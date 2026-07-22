Το πρώτο τροχαίο με αγριογούρουνο στην εθνική Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος του Χαϊδαρίου

 ΠΕΣΥΔΑΠ: Ακόμα πιο επιτακτικά τα ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με τους αγριόχοιρους

Newsbomb

Το πρώτο τροχαίο με αγριογούρουνο στην εθνική Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος του Χαϊδαρίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος του Χαϊδαρίου, σημειώθηκε το πρώτο τροχαίο με αγριογούρουνο σε αστική περιοχή.
  • Το αγριογούρουνο χτυπήθηκε από μεγάλο φορτηγό, χωρίς να υπάρξει χειρότερη εξέλιξη για τον οδηγό.
  • Ο ΠΕΣΥΔΑΠ επισημαίνει την ανάγκη λήψης επιπλέον μέτρων για την αποτροπή διέλευσης αγριόχοιρων σε δρόμους με υψηλή κυκλοφορία.
  • Αγέλες αγριογούρουνων κινούνται κατά μήκος της Εθνικής από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, με τάσεις μετακίνησης προς το όρος Αιγάλεω και Σχιστό.
  • Οι οδηγοί καλούνται να μειώνουν ταχύτητα και να δείχνουν προσοχή, ειδικά το σούρουπο και τη νύχτα, καθώς τα αγριογούρουνα συνήθως κινούνται σε αγέλες.
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Εργαζόμενοι της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του ΠΕΣΥΔΑΠ (Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά) επενέβησαν χθες το πρωί για να απομακρύνουν σκοτωμένο αγριογούρουνο από το οδόστρωμα της Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του συνοικισμού «Αφαία» του Χαϊδαρίου!

Το συμβάν σημειώθηκε στην είσοδο της Αθήνας και σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες, πυκνής και βαριάς κυκλοφορίας της χώρας μας, κάτι που καθιστά ακόμα πιο επιτακτικά τα ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με τους αγριόχοιρους.

Από την κατάσταση του σχεδόν διαμελισμένου ζώου είναι φανερό ότι είχε χτυπηθεί από μεγάλο φορτηγό όχημα, κάτι που προφανώς επέτρεψε στον οδηγό να διατηρήσει τον έλεγχο του οχήματος και να συνεχίσει την πορεία του, χωρίς να υπάρξει κάποια χειρότερη εξέλιξη…

Το σκοτωμένο αγριογούρουνο μεταφέρθηκε με ειδικό όχημα στις εγκαταστάσεις του ΔΙΚΕΠΑΖ για αποτέφρωση, όπως ακριβώς προβλέπει η νομοθεσία.

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Ανάγκη για επιπλέον μέτρα αποτροπής ζώων

Αναφερόμενος στο συμβάν, ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης επισήμανε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που αγριογούρουνο εμπλέκεται σε τροχαίο περιστατικό στην Εθνική Αθηνών – Κορίνθου, και μάλιστα σε μία αστική περιοχή όπως το Χαϊδάρι.

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν τοποθετηθεί από καιρό πινακίδες που προειδοποιούν για την διέλευση αγριόχοιρων, αλλά το τελευταίο περιστατικό υποδεικνύει την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων που θα αναχαιτίζουν τα ζώα.

Σειρά δεκάδων περιστατικών τόσο σε κεντρικούς, όσο και επαρχιακούς οδικούς άξονες της χώρας μας, έχουν δείξει ότι οι συγκρούσεις με ενήλικα αγριογούρουνα είναι από τις πιο επικίνδυνες, λόγω της μεγάλης μάζας και του βάρους τους. Πολλά από αυτά τα περιστατικά, μάλιστα, είχαν θανατηφόρα κατάληξη ή προκάλεσαν σοβαρούς τραυματισμούς σε οδηγούς και επιβαίνοντες!

Ο ΠΕΣΥΔΑΠ, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Αιγάλεω, έχει τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήσει αλλεπάλληλες επιχειρήσεις «σύλληψης» και απομάκρυνσης αγριόχοιρων από περιαστικές περιοχές και σημεία εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

Αυτή τη στιγμή αγέλες αγριογούρουνων δραστηριοποιούνται και στις δύο πλευρές της Εθνικής Οδού από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, με μία ολοφάνερη τάση των ζώων να μετακινούνται από το Ποικίλο Όρος προς το όρος Αιγάλεω και την περιοχή του Σχιστού.

Μειώνουμε ταχύτητα - Ιδιαίτερη προσοχή στις αγέλες

Αναφερόμενος στην κατάσταση, ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρ. Γουρδομιχάλης επισημαίνει:

«Οι οδηγοί πρέπει να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή σε όλο το κομμάτι της διαδρομής από το ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου έως και το Χαϊδάρι, καθώς και οπουδήποτε αλλού οι δρόμοι της Αττικής συνορεύουν με δασικές περιοχές.

Μειώνουμε ταχύτητα, ειδικά το σούρουπο και τη νύχτα, και χρησιμοποιούμε τη μεγάλη σκάλα φώτων όταν επιτρέπεται, καθώς τα μάτια των ζώων αντανακλούν το φως.

Αν δούμε έστω και ένα αγριογούρουνο να διασχίζει το δρόμο, είναι σημαντικό να μειώσουμε αμέσως ταχύτητα!

Συνήθως πίσω από αυτό ακολουθούν κι άλλα ζώα, γιατί τα αγριογούρουνα ζουν και κινούνται σε αγέλες».

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