Δένδιας: Η Μαίρη Λίντα άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ελληνική μουσική

Τα συλλυπητήριά του για το θάνατο της μεγάλης τραγουδίστριας Μαίρης Λίντα, έδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Η Μαίρη Λίντα υπήρξε μία από τις μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Με την συνεργασία της με κορυφαίους δημιουργούς και τις ερμηνείες της άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη μουσική της χώρας μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της», έγραψε σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

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