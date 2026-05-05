Σε αυτές τις συσκευές θα σταματήσει να λειτουργεί το WhatsApp σε λίγες ημέρες

Η αλλαγή στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας, της ταχύτητας και των νέων λειτουργιών της εφαρμογής.

Το WhatsApp θα διακόψει τη λειτουργία του σε συγκεκριμένα μοντέλα Android και iPhone από τον Μάιο του 2026, καθώς η εφαρμογή απαιτεί πιο σύγχρονα λειτουργικά συστήματα για να ενσωματώσει βελτιώσεις ασφαλείας, ταχύτητας και νέες λειτουργίες. Η απώλεια πρόσβασης δεν θα είναι άμεση, αλλά σταδιακή, με περιορισμούς σε ορισμένες λειτουργίες πριν την πλήρη διακοπή.

Ποια τηλέφωνα δεν θα υποστηρίζουν πλέον το WhatsApp από το 2026;

Η λίστα των συσκευών που θα χάσουν τη συμβατότητα περιλαμβάνει αρκετά δημοφιλή μοντέλα. Στην περίπτωση της Apple, τα iPhone 5, 5c, 5s, 6 και 6 Plus θα σταματήσουν να υποστηρίζονται, ενώ οποιαδήποτε συσκευή με iOS 15.1 ή παλαιότερο δεν θα μπορεί να τρέξει πλέον το WhatsApp.

Στο οικοσύστημα Android, πλήθος μοντέλων θα επηρεαστεί, καθώς η εφαρμογή απαιτεί πιο σύγχρονες εκδόσεις του λειτουργικού για να εξασφαλίσει ομαλή και ασφαλή λειτουργία. Οι χρήστες αυτών των συσκευών θα πρέπει να εξετάσουν την αναβάθμιση του τηλεφώνου τους ή την ενημέρωση του λογισμικού, εφόσον είναι διαθέσιμη.

Η διακοπή της υποστήριξης δεν θα συμβεί ξαφνικά. Αρχικά, ορισμένες λειτουργίες του WhatsApp θα περιοριστούν, μειώνοντας την εμπειρία χρήσης. Με την πάροδο του χρόνου, η εφαρμογή θα σταματήσει εντελώς να λειτουργεί σε αυτές τις παλαιότερες συσκευές, καθιστώντας αναγκαία τη μετάβαση σε πιο σύγχρονα μοντέλα.

Αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσπάθεια του WhatsApp να βελτιώνει την ασφάλεια και την απόδοση της εφαρμογής, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες απολαμβάνουν τα τελευταία χαρακτηριστικά χωρίς συμβιβασμούς στην προστασία των δεδομένων τους.

Οι συσκευές: