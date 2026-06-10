Προαστιακός: Διαγωνισμός για την ανακαίνιση πέντε σταθμών στην Αττική - Τι εργασίες περιλαμβάνονται

Snapshot Η ΓΑΙΟΣΕ προκήρυξε διαγωνισμό ύψους 353.037,14 ευρώ για την ανακαίνιση των σταθμών Προαστιακού «Άνω Λιόσια», «Μεταμόρφωση», «Ηράκλειο», «Κηφισίας» και «Πεντέλη».

Οι εργασίες περιλαμβάνουν στεγάνωση, αποκατάσταση φθορών, αντικατάσταση πλακιδίων και καθισμάτων, αφαίρεση graffiti, αναβάθμιση φωτισμού και επισκευή ηλεκτρονικών πινακίδων.

Ο διαγωνισμός έχει προθεσμία υποβολής προσφορών έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 13:00.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της ασφάλειας, λειτουργικότητας και αισθητικής των σταθμών για καλύτερη εμπειρία των επιβατών. Snapshot powered by AI

Διαγωνισμό για την ανακαίνιση πέντε σταθμών του Προαστιακού Αττικής, ύψους 353.037,14 ευρώ, ανακοίνωσε η ΓΑΙΟΣΕ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου.

Πρόκειται για τους σταθμούς «Άνω Λιόσια», «Μεταμόρφωση», «Ηράκλειο», «Κηφισίας» και «Πεντέλη» και έχει στόχο στην αποκατάσταση φθορών αλλά και τη συνολική βελτίωση των σταθμών και της εμπειρίας των πολιτών που χρησιμοποιούν καθημερινά το μέσο.

Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 13:00.

Τι εργασίες θα γίνουν

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν στους σταθμούς αφορούν σε επισκευές σημείων που εισέρχονται νερά, καθώς και αντικατάσταση πλακιδίων και καθισμάτων. Επίσης θα γίνει αναβάθμιση στον φωτισμό, ενώ θα αφαιρεθούν graffiti από τοίχους και υαλοπίνακες.

Συγκεκριμένα θα γίνουν:

- Εργασίες στεγάνωσης στεγάστρων και αρμών διαστολής

- Αποκατάσταση φθορών και ανανέωση χρωματισμών

- Απομάκρυνση graffiti και εφαρμογή προστασίας antigraffiti

- Αντικατάσταση φθαρμένων βαθμίδων, πλακιδίων και καθισμάτων

- Αναβάθμιση φωτισμού σε εισόδους και αποβάθρες

- Επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτρονικών πληροφοριακών πινακίδων

Ο σκοπός του έργου

Οι εργασίες που θα γίνουν στους πέντε σταθμούς, εντάσσονται στην ευρύτερη αναβάθμισης των σιδηροδρομικών υποδομών και της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ.

Ο στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των επιβατών και η δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ποιοτικού περιβάλλοντος μετακίνησης.

Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, επιδιώκεται η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των σταθμών, ενισχύοντας παράλληλα την ελκυστικότητα του σιδηροδρόμου ως σύγχρονου και αξιόπιστου μέσου μεταφοράς.

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