Μυστήριο στο Παγκράτι: Άνδρας βρέθηκε νεκρός τυλιγμένος σε σεντόνια – Εξετάζεται ο αδελφός του

Η έντονη δυσοσμία κινητοποίησε τους γείτονες, που ειδοποίησαν τις Αρχές.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μυστήριο στο Παγκράτι: Άνδρας βρέθηκε νεκρός τυλιγμένος σε σεντόνια – Εξετάζεται ο αδελφός του

To διαμέρισμα επί της οδού Αστυδάμαντος

Newsbomb / Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Στο Παγκράτι βρέθηκε νεκρός άνδρας τυλιγμένος σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα, μετά από καταγγελίες γειτόνων για έντονη δυσοσμία.
  • Η σορός ήταν σε προχωρημένη σήψη και βρέθηκε στο διαμέρισμα όπου κατοικούσαν δύο αδέλφια.
  • Ο 63χρονος αδελφός του νεκρού προσήχθη και εξετάζεται από την αστυνομία για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
  • Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες και ο χρόνος θανάτου, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να προσδιοριστεί η αιτία.
  • Γείτονες ανέφεραν ότι τα δύο αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικές δυσκολίες, αλλά δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τη ζωή τους πριν τον θάνατο.
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Θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στο Παγκράτι, μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αστυδάμαντος.

Η σορός βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και τυλιγμένη σε σεντόνια. Στο ίδιο διαμέρισμα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατοικούσαν δύο αδέλφια.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε λίγο μετά τις 17:00, όταν κάτοικοι της περιοχές επικοινώνησαν με τις Αρχές, διαμαρτυρόμενοι για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμα.

Αστυνομικοί έφτασαν στην πολυκατοικία και, κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, εντόπισαν νεκρό τον έναν από τους δύο αδελφούς.

Προσήχθη ο 63χρονος αδελφός του

Ο δεύτερος ένοικος του διαμερίσματος, ο 63χρονος αδελφός του νεκρού, προσήχθη από τους αστυνομικούς και εξετάζεται για όσα γνωρίζει γύρω από την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πότε επήλθε ο θάνατος του άνδρα, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σορός τυλιγμένη σε σεντόνια.

Οι αρχές αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα δείξει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αν ο θάνατος οφείλεται σε άλλη αιτία.

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Τι αναφέρουν οι γείτονες

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, τα δύο αδέλφια έμεναν μαζί στο διαμέρισμα της οδού Αστυδάμαντος και φέρονται να αντιμετώπιζαν ψυχολογικές δυσκολίες.

Προς το παρόν, ωστόσο, δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τις συνθήκες διαβίωσής τους, ούτε για το τι προηγήθηκε μέσα στο διαμέρισμα πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Η έρευνες της ΕΛΑΣ για να διαλευκάνουν την υπόθεση συνεχίζονται.

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