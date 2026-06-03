Η ασπιρίνη «ξεσκεπάζει» τον σιωπηλό καρκίνο της ουροδόχου κύστης, προκαλώντας αιμορραγία

Ασπιρίνη και αίμα στα ούρα: Τι διαπίστωσε μια νέα μελέτη για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης.

Newsbomb

Η ασπιρίνη «ξεσκεπάζει» τον σιωπηλό καρκίνο της ουροδόχου κύστης, προκαλώντας αιμορραγία
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
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Μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι η ασπιρίνη μπορεί μερικές φορές να βοηθήσει στην αποκάλυψη ενός κατά τα άλλα σιωπηλού καρκίνου, προκαλώντας ή επιδεινώνοντας την αιμορραγία στο ουροποιητικό σύστημα.

Το εύρημα έχει σημασία επειδή το αίμα στα ούρα (αιματουρία) είναι το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα του καρκίνου της ουροδόχου κύστης.

Τι διαπίστωσε ακριβώς η νέα μελέτη

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Internal Medicine, εξέτασε εάν η έναρξη ασπιρίνης ή μη ασπιρινικών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων συνδέθηκε με την μεταγενέστερη αξιολόγηση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα μητρώου της Δανίας από 50.771 ενήλικες που ξεκίνησαν ασπιρίνη μεταξύ 2005 και 2023 και 156.191 ενήλικες που ξεκίνησαν μη ασπιρινικά ΜΣΑΦ. Οι χρήστες ασπιρίνης είχαν περισσότερες κυστεοσκοπήσεις, μια εξέταση κατά την οποία χρησιμοποιείται κάμερα για την εξέταση της ουροδόχου κύστης και της ουρήθρας. Μεταξύ των ατόμων που είχαν υποβληθεί σε κυστεοσκόπηση, οι πρόσφατοι χρήστες ασπιρίνης είχαν παρόμοια συχνότητα εμφάνισης καρκίνου της ουροδόχου κύστης, αλλά χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης διηθητικού σταδίου νόσου σε σύγκριση με τους μη χρήστες που δεν είχαν λάβει ποτέ ασπιρίνη.

Αυτό υποδηλώνει ότι η ασπιρίνη μπορεί να έχει «αποκαλύψει» ορισμένους καρκίνους της ουροδόχου κύστης νωρίτερα, καθιστώντας την κρυφή αιμορραγία επαρκώς αισθητή ώστε να προκληθεί διερεύνηση.

Πώς καταφέρνει η ασπιρίνη να αποκαλύψει έναν σιωπηλό όγκο

Η ασπιρίνη μειώνει την ικανότητα των αιμοπεταλίων να σχηματίζουν θρόμβους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται σε ορισμένα άτομα για την πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων, αλλά σημαίνει επίσης ότι η αιμορραγία μπορεί να συμβεί πιο εύκολα ή να διαρκέσει περισσότερο.

Εάν υπάρχει ήδη ένας μικρός όγκος της ουροδόχου κύστης, η ασπιρίνη μπορεί να κάνει την μικροσκοπική ή ήπια αιμορραγία πιο αισθητή. Αυτή η αιμορραγία μπορεί στη συνέχεια να οδηγήσει σε εξέταση ούρων, παραπομπή σε γιατρό, κυστεοσκόπηση και πιο έγκαιρη διάγνωση.

Γιατί έχει σημασία η σύγκριση των ΜΣΑΦ

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης άτομα που ξεκίνησαν ΜΣΑΦ που δεν περιέχουν ασπιρίνη. Αυτοί οι ασθενείς είχαν επίσης περισσότερες κυστεοσκοπήσεις από όσους δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ, αλλά το μοτίβο δεν υποδήλωνε το ίδιο πρώιμο αποτέλεσμα αποκάλυψης όπως με την ασπιρίνη.

Οι ασθενείς που ξεκίνησαν την λήψη ΜΣΑΦ είχαν χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου της ουροδόχου κύστης μετά από κυστεοσκόπηση και παρόμοια κατανομή σταδίου σε σύγκριση με όσους δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επιπλέον κυστεοσκοπήσεις σε αυτήν την ομάδα μπορεί να είχαν λιγότερο σαφή σύνδεση με την εύρεση κλινικά σχετικού καρκίνου της ουροδόχου κύστης.

