Δένδιας: Η Μαίρη Λίντα άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ελληνική μουσική
Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Χ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τα συλλυπητήριά του για το θάνατο της μεγάλης τραγουδίστριας Μαίρης Λίντα, έδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
«Η Μαίρη Λίντα υπήρξε μία από τις μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Με την συνεργασία της με κορυφαίους δημιουργούς και τις ερμηνείες της άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη μουσική της χώρας μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της», έγραψε σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:24 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φίδι έκανε βόλτες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο
12:11 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηρακλειο: Συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων στα κρατητήρια
11:37 ∙ WHAT THE FACT
Η καφέ «ταινία» που εκτείνεται στον Ατλαντικό προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες
14:56 ∙ WHAT THE FACT
Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας
08:38 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου
09:34 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