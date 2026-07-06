Λευκάδα: Στο νοσοκομείο αστυνομικός μετά από τροχαίο με αγριογούρουνο

Ο αστυνομικός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λευκάδας όπου και θα υποβληθεί σε ορθοπεδικό χειρουργείο

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Λευκάδα: Στο νοσοκομείο αστυνομικός μετά από τροχαίο με αγριογούρουνο

Τραγικό τέλος είχε το κυνήγι αγριογούρουνου για 57χρονο 

Eurokinissi/Αρχείο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αστυνομικός τραυματίστηκε σε τροχαίο με αγριογούρουνο ενώ κινούνταν με δίκυκλο στην παράδρομο προς τον κεντρικό δρόμο Βόνιτσας – Λευκάδας.
  • Ο αστυνομικός υπέστη κάταγμα στο χέρι και κακώσεις στα πλευρά.
  • Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λευκάδας και θα υποβληθεί σε ορθοπεδικό χειρουργείο.
  • Το περιστατικό συνέβη ενώ ο αστυνομικός κατευθυνόταν από την Πάλαιρο στη Λευκάδα για υπηρεσία.
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Με ένα κάταγμα στο χέρι και κάποιες κακώσεις στα πλευρά γλύτωσε από την σύγκρουση με αγριογούρουνο αστυνομικός ο οποίος σήμερα νωρίς το πρωί ερχόταν από την Πάλαιρο στην Λευκάδα για να αναλάβει υπηρεσία.

Όπως αναφέρει το ilefkada.gr, ο άτυχος αστυνομικός ενώ κινούνταν με το δίκυκλό του στον παράδρομο που οδηγεί στον κεντρικό δρόμο Βόνιτσας – Λευκάδας βρέθηκε αντιμέτωπος με αγριογούρουνο και, ευτυχώς, γλύτωσε μόνο με τραυματισμούς.

Ο αστυνομικός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λευκάδας όπου και θα υποβληθεί σε ορθοπεδικό χειρουργείο.

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