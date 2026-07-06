Λευκάδα: Στο νοσοκομείο αστυνομικός μετά από τροχαίο με αγριογούρουνο
Ο αστυνομικός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λευκάδας όπου και θα υποβληθεί σε ορθοπεδικό χειρουργείο
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Αστυνομικός τραυματίστηκε σε τροχαίο με αγριογούρουνο ενώ κινούνταν με δίκυκλο στην παράδρομο προς τον κεντρικό δρόμο Βόνιτσας – Λευκάδας.
- Ο αστυνομικός υπέστη κάταγμα στο χέρι και κακώσεις στα πλευρά.
- Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λευκάδας και θα υποβληθεί σε ορθοπεδικό χειρουργείο.
- Το περιστατικό συνέβη ενώ ο αστυνομικός κατευθυνόταν από την Πάλαιρο στη Λευκάδα για υπηρεσία.
Με ένα κάταγμα στο χέρι και κάποιες κακώσεις στα πλευρά γλύτωσε από την σύγκρουση με αγριογούρουνο αστυνομικός ο οποίος σήμερα νωρίς το πρωί ερχόταν από την Πάλαιρο στην Λευκάδα για να αναλάβει υπηρεσία.
Όπως αναφέρει το ilefkada.gr, ο άτυχος αστυνομικός ενώ κινούνταν με το δίκυκλό του στον παράδρομο που οδηγεί στον κεντρικό δρόμο Βόνιτσας – Λευκάδας βρέθηκε αντιμέτωπος με αγριογούρουνο και, ευτυχώς, γλύτωσε μόνο με τραυματισμούς.
Ο αστυνομικός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λευκάδας όπου και θα υποβληθεί σε ορθοπεδικό χειρουργείο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Φωτιά τώρα στον Σκαραμαγκά
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