Δυστοπικό σενάριο: Η Κίνα θα μπορέσει να προβλέψει μέσω AI τι θα κάνει κάποιος στο μέλλον;

Θα μπορούσε η Κίνα να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να εμποδίσει τους ανθρώπους πριν διαπράξουν εγκλήματα;⁠

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Σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν, μια κινεζική εταιρεία τεχνολογίας με δεσμούς με το κράτος φέρεται να προσπαθεί να κάνει ακριβώς αυτό.⁠

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Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η εταιρεία αναπτύσσει συστήματα που αναλύουν τεράστιες ποσότητες προσωπικών δεδομένων, όπως το ιστορικό περιήγησής σας, τις κοινωνικές σας σχέσεις και τις καθημερινές σας συνήθειες, προκειμένου να προβλέψουν τι ενδέχεται να κάνετε στο μέλλον...

Στόχος δεν είναι μονάχα να καταγράψει τι έκανε κάποιος στο παρελθόν, αλλά και τι πιθανόν να πράξει στο μέλλον, σύμφωνα με τους Times. Κι ενώ οι υποστηρικτές του μοντέλου κάνουν λόγο για σταθερότητα και ασφάλεια μέσω αυτού, ειδικοί εκτιμούν πάντως ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ένα... δυστοπικό μέλλον για να προβλέψει ποιοι θα μπορούσαν να είναι... ενοχλητικοί για την κινεζική κυβέρνηση.

Το σύστημα δημιουργεί εν ολίγοις προφίλ συμπεριφοράς για τους πολίτες.

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