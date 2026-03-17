Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν την δολοφονία του διοικητή της ιρανικής οργάνωσης Μπασίτζ

Νεκρός σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή είναι ο διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, η οποία λειτουργεί υπό την «ομπρέλα» των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν στις νυχτερινές επιδρομές, τον διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, Γκολάμρεζα Σολεϊμανί.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Γκολάμρεζα Σολεϊμανί σκοτώθηκε την ώρα που βρισκόταν σε σκηνή σε υπαίθριο στρατόπεδο που έφτιαξε η οργάνωση Μπασίτζ αφού πολλά αρχηγεία της καταστράφηκαν σε επιθέσεις.

Επιπλέον, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του αναπληρωτή διοικητή της Μπασίτζ και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της παραστρατιωτικής οργάνωσης, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Η συγκεκριμένη οργάνωση, στην οποία ήταν επικεφαλής ο νυν ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εδώ και χρόνια είναι από τις βασικές δυνάμεις που παίρνουν μέρος στην άγρια καταστολή Ιρανών διαδηλωτών.

Ο διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, Γκολάμρεζα Σολεϊμανί.

Στο στόχαστρο και ο Λαριτζανί

Ανάμεσα στους στόχους που έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας οι Ισραηλινοί ήταν και ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού δικτύου Channel 12.

Σύμφωνα με την πρώτη αξιολόγηση, ο Λαριτζανί βρέθηκε στο στόχαστρο και τα αποτελέσματα της επίθεσης βρίσκονται υπό έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό ποια είναι η τύχη του Αλί Λαριτζανί μετά την επίθεση.

Το ρεπορτάζ του Channel 12 αναφέρει ότι στη διάρκεια της νύχτας οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις είναι πιθανόν να προσπάθησαν να δολοφονήσουν αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη της ιρανικής ηγεσίας. Ο Αλί Λαριτζανί θεωρείται το νούμερο δύο στην ηγετική πυραμίδα της Τεχεράνης αμέσως μετά τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Η δημοσίευση της πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Channel 12

Την είδηση για το πλήγμα κατά του Λαριτζανί μεταδίδει και η ισραηλινή ιστοσελίδα Times of Israel επικαλούμενη Ισραηλινούς αξιωματούχους. Δεν είναι σαφές αν ο Λαριτζάνι σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αναφέρουν οι ίδιοι αξιωματούχοι.

Η αναφορά του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Εγιάλ Ζαμίρ «φωτογράφισε» την επίθεση κατά του Λαριτζανί σε ενημέρωση των δημοσιογράφων σήμερα το πρωί.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν επίσης σημαντικά επιτεύγματα εξουδετέρωσης, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της εκστρατείας και τις αποστολές των IDF», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εγιάλ Ζαμίρ.

«Αυτό έρχεται να προστεθεί στις εξουδετερώσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν εναντίον εξωτερικών στοιχείων, που συνδέονται επίσης με την παλαιστινιακή σκηνή», δήλωσε ο Ζαμίρ, αναφερόμενος στους αξιωματούχους της Ισλαμικής Τζιχάντ, που τέθηκαν στο στόχαστρο σε άλλες επιθέσεις των Ισραηλινών.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, που επικαλείται η ιστοσελίδα, μία άλλη πρόσφατη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν είχε ως στόχο τον ηγέτη της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, Ακράμ αλ-Ατζούρι, καθώς και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της οργάνωσης.

