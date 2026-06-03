Θεσσαλονίκη: Το φυτοπλαγκτόν επέστρεψε στον Θερμαϊκό – Αντιαισθητική η εικόνα στο παραλιακό μέτωπο

Snapshot Στον Θερμαϊκό κόλπο της Θεσσαλονίκης παρατηρείται επανεμφάνιση μεγάλων συγκεντρώσεων φυτοπλαγκτού κατά μήκος της Νέας Παραλίας.

Οι άνεμοι συμβάλλουν στη συσσώρευση του φυτοπλαγκτού στην επιφάνεια της θάλασσας, προκαλώντας δυσφορία σε κατοίκους και επισκέπτες.

Το φαινόμενο είναι φυσικό και επαναλαμβανόμενο τους θερινούς μήνες, αλλά επηρεάζει αρνητικά την αισθητική εικόνα της παραλίας.

Η παρουσία φυτοπλαγκτού συνδέεται με αυξημένες θερμοκρασίες, θρεπτικά συστατικά στα νερά και τις καιρικές συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξή του.

Η κατάσταση προκαλεί απογοήτευση στους κατοίκους και διαφέρει από την αναμενόμενη εικόνα ενός δημοφιλούς αστικού προορισμού. Snapshot powered by AI

Επέστρεψε στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης η γνώριμη εικόνα με τις μεγάλες συγκεντρώσεις φυτοπλαγκτού στην επιφάνεια του Θερμαϊκού.

Οι άνεμοι που επικρατούν συνέβαλαν στη μεταφορά και συσσώρευση του φαινομένου κατά μήκους της παραλίας προκαλώντας δυσφορία σε πολίτες και επισκέπτες που βγήκαν να απολαύσουν τη βόλτα τους στην πόλη.

Πρασινοκαφέ αποχρώσεις και συσσωρευμένες οργανικές μάζες έκαναν από τις πρώτες ώρες της ημέρας την εμφάνισή τους στην επιφάνεια του Θερμαϊκού κατά μήκος της Νέας Παραλίας. Το φαινόμενο παρότι φυσικό και επαναλαμβανόμενο κατά τους θερινούς μήνες, δεν περνά απαρατήρητο σε όσους κινούνται στην περιοχή.

Πολλοί πολίτες εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την κατάσταση. Την ίδια στιγμή, τουρίστες που περπατούν στο ύψος του Λευκού Πύργου αντικρίζουν ένα θαλάσσιο μέτωπο που απέχει αισθητά από την εικόνα που θα περίμενε κανείς από έναν δημοφιλή αστικό προορισμό.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η παρουσία φυτοπλαγκτού συνδέεται με τις αυξημένες θερμοκρασίες, τη διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών στα νερά του κόλπου και τις καιρικές συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη και τη μετακίνησή του.

Με πληροφορίες απο thestival.gr

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