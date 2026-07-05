Αίγιο: Ο ρόλος της σκούπας-ρομπότ στη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

Snapshot Οι τοξικολογικές εξετάσεις δείχνουν ότι ο 65χρονος Ιταλός βρισκόταν σε λήθαργο λόγω υπνωτικών και κάνναβης τη νύχτα της διπλής δολοφονίας.

Δεν βρέθηκαν αποτυπώματα ή DNA του Ιταλού στα θύματα ή στα όπλα, ενώ εντοπίστηκε DNA άλλου ατόμου στον τόπο του εγκλήματος.

Οι Αρχές αναζητούν δεδομένα από κινητά, υπολογιστές και μια σκούπα ρομπότ που ίσως αποκαλύψει τον χρόνο και τις συνθήκες του εγκλήματος.

Η σύντροφος του 26χρονου Ολύμπιου κατέθεσε ότι η μητέρα του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και οικονομικό άγχος, ενώ ο Ολύμπιος ήταν ανήσυχος και σχεδίαζε να επιστρέψει στο Βερολίνο. Snapshot powered by AI

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών μπαίνει η σκούπα-ρομπότ που είχε η οικογένεια στη μονοκατοικία στον Λόγγο Αιγίου, όπου βρέθηκαν νεκροί η 54χρονη Μαρία και ο 26χρονος γιος της Ολύμπιος.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να ανακτήσουν τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής, καθώς η χαρτογράφηση των κινήσεών της ενδέχεται να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο του εγκλήματος, αλλά και να αποκαλύψει τη δραστηριότητα μέσα στο σπίτι στη διάρκεια των κρίσιμων ωρών, από τη δολοφονία μέχρι τον εντοπισμό των θυμάτων.

Ενδέχεται, μάλιστα, στη σκούπα-ρομπότ να βρίσκονται και απαντήσεις στο γιατί το σπίτι ήταν καθαρό, όταν οι αρχές μετέβησαν στη μονοκατοικία, γεγονός που αρχικά είχε κινήσει υποψίες, ότι ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας και βασικός ύποπτος είχε προλάβει να καθαρίσει τον χώρο για να αποκρύψει ενοχοποιητικά στοιχεία.

Τα παραπάνω, ενισχύουν όσα ισχυρίζεται η υπερασπιστική ομάδα του Ιταλού, από όταν αποφασίστηκε η προφυλάκισή του, ότι δηλαδή η απόφαση στηρίχτηκε σε κενά της δικογραφίας, παρά σε αποδεικτικά στοιχεία που τον ενοχοποιούν.

Δεν προκύπτουν στοιχεία ενοχοποίησης του Ιταλού

Πάντως, τα έως τώρα αποτελέσματα των εξετάσεων και των αναλύσεων για τη διπλή δολοφονία οδηγούν σε περισσότερα ερωτήματα, παρά σε απαντήσεις. Τελευταία εξέλιξη, αυτή των τοξικολογικών εξετάσεων του Ιταλού, οι οποίες έδειξαν στον οργανισμό του κατηγορούμενου ισχυρά υπνωτικά σκευάσματα και ουσίες κάνναβης. Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν τον εξαρχής ισχυρισμό του συντρόφου της 54χρονης, ότι τη νύχτα του φονικού βρισκόταν σε κατάσταση ληθάργου και δεν άκουσε, ούτε κατάλαβε τίποτα, όταν μητέρα και γιος δολοφονούνταν.

Και οι εξετάσεις που διενεργήθηκαν στις σορούς των δύο θυμάτων, πάντως, δεν έριξαν περισσότερο φως στην υπόθεση, καθώς δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό του 65χρονου Ιταλού στα νύχια των θυμάτων, ούτε στο κουζινομάχαιρο, ούτε στο όπλο με το οποίο δολοφονήθηκε ο 26χρονος Ολύμπιος. Στον χώρο του εγκλήματος, πάντως, βρέθηκε DNA άλλου ατόμου, με τις αρχές να αναζητούν ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό το πρόσωπο.

