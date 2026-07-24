Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Λιβάδι – Ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην κοινότητα Λιβάδι, στη Θεσσαλονίκη

Γιάννης Φιλιππάκος

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Λιβάδι – Ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πυρκαγιά στην κοινότητα Λιβάδι Θεσσαλονίκης οριοθετήθηκε πριν τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 75 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 16 οχήματα, με υποστήριξη από υδροφόρες και μηχανήματα του δήμου Θέρμης.
  • Ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
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Οριοθετήθηκε λίγο πριν από τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης (23/7), η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην τοπική κοινότητα Λιβάδι, στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο νωρίτερα είχαν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης, με 75 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο, έχοντας τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργων του δήμου Θέρμης.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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