την δολοφονία του διοικητή της ιρανικής οργάνωσης Μπασίτζ

Νωρίτερα οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι είναι νεκρός και ο διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, η οποία λειτουργεί υπό την «ομπρέλα» των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Συγκεκριμένα οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν ότι σκότωσαν στις νυχτερινές επιδρομές, τον διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Γκολαμρεζά Σολεϊμανί σκοτώθηκε την ώρα που βρισκόταν σε σκηνή σε υπαίθριο στρατόπεδο που έφτιαξε η οργάνωση Μπασίτζ αφού πολλά αρχηγεία της καταστράφηκαν σε επιθέσεις.

Επιπλέον, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του αναπληρωτή διοικητή της Μπασίτζ και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της παραστρατιωτικής οργάνωσης, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Η συγκεκριμένη οργάνωση, στην οποία ήταν επικεφαλής ο νυν ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εδώ και χρόνια είναι από τις βασικές δυνάμεις που παίρνουν μέρος στην άγρια καταστολή Ιρανών διαδηλωτών.

Ο διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, Γκολάμρεζα Σολεϊμανί.

Η αναφορά του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Εγιάλ Ζαμίρ «φωτογράφισε» την επίθεση κατά του Λαριτζανί σε ενημέρωση των δημοσιογράφων σήμερα το πρωί.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν επίσης σημαντικά επιτεύγματα εξουδετέρωσης, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της εκστρατείας και τις αποστολές των IDF», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εγιάλ Ζαμίρ.

«Αυτό έρχεται να προστεθεί στις εξουδετερώσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν εναντίον εξωτερικών στοιχείων, που συνδέονται επίσης με την παλαιστινιακή σκηνή», δήλωσε ο Ζαμίρ, αναφερόμενος στους αξιωματούχους της Ισλαμικής Τζιχάντ, που τέθηκαν στο στόχαστρο σε άλλες επιθέσεις των Ισραηλινών.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, που επικαλείται η ιστοσελίδα, μία άλλη πρόσφατη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν είχε ως στόχο τον ηγέτη της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, Ακράμ αλ-Ατζούρι, καθώς και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της οργάνωσης.

Διαβάστε επίσης

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Πυροπροστασία: 50 εκατ. ευρώ για το 2026 από το υπ. Εσωτερικών στους δήμους

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Μητσοτάκης στο Bloomberg: Η επιχείρηση «Ασπίδες» έχει ξεκάθαρα όρια και δεν καλύπτει τα Στενά του Ορμούζ

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Φωτογραφία την ώρα που δίνει εντολή για τις δολοφονίες Λαριτζανί και Σολεϊμανί

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχιάζει το κατηγορητήριο για τον θάνατο του Άγγελου: «Του έδιναν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά»

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ναι» στην κοινή πρόταση Δημήτρη Τσιόδρα και 3 Ευρωβουλευτών για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου μονοπατιών από την Ελλάδα ως τη Φινλανδία

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Αλί Λαριτζανί: Πώς οι Ισραηλινοί εξόντωσαν το νούμερο 2 του ιρανικού καθεστώτος

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Basij: Ποια είναι η βίαιη πολιτοφυλακή του Ιράν που εκπαιδεύτηκε να σκοτώνει για το ισλαμικό καθεστώς

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγώνες ρεβάνς των Κυπέλλων Ευρώπης με αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

12:11ME TO N & ME TO Σ

Ο Άλκης δεν ήταν ο τελευταίος, γιατί ακολούθησε ο Κλεομένης…

12:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημήτρης Παπαϊωάννου: Μεταμόρφωσε την Rosalía σε «Αφροδίτη της Μήλου»

11:59WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε ένας νέος τύπος πλανήτη που δεν εμπίπτει σε καμία από τις γνωστές μέχρι τώρα κατηγορίες

11:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ντέρμπι Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε με στόχο το πλεονέκτημα στα play offs

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική Απεργία Οδηγών Ταξί κατά του νέου νομοσχεδίου: «Δικτατορική η επιβολή της ηλεκτροκίνησης»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε και η συνοδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την Έμμα

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη και ποια θα τα καταφέρουν

11:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Σάββατο 20 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη»

11:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ξεκίνησε η 3η φάση πώλησης εισιτηρίων για το Final 4 της Αθήνας

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νεκρός σε αεροπορική επιδρομή ο Αλί Λαριτζανί - Πώς έγινε η επιχείρηση εξόντωσης του

11:29ΥΓΕΙΑ

Φαγούρα στα μάτια: Γιατί το τρίψιμο μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη

11:28ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτός δεν είναι ο πόλεμός μας»: Η Ευρώπη αντιδρά στις πιέσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα 2026: Πότε θα καταβληθεί - Πώς να το υπολογίσετε

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νεκρός σε αεροπορική επιδρομή ο Αλί Λαριτζανί - Πώς έγινε η επιχείρηση εξόντωσης του

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε και η συνοδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την Έμμα

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχιάζει το κατηγορητήριο για τον θάνατο του Άγγελου: «Του έδιναν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά»

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω το 1991

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αυτή είναι η 27χρονη μητέρα τριών παιδιών που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Πώς έγινε η τραγωδία

11:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες φέρνει βαρομετρικό από την Σύρτη - Η πρόγνωση Κολυδά

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Αιμορραγία» πυραύλων για τα γαλλικά Rafale λόγω Ιράν - Συναγερμός στο Παρίσι, τι ισχύει για Ελλάδα

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία για δεκάδες κρούσματα μηνιγγίτιδας - Ξεκίνησε από ένα... ηλεκτρονικό τσιγάρο!

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

20:48LIFESTYLE

Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Αλί Λαριτζανί: Πώς οι Ισραηλινοί εξόντωσαν το νούμερο 2 του ιρανικού καθεστώτος

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη και ποια θα τα καταφέρουν

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική Απεργία Οδηγών Ταξί κατά του νέου νομοσχεδίου: «Δικτατορική η επιβολή της ηλεκτροκίνησης»

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στο στόχαστρο των Ισραηλινών η ηγετική πυραμίδα του Ιράν – Νεκροί Λαριτζανί και Σολεϊμανί

09:06LIFESTYLE

Χριστίνα Σάλτη: Θετική σε αλκοτέστ η τραγουδίστρια - Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