Όλα αυτά, έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο τις αρχές, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνές τους σχετικά με το τι έγινε τα ξημερώματα της 9ης Ιουνίου στη μονοκατοικία στον Λόγγο Αιγίου. Για αυτό θα προχωρήσουν σε νέες αναλύσεις στα κινητά τηλέφωνα, στους υπολογιστές και σε όλα τα ψηφιακά μέσα που διέθεταν τα θύματα και ο βασικός ύποπτος, αλλά και σε άλλες συσκευές που βρέθηκαν στην οικία που έγινε η διπλή δολοφονία.

Η κατάθεση «φωτιά» της συντρόφου του Ολύμπιου

Η σύντροφος του 26χρονου Ολύμπιου έφτασε στην Ελλάδα και αποφάσισε να μιλήσει για όλα όσα της είχε εκμυστηρευτεί ο 26χρονος τις τελευταίες ημέρες της ζωής του αλλά και για τα σημεία που της έκανα εντύπωση από την πρώτη στιγμή.

Όπως αναφέρει η σύντροφος του 26χρονου, ο Ολύμπιος πήρε την απόφαση να επιστρέψει από τη Γερμανία, επειδή καταλάβαινε πως η μητέρα του ήταν σε σύγχυση. Για θέματα οικονομικής φύσης και όχι μόνο.

«Ο Ολύμπιος είχε πάει στην Ελλάδα τον Απρίλιο να πάρει το πτυχίο του από τη Θεσσαλονίκη όπου φοιτούσε. Μου είχε αναφέρει ότι τον είχε καλέσει στο τηλέφωνο η μητέρα του και του φώναζε. Τον ηρέμησα. Είπε ότι δεν ξέρει τι να κάνει γιατί από την εγχείρηση και μετά η μητέρα του είναι διαφορετική. Δύο εβδομάδες πριν έρθει για τελευταία φορά στην Ελλάδα τον ρώτησα πώς είναι η μητέρα του και είπε ότι δεν της έχει μιλήσει ακόμα γιατί είναι στεναχωρημένος από τον τρόπο που μίλησε την τελευταία φορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η 65χρονη Μαρία στις περιγραφές της έλεγε πράγματα που προβλημάτιζαν τόσο την ίδια, όσο και τον Ολύμπιο.

«Ψάχναμε να βρούμε έναν ψυχολόγο από το διαδίκτυο και ενημέρωσα τον Μάρκο ότι ψάχνουμε κάποιον ειδικό. Στην αρχή κλείσανε ραντεβού με έναν άντρα ψυχολόγο αλλά τελικά δεν πήγαν σε αυτόν. Μετά ο Ολύμπιος μου είπε ότι κάλεσε μία ψυχολόγο η οποία του είπε ότι πρέπει να επισκεφτεί ψυχίατρο. Τελικά βρήκε μία γυναίκα ψυχίατρο και νομίζω ότι πήγαν σε αυτήν», σημείωσε.

«Μου είπε ότι ανακάλυψε ότι η μητέρα του έπινε κρυφά»

Η ίδια δεν έχει άποψη για τις συνθήκες του διπλού φονικού, ωστόσο διευκρίνισε ότι ο 65χρονος που οδηγήθηκε στην φυλακή μετά την απολογία του, δεν έδειχνε ικανός να διαπράξει το έγκλημα που του καταλογίζεται.

«Την Πέμπτη στις 4 Ιουνίου μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι ανακάλυψε ότι η μητέρα του έπινε κρυφά. Βρήκε ένα μπουκάλι σε ένα σημείο. Είπε επίσης ότι ο Μάρκος του είχε εξομολογηθεί ότι αυτό έχει ξανά συμβεί. Ο Μάρκος του είπε ότι την είχε πιάσει να πίνει και πρωί και ότι κάποια στιγμή την είχε βρει να κρατάει ένα μαχαίρι», ανέφερε η σύντροφος του Ολύμπιου για την 54χρονη μητέρα του.

