Ρωσία: Συνετρίβη υπερσύγχρονο μαχητικό Su-57

Snapshot Ένα μαχητικό Su-57, το πλέον προηγμένο ρωσικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Οντίντσοβο της Μόσχας.

Ο χειριστής έκανε έγκαιρα χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος και σώθηκε, ενώ το αεροσκάφος κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή χωρίς υλικές ζημιές στο έδαφος.

Η Ρωσία διαθέτει περίπου 30 Su-57, αριθμός πολύ χαμηλότερος από τον αρχικό στόχο των 76 μονάδων έως το 2027, με κόστος κάθε αεροσκάφους να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια με πλήρη εξοπλισμό.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αποδίδει τη συντριβή σε τεχνική βλάβη, ενώ άλλες πηγές αναφέρουν πλήγμα από φίλια πυρά της μονάδας αεράμυνας BARS-Moscow ή κυβερνοεπίθεση στο σύστημα αεράμυνας της Μόσχας. Snapshot powered by AI

Ένα βαρύ πλήγμα δέχθηκε η ρωσική πολεμική αεροπορία, όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Οντίντσοβο της περιφέρειας Μόσχας.

Όπως ανακοινώθηκε από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ο χειριστής κατάφερε να κάνει έγκαιρα χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος και είναι σώος, ενώ το σκάφος κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή χωρίς να προκληθούν υλικές ζημιές στο έδαφος.

Αν και η επίσημη ανακοίνωση απέφυγε να προσδιορίσει το μοντέλο, αυτόπτες μάρτυρες και ρωσικά κανάλια στο Telegram υποστηρίζουν πως πρόκειται για το Su-57, το πλέον προηγμένο μαχητικό πέμπτης γενιάς με τεχνολογία stealth που διαθέτει η Μόσχα. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος, το οποίο ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν ως το «καλύτερο στον κόσμο», φέρει αεροηλεκτρονικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και έχει τη δυνατότητα μεταφοράς ευρέος φάσματος όπλων ακριβείας.

Την ίδια ώρα, η απώλεια αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς υπολογίζεται ότι η Ρωσία διαθέτει μόλις περίπου 30 τέτοια αεροσκάφη, απέχοντας αισθητά από τον αρχικό στόχο παραλαβής 76 επιπλέον μονάδων έως το 2027. Το βασικό κόστος κάθε μονάδας κυμαίνεται μεταξύ 35 και 42 εκατομμυρίων δολαρίων, αν και με τον πλήρη εξοπλισμό, τα όπλα, την εκπαίδευση και τη συντήρηση, η πραγματική τιμή μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Τα σενάρια για τα αίτια, τα φίλια πυρά και οι κυβερνοεπιθέσειςΕνώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για τεχνική βλάβη ως προκαταρκτική αιτία, η εικόνα που μεταδίδεται από άλλες πηγές περιπλέκει την κατάσταση.

Σύμφωνα με ρωσικά στρατιωτικά κανάλια, το αεροσκάφος δέχθηκε πλήγμα από τη μονάδα αεράμυνας BARS-Moscow, ένα σχηματισμό που δημιουργήθηκε ειδικά για την προστασία της πρωτεύουσας από ουκρανικά drones μακράς εμβέλειας. Πάντως, η ουκρανική κοινότητα πληροφοριών InformNapalm παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή, ισχυριζόμενη ότι η συντριβή Su-57 δεν ήταν ατύχημα αλλά αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης στο σύστημα αεράμυνας της Μόσχας.