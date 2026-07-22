Ηρακλειο: Συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων στα κρατητήρια

Έξι κρατούμενοι από το Σουδάν επιτέθηκαν σε ένα Πακιστανό

Γιάννης Καλύβας

Ηρακλειο: Συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων στα κρατητήρια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Έξι κρατούμενοι από το Σουδάν επιτέθηκαν σε έναν κρατούμενο από το Πακιστάν στα κρατητήρια Ηρακλείου.
  • Η συμπλοκή προκάλεσε πανικό και χρειάστηκε επέμβαση των αστυνομικών για τον διαχωρισμό των εμπλεκομένων.
  • Δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς η αστυνομία απέτρεψε την κλιμάκωση της βίας.
  • Όλοι οι εμπλεκόμενοι κρατούμενοι στερούνται εγγράφων και βρίσκονται παράνομα στην Ελλάδα.
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Πανικός επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης (21/7) στα κρατητήρια Ηρακλείου καθώς κρατούμενοι πιάστηκαν στα χέρια για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Όπως αναφέρει το patris.gr, έξι κρατούμενοι με καταγωγή από το Σουδάν επιτέθηκαν σε έναν άνδρα από το Πακιστάν.

Επικράτησε ένταση με τους αστυνομικούς να σπεύδουν για να τους χωρίσουν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης δεν τραυματίστηκε κανείς καθώς οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. πρόλαβαν τα χειρότερα.

Να σημειωθεί ότι και οι έξι από το Σουδάν και ο Πακιστανός στερούνται εγγράφων και βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας.

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