«Μου είπε ότι η μητέρα του δεν τον άφηνε να κοιμηθεί τα βράδια γιατί πήγαινε στο δωμάτιο του»

«Ο Ολύμπιος πήγε στην Ελλάδα στις 2 Ιουνίου. Όταν έφτασε μου έστειλε ένα βίντεο με τη μαμά του και τον μπαμπά του και μου είπε ότι η μητέρα του ήταν χαρούμενη. Μιλούσαμε κάθε μέρα. Μία μέρα πριν το φονικό ήταν στην παραλία και φαινόταν πολύ κουρασμένος. Μου είπε ότι η μητέρα του δεν τον άφηνε να κοιμηθεί τα βράδια γιατί πήγαινε στο δωμάτιο του. Μου είπε ότι όλα αυτά θα τα ανέφερε στο γιατρό με τον οποίο είχαν ραντεβού. Ήταν πολύ ανήσυχος. Ήθελε να γυρίσει στο Βερολίνο γιατί ήταν αγχωμένος με τα χρήματα, τη δουλειά του και την μητέρα του. Εκείνο το βράδυ μιλούσαμε με μηνύματα μέχρι 3:11. Το τελευταίο μήνυμα μου ήταν 3:22 αλλά δεν το διάβασε. Πριν από αυτό στις 3:09 μου είχε στείλει ένα βίντεο που είχε ξαπλώσει», περιέγραψε στη συνέχεια η νεαρή, συμπληρώνοντας στη συνέχεια:

«Μου είπε ότι η μητέρα του συνήθως κοιμόταν την ημέρα και ο μπαμπάς του έβλεπε τηλεόραση ή κοιμόταν. Γενικά βρισκόταν στο σπίτι όλη την ημέρα. Στην βραδινή ρουτίνα είπε ότι η μητέρα του ήθελε να παρακολουθούν μαζί ταινίες γύρω στις 11 με 12 το βράδυ. Μου ανέφερε ότι η συμπεριφορά της ήταν πιο γλυκιά και είχε μία παιδιάστικη συμπεριφορά. Την Κυριακή στις 8 Ιουνίου το βράδυ πήγε στην παραλία με τη μητέρα του και ήταν χαρούμενος γιατί είχε καταφέρει να την βγάλει από το σπίτι. Αργότερα επέστρεψαν στο σπίτι και παρακολουθούσαν ταινία».

«Όλα αυτά δημιουργούσαν στρες τη μητέρα του»

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν από την πρώτη στιγμή την εμπλοκή τρίτου ατόμου στο έγκλημα. Τη νύχτα της διπλής δολοφονίας, οι κάμερες έδειξαν ότι κανείς άλλος πέρα από τους ενοίκους δεν μπήκε στο σπίτι.

«Ποτέ δεν φώναζε ο Μάρκος αλλά ακουγόταν πολύ κουρασμένος. Ο Μάρκος είπε στον Ολύμπιο ότι θα πάνε πίσω στο νοσοκομείο και όταν έφυγαν από το ραντεβού με την γιατρό του ανέφερε ότι βρήκε αλκοόλ μέσα στο αυτοκίνητο. Αφού βρήκε το αλκοόλ στο αυτοκίνητο επέστρεψαν πάλι στο νοσοκομείο και ο Μάρκος το είπε στην γιατρό και εκείνη τους πρότεινε να κάνει η Μαρία απεξάρτηση».

Οι Αρχές ευελπιστούν να αντλήσουν πληροφορίες και από την σκούπα – ρομπότ που υπήρχε στο σπίτι. Στη μνήμη της, είναι βέβαιο πως έχει καταγραφεί και η ώρα που λειτούργησε για τελευταία φορά. Παράλληλα εξετάζεται και η συμπληρωματική κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα που μπήκε στο σπίτι πριν τους αστυνομικούς, όπως επίσης και μιας φίλης του Ολύμπιου.

