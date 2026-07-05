Παγκράτι: Βρέθηκε νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα - Έχει προσαχθεί ο αδελφός του

Το διαμέρισμα που εντοπίστηκε η σορός του άνδρα

Snapshot Σε διαμέρισμα στο Παγκράτι βρέθηκε νεκρός άνδρας σε προχωρημένη σήψη, τυλιγμένος με σεντόνια.

Έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 63χρονος αδελφός του, που ήταν επίσης ένοικος του διαμερίσματος.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε μετά από καταγγελίες για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμα.

Τα αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται με ιατροδικαστική εξέταση.

Γείτονες αναφέρουν ότι τα δύο αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικές δυσκολίες, χωρίς να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσής τους. Snapshot powered by AI

Σε διαμέρισμα στην περιοχή του Παγκρατίου εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (05/07) η σορός ενός άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης.

Την υπόθεση ερευνούν οι Αρχές, ενώ έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 63χρονος αδελφός του, ο οποίος είναι ο δεύτερος ένοικος του διαμερίσματος επί της οδού Αστυδάμαντος.

Γείτονες μίλησαν στο Newsbomb και ανέφεραν ότι κάλεσαν την αστυνομία λίγο πριν τις 21:00 καθώς αναδυόταν από το διαμέρισμα έντονη δυσοσμία τις τελευταίες δέκα ημέρες.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τη σορό του άνδρα σε κατάσταση εκτεταμένης αποσύνθεσης και τυλιγμένη σε σεντόνια, ενώ ο αδελφός του θανόντα εντοπίστηκε στον χώρο και προσήχθη.

To διαμέρισμα επί της οδού Αστυδάμαντος Newsbomb / Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές τι ακριβώς έχει συμβεί στο διαμέρισμα, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το διαμέρισμα που εντοπίστηκε η σορός του άνδρα Newsbomb / Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, τα δύο αδέλφια έμεναν μαζί και φέρονται να αντιμετώπιζαν ψυχολογικές δυσκολίες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

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