αιματουρια αιμα ουρα

Τι δεν πρέπει να κάνουν οι ασθενείς

Αυτή η μελέτη δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσετε την ασπιρίνη για την ανίχνευση καρκίνου. Επίσης, δεν σημαίνει ότι πρέπει να διακόψετε την ασπιρίνη εάν σας έχει συνταγογραφηθεί για πρόληψη καρδιακής ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η ξαφνική διακοπή της ασπιρίνης μπορεί να είναι επικίνδυνη για ορισμένους ασθενείς. Όποιος λαμβάνει ασπιρίνη για ιατρικούς λόγους θα πρέπει να μιλήσει με τον γιατρό του πριν κάνει αλλαγές.

Το πρακτικό μήνυμα είναι πιο άμεσο: μην αγνοείτε το αίμα στα ούρα, ειδικά μετά την έναρξη της ασπιρίνης ή οποιουδήποτε φαρμάκου που μπορεί να αυξήσει την αιμορραγία.

Πότε το αίμα στα ούρα χρήζει ιατρικής μέριμνας

Το αίμα στα ούρα μπορεί να προκληθεί από ουρολοίμωξη, πέτρες στα νεφρά, προβλήματα προστάτη, άσκηση, τραυματισμό, επιδράσεις φαρμάκων ή καρκίνο. Επειδή οι αιτίες κυμαίνονται από μικρές έως σοβαρές, θα πρέπει να ελέγχονται παρά να θεωρούνται ακίνδυνες.

Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν παρατηρήσετε:

  • Ροζ, κόκκινα, καφέ ή χρώματος κόλα ούρα
  • Θρόμβους αίματος στα ούρα
  • Κάψιμο, επείγουσα ανάγκη για ούρηση ή συχνή ούρηση με αίμα
  • Αίμα στα ούρα χωρίς πόνο
  • Επαναλαμβανόμενες μη φυσιολογικές εξετάσεις ούρων
  • Αίμα στα ούρα μετά την έναρξη ασπιρίνης ή άλλου αντιπηκτικού φαρμάκου

Η άμεση αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για άτομα που καπνίζουν, είναι μεγαλύτερης ηλικίας, έχουν επαγγελματική έκθεση σε χημικές ουσίες ή έχουν υποτροπιάζοντα ουρολογικά συμπτώματα.

ασπιρινη

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να σταματήσω την ασπιρίνη εάν δω αίμα στα ούρα μου;

Μην διακόψετε τη συνταγογραφούμενη ασπιρίνη χωρίς ιατρική συμβουλή. Επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας, ώστε να αξιολογηθεί η αιμορραγία και να αναθεωρηθεί με ασφάλεια το φαρμακευτικό σας σχέδιο.

Είναι πάντα ορατό το αίμα στα ούρα;

Όχι. Μερικές φορές τα ούρα φαίνονται φυσιολογικά και το αίμα ανιχνεύεται μόνο μέσω εξέτασης ούρων. Τόσο η ορατή όσο και η μικροσκοπική αιματουρία μπορεί να χρειαστούν παρακολούθηση ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου του ατόμου.

Ποιες εξετάσεις εντοπίζουν τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης;

Η κυστεοσκόπηση είναι μια βασική εξέταση επειδή επιτρέπει στον γιατρό να εξετάσει το εσωτερικό της ουροδόχου κύστης. Οι εξετάσεις ούρων και η απεικόνιση μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τα συμπτώματα και τον κίνδυνο.

Συμπέρασμα

Η νέα μελέτη υποδηλώνει ότι η ασπιρίνη μπορεί μερικές φορές να αποκαλύπτει τον σιωπηλό καρκίνο της ουροδόχου κύστης κάνοντας την ουρική αιμορραγία πιο αισθητή και οδηγώντας σε κυστεοσκόπηση. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανίχνευση ορισμένων όγκων σε λιγότερο επεμβατικό στάδιο.

Το ασφαλέστερο συμπέρασμα είναι να μην φοβάστε την ασπιρίνη ούτε και να τη χρησιμοποιείτε για την ανίχνευση καρκίνου. Είναι να παίρνετε σοβαρά το αίμα στα ούρα. Είτε κάποιος παίρνει ασπιρίνη είτε όχι, η αιματουρία θα πρέπει πάντοτε να αξιολογείται ιατρικά.

Πηγές:
medicalxpress.com
cancer.gov
nhs.uk
mayoclinic.org

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