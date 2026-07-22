Συναγερμός στον Πειραιά: Διαρροή αερίου σε βενζινάδικο - Εκκενώνονται προληπτικά πολυκατοικίες
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ. – Αποκλείστηκε η περιοχή στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση
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- Στον Πειραιά σημειώθηκε διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.
- Η Πυροσβεστική και η Ελληνική Αστυνομία απέκλεισαν την περιοχή και διέκοψαν την κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.
- Προληπτικά εκκενώθηκαν οι γειτονικές πολυκατοικίες για την προστασία των κατοίκων.
- Διενεργούνται έλεγχοι για τον εντοπισμό της αιτίας της διαρροής και την αποκατάσταση της ασφάλειας.
- Οι δυνάμεις ασφαλείας παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου που σημειώθηκε σε βενζινάδικο επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό του χώρου για λόγους ασφαλείας.
Παράλληλα, δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία.
Λόγω της διαρροής, αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε δύο σημεία:
- στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη
- στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού, από το ύψος της οδού Διστόμου
Οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν έλεγχοι για τον εντοπισμό της ακριβούς αιτίας της διαρροής και την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.