Ηρακλειο: Συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων στα κρατητήρια

Snapshot Έξι κρατούμενοι από το Σουδάν επιτέθηκαν σε έναν κρατούμενο από το Πακιστάν στα κρατητήρια Ηρακλείου.

Η συμπλοκή προκάλεσε πανικό και χρειάστηκε επέμβαση των αστυνομικών για τον διαχωρισμό των εμπλεκομένων.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς η αστυνομία απέτρεψε την κλιμάκωση της βίας.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι κρατούμενοι στερούνται εγγράφων και βρίσκονται παράνομα στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Πανικός επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης (21/7) στα κρατητήρια Ηρακλείου καθώς κρατούμενοι πιάστηκαν στα χέρια για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Όπως αναφέρει το patris.gr, έξι κρατούμενοι με καταγωγή από το Σουδάν επιτέθηκαν σε έναν άνδρα από το Πακιστάν.

Επικράτησε ένταση με τους αστυνομικούς να σπεύδουν για να τους χωρίσουν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης δεν τραυματίστηκε κανείς καθώς οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. πρόλαβαν τα χειρότερα.

Να σημειωθεί ότι και οι έξι από το Σουδάν και ο Πακιστανός στερούνται εγγράφων και βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας.

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