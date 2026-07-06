Νέα τροπή στο θρίλερ του Παγκρατίου: Παθολογικά τα πρώτα ευρήματα για τον θάνατο του 63χρονου

Ανατροπή στην υπόθεση που συγκλόνισε το Παγκράτι, καθώς τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης απομακρύνουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Νέα τροπή στο θρίλερ του Παγκρατίου: Παθολογικά τα πρώτα ευρήματα για τον θάνατο του 63χρονου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα δείχνουν ότι ο θάνατος του 63χρονου στο Παγκράτι προήλθε από παθολογικά αίτια και όχι από εγκληματική ενέργεια.
  • Η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση μέσα στο διαμέρισμα, όπου διέμενε με τον δίδυμο αδελφό του, ο οποίος δεν ενημέρωσε τις Αρχές μετά τον θάνατο.
  • Ο δίδυμος αδελφός συνελήφθη για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, ενώ διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για την αξιολόγηση της ψυχικής του κατάστασης.
  • Τα δίδυμα αδέλφια είχαν υπηρετήσει στην αστυνομία τη δεκαετία του 1990 και τα τελευταία χρόνια ζούσαν απομονωμένα με σοβαρά ψυχικά προβλήματα.
  • Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση και αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για την οριστική επιβεβαίωση των αιτίων θανάτου.
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Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του 63χρονου άνδρα που βρέθηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε με τον δίδυμο αδελφό του στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης «δείχνουν» ότι ο θάνατός του προήλθε από παθολογικά αίτια, γεγονός που αποδυναμώνει και απομακρύνει το αρχικό σενάριο για εγκληματική ενέργεια.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν κάτοικοι της οδού Αστυδάμαντος ειδοποίησαν την Αστυνομία εξαιτίας της έντονης δυσοσμίας που προερχόταν από το διαμέρισμα.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, αντίκρισαν τη σορό του 63χρονου σε προχωρημένη αποσύνθεση η οποία ήταν τυλιγμένη με σεντόνι, ενώ σε άλλο δωμάτιο του διαμερίσματος ήταν ο δίδυμος αδελφός του.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο αδελφός του νεκρού δεν ενημέρωσε ποτέ τις Αρχές μετά τον θάνατο του 63χρονου. Αντίθετα, φέρεται να τύλιξε τη σορό με σεντόνι και να συνέχισε να διαμένει στο σπίτι για ημέρες, μέχρι να αποκαλυφθεί το περιστατικό από τις καταγγελίες των γειτόνων.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι τα πρώτα ιατροδικαστικά στοιχεία κάνουν λόγο για φυσικό θάνατο, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε η υπόθεση εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων.

Ο δίδυμος αδελφός του 63χρονου συνελήφθη, όχι ως ύποπτος για τον θάνατο του 63χρονου αλλά για τα αδικήματα της απείθειας, της βίας κατά υπαλλήλων και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να προέβαλε αντίσταση κατά την επέμβαση των αστυνομικών. Παράλληλα έχει διαταχθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ώστε να αξιολογηθεί η ψυχική του κατάσταση.

Όπως προέκυψε, τα δίδυμα αδέλφια στο παρελθόν είχαν υπηρετήσει ως αστυνομικό τη δεκαετία του 1990, πριν απομακρυνθούν από το Σώμα.

Τα τελευταία χρόνια ζούσαν απομονωμένα στο διαμέρισμα, ενώ γείτονες αναφέρουν ότι αντιμετώπιζαν σοβαρά ψυχικά προβλήματα και είχαν περιορίσει σχεδόν πλήρως τις επαφές τους με τη γειτονιά.

Οι Αρχές αναμένουν πλέον την ολοκλήρωση της νεκροψίας-νεκροτομής και των υπόλοιπων εργαστηριακών εξετάσεων, ώστε να επιβεβαιωθούν οριστικά τα αίτια θανάτου και να κλείσει ο φάκελος μιας υπόθεσης που προκάλεσε έντονη αναστάτωση και πολλά ερωτήματα στην τοπική κοινωνία.

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