«Μου είχε αναφέρει πως είχε καταλάβει ότι η μητέρα του πριν το πρόβλημα με την καρδιά έπινε λίγο παραπάνω αλλά στην αρχή δεν είχε δώσει μεγάλη σημασία. Την δικαιολογούσε γιατί ήταν κάπως πιεσμένη και με τα οικονομικά αλλά και επειδή έπληττε με τη ζωή στο Λόγγο. Ήταν και μία φάση που είχαν προκύψει κάποια χρέη από τον παππού του, από την μεριά του πατέρα του και επειδή ο Ολύμπιος είχε υπογράψει κάτι χαρτιά όπως μου είχε πει, τα χρέη πέρασαν σε εκείνον. Όλα αυτά δημιουργούσαν στρες τη μητέρα του».

«Νομίζω ότι η μαμά μου έχει χάσει το μυαλό της, μου είπε ο Ολύμπιος»

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η σύντροφος του Ολύμπιου, μιλά για ένα τηλεφώνημα της μητέρας στον Ολύμπιο, λίγο πριν εκείνος πάρει την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα για να την επισκεφτεί, όπου έκανε αναφορά σε χρήματα.

«Στις 27 ή 28 Μαΐου ο Ολύμπιος έλαβε ένα τηλέφωνο από τη μητέρα του πολύ νωρίς το πρωί γύρω στις 6:00. Είδα ότι ήταν η μητέρα του και τον ξύπνησα μήπως ήταν κάτι σημαντικό. Αυτός απάντησε και του μίλησε η μαμά του η οποία δεν φώναζε, ακουγόταν όμως στεναχωρημένη. Ο Ολύμπιος με κοίταξε μπερδεμένος και σοκαρισμένος. Τον ρώτησα γιατί ανησύχησα και αυτός με κοίταξε και μου είπε ‘’νομίζω ότι μαμά μου έχει χάσει το μυαλό της’’. Η μαμά του συνέχισε να του μιλάει στο τηλέφωνο και ο Ολύμπιος την ρώταγε ‘’μαμά που είναι Μάρκος θέλω να του μιλήσω’’. Όσο περίμενε τον Μάρκο να πάρει το τηλέφωνο μου είπε ότι η μητέρα του του είπε τα εξής: ‘’συγνώμη γιε μου σου είπα ψέματα. Εμείς οφείλουμε περισσότερα χρήματα απ’ όσα νομίζεις’’. Δεν είμαι σίγουρη για το ποσό που είπε. Του είπε ‘’συγνώμη τα χρήματα που οφείλουμε δεν είναι 20.000 άλλα 50.000 €’’.

»Την επόμενη μέρα του το επανέλαβε με άλλο ποσό χρημάτων. Συνέχισε να λέει ‘’συγνώμη είναι δικό μου το λάθος είναι όλα επάνω σου είσαι έτοιμος να πας φυλακή;’’. Είπε και κάτι άλλο η μαμά του ‘’αυτοί μου λένε να σκοτώσω τον Ολύμπιο’’ αλλά δεν ξέρω σε ποιους αναφερόταν. Είπε επίσης ότι κάποιοι άνθρωποι ερχόντουσαν για τον Ολύμπιο κι εκείνη στεναχωριόταν γιατί έρχονται να βρουν τον Ολύμπιο χωρίς να διευκρινίζει το ποιος και που. Ο Ολύμπιος ήταν σοκαρισμένος. Όταν μίλησε με το Μάρκο τον ρωτούσε συνέχεια ‘’τι συμβαίνει στη μαμά μου γιατί λέει αυτά τα πράγματα;’’. Άκουσα τη φωνή του Μάρκο αγχωμένη και λυπημένη και του έλεγε συνέχεια «ναι Ολύμπιε δεν ξέρω τι συμβαίνει».

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