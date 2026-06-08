WhatsApp: Οι αλλαγές που φέρνει το AI από το Σάββατο - Τι ισχύει πραγματικά

Ένας εσωτερικός διάλογος που κυκλοφορεί μαζικά στο WhatsApp ισχυρίζεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη της Meta θα αποκτήσει πρόσβαση σε όλες τις συνομιλίες, εκτός αν ενεργοποιηθεί η ρύθμιση «Ενισχυμένο απόρρητο». Όμως, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ του γερμανικού περιοδικού Spiegel, πρόκειται για παραπληροφόρηση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ο φόβος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τα προσωπικά δεδομένα έχει οδηγήσει σε νέο κύμα viral αλυσιδωτών μηνυμάτων. Το συγκεκριμένο μήνυμα προειδοποιεί ότι «η AI στο WhatsApp θα έχει πρόσβαση σε όλες τις συνομιλίες» και καλεί τους διαχειριστές ομάδων να ενεργοποιήσουν άμεσα ειδική ρύθμιση απορρήτου.

Στο μήνυμα υποστηρίζεται επίσης ότι η AI μπορεί να «διαβάζει ομαδικές συνομιλίες, να βλέπει αριθμούς τηλεφώνου και να αντλεί προσωπικά δεδομένα από το κινητό». Ωστόσο, δεν παρατίθεται καμία πηγή, ενώ ο συντάκτης του παραμένει άγνωστος.

Τι ισχύει πραγματικά για το Meta AI

Η υπηρεσία Meta AI, ο ψηφιακός βοηθός της Meta στο WhatsApp, δεν έχει πρόσβαση σε ιδιωτικά μηνύματα ή συνομιλίες, εκτός αν ο χρήστης επιλέξει ενεργά να τα μοιραστεί.

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι χρήσης:

είτε σε ιδιωτική συνομιλία με το chatbot

είτε με προσθήκη του AI σε ομαδική συζήτηση μέσω της εντολής @Meta AI.

Σε κάθε περίπτωση, το chatbot επεξεργάζεται μόνο τα μηνύματα που του απευθύνονται. Δεν «διαβάζει» το ιστορικό συνομιλιών ούτε αποκτά πρόσβαση σε προηγούμενα μηνύματα άλλων χρηστών.

Η κρυπτογράφηση «end-to-end» των συνομιλιών παραμένει ενεργή και δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη της AI.

Τι είναι η λειτουργία «Ενισχυμένο απόρρητο»

Η συγκεκριμένη επιλογή υπάρχει ήδη από το 2025 και αφορά τη δυσκολότερη κοινοποίηση περιεχομένου ενός chat προς τα έξω.

Με την ενεργοποίησή της:

περιορίζεται η αυτόματη αποθήκευση φωτογραφιών και βίντεο,

μπλοκάρεται η εξαγωγή ολόκληρων συνομιλιών,

περιορίζεται η χρήση του Meta AI μέσα στο chat.

Ωστόσο, δεν εμποδίζει screenshots, αντιγραφή μηνυμάτων ή χειροκίνητη κοινοποίηση περιεχομένου.

Παρότι το μήνυμα έχει εξαπλωθεί ευρέως και δημιουργεί αίσθηση επείγοντος, δεν υπάρχει καμία «ημερομηνία-ορόσημο» ούτε αλλαγή που να επιτρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη να έχει πρόσβαση σε ιδιωτικές συνομιλίες.