Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν την δολοφονία του διοικητή της ιρανικής οργάνωσης Μπασίτζ

Νεκρός είναι ο Γκολάμρεζα Σολεϊμανί, που είναι επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης στο Ιράν που πρωταγωνιστεί στις αιματηρές καταστολές διαδηλώσεων

Εύη Απολλωνάτου

Ο διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, Γκολάμρεζα Σολεϊμανί

Νεκρός σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή είναι ο διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, η οποία λειτουργεί υπό την «ομπρέλα» των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν στις νυχτερινές επιδρομές, τον διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, Γκολάμρεζα Σολεϊμανί.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Γκολάμρεζα Σολεϊμανί σκοτώθηκε την ώρα που βρισκόταν σε σκηνή σε υπαίθριο στρατόπεδο που έφτιαξε η οργάνωση Μπασίτζ αφού πολλά αρχηγεία της καταστράφηκαν σε επιθέσεις.

Επιπλέον, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του αναπληρωτή διοικητή της Μπασίτζ και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της παραστρατιωτικής οργάνωσης, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Η συγκεκριμένη οργάνωση, στην οποία ήταν επικεφαλής ο νυν ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εδώ και χρόνια είναι από τις βασικές δυνάμεις που παίρνουν μέρος στην άγρια καταστολή Ιρανών διαδηλωτών.

Ο διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, Γκολάμρεζα Σολεϊμανί.

Στο στόχαστρο και ο Λαριτζανί

Ανάμεσα στους στόχους που έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας οι Ισραηλινοί ήταν και ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού δικτύου Channel 12.

Σύμφωνα με την πρώτη αξιολόγηση, ο Λαριτζανί βρέθηκε στο στόχαστρο και τα αποτελέσματα της επίθεσης βρίσκονται υπό έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό ποια είναι η τύχη του Αλί Λαριτζανί μετά την επίθεση.

Το ρεπορτάζ του Channel 12 αναφέρει ότι στη διάρκεια της νύχτας οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις είναι πιθανόν να προσπάθησαν να δολοφονήσουν αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη της ιρανικής ηγεσίας. Ο Αλί Λαριτζανί θεωρείται το νούμερο δύο στην ηγετική πυραμίδα της Τεχεράνης αμέσως μετά τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Η δημοσίευση της πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Channel 12

Την είδηση για το πλήγμα κατά του Λαριτζανί μεταδίδει και η ισραηλινή ιστοσελίδα Times of Israel επικαλούμενη Ισραηλινούς αξιωματούχους. Δεν είναι σαφές αν ο Λαριτζάνι σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αναφέρουν οι ίδιοι αξιωματούχοι.

Η αναφορά του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Εγιάλ Ζαμίρ «φωτογράφισε» την επίθεση κατά του Λαριτζανί σε ενημέρωση των δημοσιογράφων σήμερα το πρωί.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν επίσης σημαντικά επιτεύγματα εξουδετέρωσης, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της εκστρατείας και τις αποστολές των IDF», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εγιάλ Ζαμίρ.

«Αυτό έρχεται να προστεθεί στις εξουδετερώσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν εναντίον εξωτερικών στοιχείων, που συνδέονται επίσης με την παλαιστινιακή σκηνή», δήλωσε ο Ζαμίρ, αναφερόμενος στους αξιωματούχους της Ισλαμικής Τζιχάντ, που τέθηκαν στο στόχαστρο σε άλλες επιθέσεις των Ισραηλινών.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, που επικαλείται η ιστοσελίδα, μία άλλη πρόσφατη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν είχε ως στόχο τον ηγέτη της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, Ακράμ αλ-Ατζούρι, καθώς και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της οργάνωσης.

11:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ξεκίνησε η 3η φάση πώλησης εισιτηρίων για το Final 4 της Αθήνας

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νεκρός σε αεροπορική επιδρομή ο Αλί Λαριτζανί

11:29ΥΓΕΙΑ

Φαγούρα στα μάτια: Γιατί το τρίψιμο μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη

11:28ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτός δεν είναι ο πόλεμός μας»: Η Ευρώπη αντιδρά στις πιέσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

11:28LIFESTYLE

Φόντα κατά Στρέιζαντ για το αφιέρωμα του Ρέντφορντ στα Όσκαρ: «Έπρεπε να είμαι εγώ εκεί»

11:26WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν την αόρατη «γλώσσα των αρωμάτων» των φυτών

11:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Απ’ ευθείας στον δεύτερο γύρο του Miami Open

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιερές Εικόνες στα δικαστήρια: Δεν συνιστούν προσβολή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, λέει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

11:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες φέρνει βαρομετρικό από την Σύρτη - Η πρόγνωση Κολυδά

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν την δολοφονία του διοικητή της ιρανικής οργάνωσης Μπασίτζ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

CNN Greece: Επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας με το CNN International

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονη που άρπαξε τσαντάκι με 1.000 ευρώ από γυναίκα σε λαϊκή αγορά

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος μου είπε ''μακάρι να είχα κάνει αυτό που έκανες στο Ιράν''»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ακυρώνονται τα Γκραν Πρι Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αυτή είναι η 27χρονη μητέρα τριών παιδιών που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Πώς έγινε η τραγωδία

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χτυπήματα κατά του Λαριτζανί και του διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ – Υπό αξιολόγηση εάν σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Κικίλιας για τη βύθιση σκάφους Frontex στο Καστελόριζο: Αμέλεια ή αβλεψία του κυβερνήτη το ατύχημα – Τι γράφουν οι Εσθονοί

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο μικρός πίθηκος Punch δεν είναι πια μόνος - Βρήκε τη σύντροφό του, παίζουν και φιλιούνται

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία για δεκάδες κρούσματα μηνιγγίτιδας - Ξεκίνησε από ένα... ηλεκτρονικό τσιγάρο!

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Νέοι κανόνες για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των βαρέων οχημάτων

Novibet
21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω το 1991

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία για δεκάδες κρούσματα μηνιγγίτιδας - Ξεκίνησε από ένα... ηλεκτρονικό τσιγάρο!

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αυτή είναι η 27χρονη μητέρα τριών παιδιών που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Πώς έγινε η τραγωδία

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Αιμορραγία» πυραύλων για τα γαλλικά Rafale λόγω Ιράν - Συναγερμός στο Παρίσι, τι ισχύει για Ελλάδα

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ισραηλινή επίθεση σε βάρος του Νο2 του ιρανικού καθεστώτος – Άγνωστη η τύχη του Λαριτζανί – Με «νέο Βιετνάμ» απειλεί τις ΗΠΑ η Τεχεράνη

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απανωτά κύματα κακοκαιρίας με διάρκεια - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για την 25η Μαρτίου

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

09:06LIFESTYLE

Χριστίνα Σάλτη: Θετική σε αλκοτέστ η τραγουδίστρια - Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστική φωτογραφία: Ο Κλεομένης πριν από 4 χρόνια κρατούσε πανό για τον Καμπανό «Άλκη να είσαι ο τελευταίος, δεν ξεχνάμε»

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

20:48LIFESTYLE

Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Κικίλιας για τη βύθιση σκάφους Frontex στο Καστελόριζο: Αμέλεια ή αβλεψία του κυβερνήτη το ατύχημα – Τι γράφουν οι Εσθονοί

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν την δολοφονία του διοικητή της ιρανικής οργάνωσης Μπασίτζ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Game of Thrones του Ιράν: Συναρπαστικό παρασκήνιο για την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

09:33LIFESTYLE

Πασχάλης: «Το στιγμιαίο λάθος με στιγμάτισε πολύ, έρχονται ανατροπές και εκπλήξεις»

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη - μητέρα Έμμας: «Θέλω να ακούσω ότι η συνοδηγός είναι ένοχη»

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί από σήμερα έως και το πρωί της Παρασκευής η Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